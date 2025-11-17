Christian Nodal habla del estado de salud de su mamá, Cristy Nodal, tras rumores de “estar delicada” ¿Recayó?

A pocos días de haber brillado en los Latin GRAMMY 2025, Christian Nodal volvió a acaparar la atención pública, pero esta vez por un tema alejado de los escenarios. El cantante tuvo que enfrentar los rumores que circularon sobre un supuesto deterioro en la salud de su madre, Cristy Nodal, información que se viralizó rápidamente y generó preocupación entre sus seguidores. ¿Qué dijo el intérprete mexicano?

¿Qué se dijo sobre el estado de salud de Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal?

Según la información compartida por Adri Toval hace una semana, se habría informado que presuntamente la salud de Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, se habría visto afectada recientemente.

Aunque la periodista no detalló el tipo de enfermedad que podría estar enfrentando, sus especulaciones sugieren que presuntamente podría tratarse de una posible recaída vinculada a problemas de salud previos. Por esta razón, presuntamente habría tenido que suspender su fiesta de cumpleaños el pasado 5 de noviembre.

La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó. Adri Toval

La noticia causó rápidamente gran preocupación entre los seguidores del cantante, quienes rememoran los problemas de salud previos de Cristy. Sin embargo, Toval decidió no ofrecer más información “por respeto a la familia”.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el actual estado de salud de su mamá, Cristy Nodal?

Durante su entrevista en el programa colombiano La Kalle, el cantante Christian Nodal fue cuestionado por el presentador Jhon Carrero, quien le pidió aclarar si su madre realmente estaba enferma, dado que la conocían y el público estaba preocupado.

El cantante reaccionó con espontaneidad y cierto desconcierto:

“ Yo no sé, mi hermano. No sé ni qué están diciendo. Que yo sepa, no ”, respondió con una sonrisa.

Su comentario no solo aparentemente niega lo difundido, sino que también transmitió tranquilidad a sus seguidores, pues lo dijo apenas unos días después de haber ganado el Latin GRAMMY a Mejor álbum de música ranchera/mariachi, un evento en el que se le vio tranquilo, agradecido y sin señales de estar enfrentando un problema familiar urgente.

La influencer conocida como “Chamonic” también había dicho la verdadera razón por la que presuntamente el cumpleaños de Cristy Nodal no se habría llevado a cabo, una versión diferente al que refería un problema de salud de la matriarca:

El motivo por el cual se canceló la fiesta de la señora Cristy Nodal fue porque el pasado 4 de noviembre la hermana del señor Jaime González, papá de Christian Nodal, falleció en un fatal accidente automovilístico en el Estado de Texas. Chamonic

¿Cómo murió la tía de Christian Nodal?

Después de que Chamonic desmintiera los rumores sobre el mal estado de salud de Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, la influencer reveló que la verdadera razón detrás de la cancelación de su fiesta de cumpleaños presuntamente habría sido la muerte de Hilda Lourdes González Terrazas, hermana de Jaime González, esposo de Cristy Nodal y tía de Christian Nodal.

A través de su cuenta de Instagram, Chamonic informó que Hilda Lourdes aparentemente falleció en un accidente automovilístico mientras se dirigía al aeropuerto en Texas, con la intención de asistir al evento de cumpleaños de Cristy.

Además, la creadora de contenido compartió detalles sobre los planes que, según ella, la familia de Jaime González presuntamente estaría considerando respecto a los restos de ‘Luly’, como aparentemente la llamaban cariñosamente.

Ahora la familia está discutiendo qué pasará con su hermana Luly ( de cariño así le decían) pues el señor Jaime se está haciendo cargo de todo lo que conlleva el funeral y él quiere que su hermana sea cremada y las cenizas las lleven a Guadalajara, donde él reside, pero la mamá de Jaime y sus otros hermanos quieren que la lleven a Caborca, Sonora y sepultarla junto a su papá, pero Jaime no quiere por que él no puede ir a Caborca. Chamonic

Por último, Chamonic también compartió una serie de imágenes que presuntamente corresponden a la camioneta tras el accidente sufrido.

