¿Nodal celoso de Vadhir? Hijo de Derbez rompe silencio tras desplante de Ángela Aguilar en los Latin Grammy

La alfombra roja de los Latin Grammy 2025 se convirtió en uno de los escenarios más comentados del año luego de que un breve encuentro entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir desatara una ola de interpretaciones en redes. Un video captado durante la gala mostró a los tres intercambiando apenas unas palabras antes de que la cantante jalara suavemente a Nodal para retirarse, lo que provocó miles de reacciones divididas entre usuarios que señalaron un posible momento incómodo.

La situación escaló cuando Vadhir, cuestionado por reporteros, habló por primera vez sobre lo ocurrido. Entre risas y comentarios espontáneos, el actor describió su percepción del momento. Sus palabras se volvieron virales de inmediato y reavivaron el debate sobre si existió o no algún tipo de tensión en el encuentro. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Te puede interesar: Hijos de Eugenio Derbez desatan escándalo por baile “vulgar” frente a su papá y Alessandra Rosaldo

Vadhir Derbez fue visto conviviendo con Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025 / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir en los Latin Grammy 2025?

El momento que generó conversación comenzó con Vadhir, acercándose a saludar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en la alfombra roja. En la grabación, compartida masivamente en TikTok, se observa que el actor llega sonriente y extiende la mano al cantante mientras le dice:



“Hola, ¿cómo estás?”.

Ángela responde: “Hola, ¿bien y tú?”, y

Vadhir contesta “Bien, aquí dándolo todo, tú sabes”.

Acto seguido, él pregunta a qué hora habían llegado a Las Vegas. Ángela señala brevemente: “Antier”. Segundos después, la cantante toma la mano de Nodal y se dispone a avanzar entre la multitud. En el video se escucha que Ángela dice “perdón”, mientras Vadhir responde: “Ahorita los veo”. Quedándose quieto mientras la pareja continúa caminando.

Ese instante, de apenas algunos segundos, fue suficiente para que miles de usuarios interpretaran la escena como un desplante o un saludo incómodo. La forma en que Ángela y Nodal se alejaron se convirtió en el centro de la conversación, generando comparaciones y teorías sobre si existió frialdad en el trato o bien si el mismo Nodal se habría sentido celoso del hijo de Eugenio Derbez.

Las imágenes circularon con comentarios señalando frases como “se notó la incomodidad” o “los saludos fueron demasiado rápidos”. La situación se amplificó al grado de convertirse en uno de los momentos más vistos del evento, sujeto a análisis cuadro por cuadro en redes sociales.

Te puede interesar: Victoria Ruffo arremete contra Vadhir Derbez tras defender a Eugenio Derbez: "¿A ese quién lo mete?”

Ángela Aguilar habla de lo que pasó con Nodal en los Latin Grammy / Captura de pantalla

¿Qué dijo Vadhir sobre Christian Nodal y los rumores de celos por su amistad con Ángela Aguilar?

Tras viralizarse el video, Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, fue cuestionado por medios de comunicación y decidió aclarar lo ocurrido con un tono bromista. Hablando sobre su relación con la pareja, lanzó comentarios que rápidamente se volvieron tendencia:

“Nodal ya no me habla, literalmente escuchó la canción de Morrito y le pegó bien cab... Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra. Le dio celos… la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos… no, en serio, pregúntale” Vadhir Derbez

Sin embargo, Vadhir, más serio, explicó que la interacción en la alfombra roja fue breve debido al ritmo del evento:

“Estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas. No nos vamos a quedar a tomar el té, fue una interacción muy rápida, muy amena”. Vadhir Derbez

Incluso bromeó con el hecho de que no logró averiguar el dato que estaba preguntando:

“Vean el video, yo nada más les quise preguntar cuánto llegaron… yo hasta la fecha sigo sin saber a qué hora llegaron. Si alguien me puede decir, me haría muy feliz”. Vadhir Derbez

Sobre si en algún momento le había coqueteado a Ángela Aguilar, respondió:

“Hombre, yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos… seguro”. Vadhir Derbez

Sus declaraciones, captadas en video, circularon con velocidad y alimentaron nuevos debates sobre si sus palabras eran únicamente humor o si reflejaban algo más en medio del ambiente mediático que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Te puede interesar: Victoria Ruffo lanza fuerte advertencia a Eugenio Derbez por De viaje con los Derbez: “Será un desastre”

¿Qué dijeron Ángela Aguilar y Christian Nodal sobre Vadhir?

La escena protagonizada por los tres artistas se convirtió en tendencia principalmente por la forma en que los usuarios interpretaron la reacción de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Algunos señalaron que el gesto de retirarse tan rápido parecía distante, mientras que otros defendieron que se trataba simplemente del flujo natural de un evento multitudinario. Sin embargo, la pareja no ha hablado acerca de este momento que se volvió muy polémico, según usuarios.

En plataformas como TikTok y X se repetían comentarios como “fue muy abrupto” o “se fueron sin terminar la conversación”, lo cual llevó a que se analizara nuevamente el clip en búsqueda de señales que indicaran tensión.

Al mismo tiempo, surgieron reacciones destacando la postura de Vadhir. Muchos usuarios resaltaron que el actor se mostró amable, sonriente y accesible en la conversación, lo que provocó comentarios describiéndolo como “sencillo” o “bien intencionado”.

Te puede interesar: Victoria Ruffo pone condición para trabajar en proyecto con su exesposo, Eugenio Derbez