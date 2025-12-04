Christian Nodal demandaría a Cazzu para convivir con su hija, aseguran ¿la argentina lo está chantajeando?

Un nuevo capítulo se escribe en la polémica entre Christian Nodal y Cazzu. Luego de las polémicas declaraciones que ha dado la argentina y que ponen en tela de juicio el papel como padre de Nodal, trasciende que el cantante presuntamente habría interpuesto una demanda en Jalisco para poder ver a su hija y “participar activamente en su educación”, según reportan, bajo el argumentando, entre otras cosas, que su ex estaría “coaccionando” la convivencia con la menor.

¿Qué ha dicho Cazzu sobre la paternidad de Christian Nodal?

En los últimos meses, Cazzu ha hecho varios comentarios relacionados con su hija que han dejado mal parado a Christian Nodal. Todo comenzó en octubre de 2024. En aquel entonces, la argentina aseguró que su ex solo había visitado a su hija en dos ocasiones tras la ruptura, suscitada en mayo de ese año. El mexicano se defendió diciendo que esto era por cuestiones laborales.

A mediados de 2025, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, mencionó que no le parecía justa la pensión que Nodal le daba para la pequeña. Hace poco, también llegó a decir que su hija solo se “criaba con ella”.

Aunado a todo esto, el periodista Javier Ceriani ha llegado a reportar que, supuestamente, cuando la reggaetonera trajo a la niña a México para que conviviera con su papá, este simplemente habría estado con la menor presuntamente por 30 minutos y después la habría dejado con una niñera. Señaló que el intérprete de ‘Adiós amor’ presuntamente se habría ido a Los Ángeles para ver a su actual esposa, Ángela Aguilar.

Asimismo, contó en su momento que Christian no solo no habría asistió al cumpleaños de su hija en septiembre, sino que también presuntamente le habría mandado regalos que fueron escogidos por un empleado suyo. Según Ceriani, solo le envió un peluche en forma de jirafa y unas plastilinas.

Todo esto ha hecho que, en redes sociales, Nodal sea tachado de ser un “padre ausente”, acusándolo de, presuntamente, “preferir a su esposa antes que a su hija”.

¿Cazzu no permite que Christian Nodal conviva con su hija?

En la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se mostró el documento de la demanda que Nodal presuntamente habría entablado en contra de Cazzu en Jalisco para poder convivir más con su hija. En el oficio mostrado, se señala que, presuntamente, Christian le habría dado un aproximado de 12 millones de pesos a la argentina desde que se separaron para la manutención de la menor.

Ventaneando “Destaca que los pagos se realizaron por conducto de terceros y que, por instrucción expresa de Cazzu, todo fue en efectivo, pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina. En la demanda, Nodal hace hincapie en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar”

La querella también especifica que es “ella quien no permite que la menor tenga un pasaporte mexicano”, con el cual esta última podría viajar y visitar a su papá en Estados Unidos, país donde él actualmente radica junto con su esposa.

“Ella ha condicionado este consentimiento, exigiendo que incremente los depósitos para la manutención de la niña, lo cual, según la demanda de Christian, puede figurarse como coacción. La demanda está en curso para que avance”, informaron.

De acuerdo con información de Pati Chapoy, conductora del programa, la argentina podría querer los pagos “en efectivo” para evitar problemas con la Hacienda argentina.

¿Qué ha dicho Cazzu sobre la demanda de Christian Nodal?

Hasta el momento, Cazzu no ha respondido a la demanda que Nodal entabló en su contra. Recordemos que actualmente la famosa se encuentra en Colombia, pues dará una serie de presentaciones como parte de su gira internacional.

Durante su estancia en ese país, dio una entrevista a un pódcast, en el que se le cuestionó sobre la crianza de su hija. En ese momento, ella respondió que su hija solo se “cría con ella” y que la quiere mucho.

Toda esta situación ha causado opiniones divididas. Si bien algunos creen que Nodal solo busca “perjudicar” a la argentina, otros consideran que esta ha mentido todo el tiempo y realmente sigue dolida porque “la cambiaron” por Ángela Aguilar.

