¿Adrián Di Monte celebra la salida de Sandra Itzel de ‘La granja VIP’? Él dice: “Me considero feminista”

La salida de Sandra Itzel de ‘La granja VIP’ provocó muchas reacciones diversas; algunos consideran justo que se haya convertido en la segunda eliminada por “victimizarse”, mientras que otros creen que el verdadero expulsado debió ser Eleazar Gómez. Incluso su ex, Adrián Di Monte, da su opinión al respecto.

Recordemos que Sandra y Adrián protagonizaron una de las rupturas más polémicas del medio artístico previo a ‘La granja VIP’. La cantante lo acusó de supuesta violencia física y verbal, así como de infidelidad, mientras que él siempre ha dicho que Sandra era tóxica y que realmente ella era la maltratadora.

Sandra Itzel / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Sergio Mayer Mori se habría enamorado de Carolina Ross en La granja VIP? Arremete contra Eleazar por su salida

¿Quién es Adrián Di Monte, expareja de Sandra Itzel, y por qué terminó con la exparticipante de ‘La granja VIP’?

Adrián Di Monte es un actor y conductor cubano. Nació el 31 de julio de 1990 y actualmente tiene 35 años. En su momento, se mudó a México en búsqueda de mayores oportunidades laborales.

Conoció a Sandra Itzel cuando trabajaron en la telenovela ‘La mujer del vendaval’. Tras la convivencia, comenzaron a salir. En 2015 se comprometieron y a los pocos meses se casaron en una ceremonia sumamente íntima.

Todo parecía ir bien entre ellos. No fue hasta 2021 que se separaron, pero intentaron retomar su relación en 2022. En ese año, participaron en ‘Inseparables’. Al final del show, terminaron definitivamente.

En 2023, Sandra Itzel acusó públicamente a Adrián de haberle sido infiel y haberla violentado durante su relación. El actor solo confirmó la infidelidad, negando que hubiera maltrato físico o psicológico.

Tras una larga batalla legal, se divorciaron legalmente. En junio de este año, Adrián confirmó que se había casado con su nueva novia, Nuja Amar, quien siempre lo ha defendido de los señalamientos de su ex.

Pese a que ya están separados, existe una batalla legal. Y es que ella lo denunció por violencia, en tanto que él la contrademandó por lo mismo. No ha habido mucho avance en esto, más que ella consiguió medidas cautelares, por lo que él no puede acercarse ni hablar de ella.

Adrián Di Monte / Redes sociales

Te recomendamos: Aarón Mercury rompe el silencio y revela quién es su favorito en La granja VIP ¿quiere entrar?

¿Adrián Di Monte triste por la salida de Sandra Itzel de ‘La granja VIP’?

En un encuentro reciente con la prensa, Adrián Di Monte fue cuestionado sobre la reciente salida de Sandra Itzel de La granja VIP. En respuesta, y evitando mencionar el nombre de su expareja, señaló que siempre ha sido un hombre que “está a favor de las mujeres”. Incluso sostuvo que se definía como un “hombre feminista”.

“Lo único que puedo decir es que yo apoyo a las mujeres. Yo siempre apoyo a las mujeres. Siempre me pronunciaré defensor de las mujeres. Me considero un feminista. Es lo único que puedo decir”, sentenció.

Asimismo, resaltó que Sandra ya era un tema del pasado y ahora solo quería enfocarse en vivir el presente junto a su esposa.

“No puedo decir nada. No tengo nada que decir al respecto, en lo absoluto. Yo esa página la pasé hace muchos años en mi vida y ahora estoy con mi nueva esposa. Feliz, la amo, la adoro, la respeto” Adrián Di Monte

Cabe resaltar que, a raíz de la participación de Sandra en ‘La granja VIP’, muchos creen que Adrián Di Monte ha sido “redimido”. Y es que los fans del cubano siempre lo han considerado inocente y hasta celebran que la joven haya sido la segunda en salir del reality, al igual que Adrián en ‘La casa de los famosos 2025’.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, dos celebridades han salido de ‘La granja VIP’:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Durante la gala de este 27 de octubre del programa, se abrirá el legado de Sandra, en el cual se anunciará el nombre de quien pasará automáticamente a la placa de nominación. Dicho evento se realizará a las 8:00 pm. y se verá en el canal de Azteca UNO, así como por Disney+.

Estos son los 14 famosos que quedan en competencia:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Omahi Lolita Cortés Eleazar Gómez La Bea César Doroteo ‘Teo’ Kike Mayagoitia Sergio Mayer Mori Lis Vega Fabiola Campomanes Manola Díez Alberto del Río ‘el Patrón’

Mira: Doña Lety critica a Bárbara Mori por una impactante confesión de Sergio Mayer Mori en La granja VIP, VIDEO