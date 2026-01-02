Ángela Aguilar y Nodal: de beso rechazado, dramas y abogados; así han sido las polémicas de la pareja

Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más comentadas del regional mexicano desde que hicieron pública su relación.

Entre rumores, opiniones divididas y cada aparición conjunta, los artistas han enfrentado cuestionamientos constantes que no han dejado de llamar la atención del público.

La relación de Ángela Aguilar y Nodal ha sido tema constante de polémicas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzó en 2018, cuando ambos coincidieron en el evento Jaripeo Sin Fronteras. Aunque su primer encuentro fue breve, la conexión se fortaleció dos años después durante la grabación de la canción ‘Dime cómo quieres’, un dueto que los acercó profesionalmente. Durante la pandemia, mantuvieron contacto a través de videollamadas, pero la relación no prosperó en ese momento, según contó Nodal.

Entre 2020 y 2022, Nodal tuvo un romance con Belinda que terminó en febrero de ese año. Más adelante, en agosto de 2022, confirmó su relación con la cantante argentina Cazzu, con quién tiene una hija en común, y la cual finalizó el 8 de mayo de 2024.

Apenas cinco días después, el cantante viajó a Guadalajara para encontrarse con Ángela Aguilar y, al día siguiente, ambos compartieron su primer beso, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su historia romántica, de acuerdo con la versión de Christian.

Según lo que contó en entrevista con Adela Micha, la relación con la integrante de la dinastía Aguilar avanzó rápidamente: el 20 de mayo, Nodal informó a Cazzu que empezaría a salir con otra figura pública, dejando claro el cambio en su vida sentimental.

Pocos días después, el 29 de mayo, Ángela Aguilar y Nodal celebraron su boda espiritual en Roma, Italia, y finalmente, el 24 de julio sellaron su unión civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, consolidando su relación frente a familiares y amigos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal muestran su amor, pero también enfrentan críticas públicas. / Foto: Redes sociales

Ángela Aguilar y la boda de dónde surge la frase ‘Amoooor’

Tan solo un día después de la inesperada boda de Nodal y Ángela Aguilar, se realizaron los Premios Juventud, en donde la cantante resultó ganadora del galardón especial por los 21 años del evento.

Pero lo peculiar fue que la cantautora fue notificada de esto durante su boda con Nodal, así que al no poder ir a la ceremonia, mandó un video de agradecimiento desde el lugar donde se estaba celebrando el matrimonio.

“Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar y les quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios. Gracias por invitarme, por nominarme y ganar, yo gané. Nos vemos el siguiente año”, dijo Aguilar, luego llegó Nodal de sorpresa y ella le dijo “Amooooor”, palabra de donde surgieron varios memes.

Desde el beso rechazado en los Latin Grammy hasta disputas legales, conoce los dramas de Ángela Aguilar y Nodal. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son las polémicas de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde que su relación se confirmó públicamente, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado en el centro de la atención mediática. A pesar de la admiración de muchos fans, la pareja también ha enfrentado cuestionamientos y polémicas que han generado debate en redes sociales y medios especializados. Cada aparición, comentario o gesto público ha sido analizado y, en ocasiones, criticado, marcando el ritmo de su historia de amor ante el escrutinio público.

Algunos de los momentos más polémicos que han rodeado su relación incluyen:



En 2022, Ángela Aguilar comentó en una publicación de Cazzu junto a Nodal que era “fan de su relación”, aunque el cantante desmintió la frase y acusó que se trataba de una presunta campaña de desprestigio en su contra.

Durante la 26ª entrega de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, un gesto de Nodal en la alfombra roja llamó la atención: aparentemente rechazó un beso de Ángela Aguilar y no la mencionó en su discurso, a diferencia de lo que había hecho previamente con Belinda y Cazzu.

Ángela Aguilar declaró en entrevista: “A nadie se le rompió el corazón, tenemos la conciencia tranquila”, en referencia a los rumores sobre la forma en que inició su romance con Nodal. Él, por su parte, aclaró que su relación comenzó después de cerrar emocionalmente su ciclo con Cazzu, asegurando que no hubo infidelidad de su parte.

Nodal explicó que durante su historia con su expareja, Ángela “nunca estuvo presente, nunca hubo un mensaje o contacto, nada, no existía”. Afirmó que se encontró con una Ángela “más madura” durante la pandemia, cuando surgió la conexión entre ambos.

Cazzu reveló que su hija no contaba con el permiso de viaje paterno, lo que generó conflictos legales y contacto constante entre ella y Nodal a través de abogados.

A pesar de estas tensiones, la pareja mostró unidad y elegancia en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Ambos lucieron sofisticados: él con traje gris, camisa negra y lentes oscuros, y ella con un vestido largo naranja escotado en ‘V’, consolidando la imagen de una pareja enamorada frente a los medios.

