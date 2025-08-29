Sandra Itzel anuncia victoria legal, ¿contra Adrián Di Monte?: “Me siento más protegida”

Tal y como lo adelantó hace unos días, Sandra Itzel dio un anuncio muy importante. A través de Instagram, lanzó un comunicado anunciando una victoria legal reciente que, aparentemente, estaría relacionada con el caso que mantiene contra su exesposo, Adrián Di Monte.

Recordemos que, en su momento, Sandra Itzel acusó legalmente al exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025' de violencia. La actriz ha dicho que, entre otras cosas, Adrián la maltrataba y le era infiel.

Adrián, por su parte, negó todo esto, asegurando que la relación era muy tóxica, pero que jamás ha agredido a nadie. También inició un proceso legal contra Sandra por difamación.

¿Sandra Itzel ganó su batalla legal contra Adrián Di Monte?

En el comunicado que compartió, Sandra Itzel reveló que las autoridades le habían otorgado “medidas de protección tras la denuncia presentada por hechos de violencia”, garantizando así su seguridad.

Si bien no mencionó el nombre de Adrián Di Monte, para los usuarios fue más que obvio que hacía énfasis en la batalla legal que mantiene en su contra. Y es que, en múltiples ocasiones, Sandra ha declarado que, presuntamente, se orquestan campañas de desprestigio en su contra.

Justo en su escrito deja ver que las “medidas de protección” evitarán que la sigan “violentando” de múltiples maneras, solo con el objetivo de lastimarla.

Comunicado compartido por Sandra Itzel “La violencia que enfrenta Sandra Itzel no se limita al ámbito personal. Se han manifestado también en los espacios digitales mediáticos, multiplicando el alcance del daño y generando revictimización. Por ello, su caso refleja la urgencia de atender todas las formas de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, sensibilidad humana y responsabilidad social”

En el comunicado compartido por la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ se dijo que está muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido de todos sus fanáticos a lo largo de todo este proceso.

“Sandra Itzel expresa su profundo agradecimiento a todas las mujeres, colegas, medios de comunicación y ciudadanía en general que han mostrado su apoyo y solidaridad. Este respaldo demuestra que la sociedad no es indiferente y que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un compromiso colectivo”, se lee.

¿Cómo reaccionó Sandra Itzel ante su triunfo legal?

Junto a su comunicado, Sandra Itzel lanzó un mensaje en el que manifiesta que, a partir de ahora, se siente muy “protegida”, afirmando que continuará en la lucha para que ninguna mujer pase por la mala experiencia de “sentirse sola”.

“Hoy me siento más protegida. He pasado momentos muy duros, pero gracias a Dios, a la vida y a su apoyo sé que no estoy sola. Sigo con el compromiso de que ninguna mujer tenga que vivir con miedo ni sentirse sola nunca”, indicó.

Su post se llenó de comentarios divididos; algunos llenos de apoyo y otros “aconsejándole” que ya “supere” a Adrián Di Monte. Si bien la joven no ha respondido de manera directa a las opiniones negativas, en su momento sostuvo que tanto Adrián como su esposa, Nuja Amar, son quienes la han atacado sin motivo aparente.

¿Cómo reaccionó Adrián Di Monte ante el triunfo legal de Sandra Itzel?

Hasta el momento, Adrián Di Monte no ha dicho nada sobre el comunicado de Sandra Itzel y solo ha usado sus redes sociales para hablar de cosas relacionadas con ‘La casa de los famosos México 2025’. No obstante, en el pasado ha dicho que ya no le interesa saber nada de su exesposa, ya que ahora es muy “feliz”.

Hace algunas semanas, un amigo cercano al cubano contó para TVNotas que, presuntamente, Di Monte tenía muchos problemas psicológicos a raíz de su relación y ruptura con Sandra Itzel.

Según esta fuente, la también cantante era muy agresiva con él y hasta lo llegó a amenazar con destruir su carrera profesional.

Cabe destacar que, en su momento, una abogada también contó que Adrián tenía varias carpetas de investigación por violencia de género. En respuesta a esto, el actor simplemente dijo que, en estos tiempos, cualquier persona podría tener una carpeta en su contra, pero que existe una gran diferencia entre que se emita y que realmente proceda.

