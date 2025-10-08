¿Vadhir despotricó vs. Victoria Ruffo? Defiende Eugenio Derbez tras críticas de la actriz sobre su paternidad

En medio de la polémica que vuelve a encender la historia entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, ahora fue el hijo del actor, Vadhir, quien salió a defender públicamente a su padre. Todo ocurrió luego de que la actriz retomara el tema de la paternidad del comediante con José Eduardo Derbez.

Durante la más reciente emisión del programa Venga la alegría, Ruffo comentó que Eugenio mantiene actualmente una relación cercana con sus hijos “como amigos”, pero que cuando eran pequeños “fue distinto”. Ante estos dichos, Vadhir Derbez, fruto de la relación del actor con Silvana Prince, decidió hablar al respecto y aclarar cómo fue su experiencia personal con el famoso productor y comediante.

“Bueno, sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Yo siento que Eugenio es más amigo que papá. Ahora que son grandes, sus hijos se llevan muy bien con ellos, comparte más con ellos, ¿no? Que cuando eran chicos. Yo hablo de lo mío, de los demás niños, yo no sé. Ni me meto ni quiero problemas, ¿no? Pero ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo. Hasta ahora”, dijo Victoria.

Te puede interesar: Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su infidelidad a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo: VIDEO

Victoria Ruffo confiesa la enfermedad que padece. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre las declaraciones de Victoria Ruffo?

Durante un encuentro con medios, Vadhir Derbez fue cuestionado sobre las palabras de Victoria Ruffo, quien una vez más puso sobre la mesa el tema de la paternidad de su ex. El actor respondió con serenidad y sin entrar en conflicto, limitándose a hablar desde su propia vivencia.

“Ahí sí no te puedo decir nada, yo solo hablo de cómo me fue a mí y no fue mal padre Eugenio Derbez” Vadhir Derbez

Su declaración surge justo cuando el comediante ha estado bajo la lupa mediática no solo por los comentarios de Ruffo, sino también por los rumores sobre su matrimonio con Alessandra Rosaldo y los supuestos conflictos con su ex, Dalilah Polanco.

Te puede interesar: Ex de Eugenio Derbez celebra que Aldo de Nigris ganó La casa de los famosos México ¿Criticó a Dalilah Polanco?

¡No es mal papá! Vadhir Derbez opina sobre la paternidad de Eugenio Derbez luego de que Victoria Ruffo asegurara que el comediante es amigo de sus hijos.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/GflelmrpJB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 7, 2025

¿Por qué existe conflicto entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

El pleito entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es uno de los más recordados del espectáculo mexicano. Su disputa comenzó en los años 90 y ha perdurado por más de tres décadas, girando en torno a dos grandes temas: la famosa “boda falsa” y la custodia de José Eduardo Derbez.

En 1992, Eugenio organizó una fiesta sorpresa con temática de boda, en la que participaron amigos y comediantes, con vestido, anillos y hasta un “oficiante”. Según Derbez, se trataba de una broma planeada que Victoria conocía. Sin embargo, Ruffo aseguró años más tarde que se sintió engañada y humillada, pues creyó que se trataba de una ceremonia real.

La situación escaló cuando, tras su separación, la actriz utilizó este episodio como argumento legal en el proceso de custodia de José Eduardo, restringiendo durante años el contacto entre padre e hijo. Eugenio ha declarado que perdió buena parte de la infancia de su hijo debido a esta disputa, mientras que Victoria sostiene que actuó buscando el bienestar del menor.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos mejoró ligeramente, sobre todo tras el nacimiento de la nieta de ambos. No obstante, cada cierto tiempo surgen nuevas declaraciones que reavivan el conflicto, como las recientes palabras de la actriz.

Te puede interesar: Dalilah Polanco: Tras revelar traición de Eugenio Derbez, ¿quiénes son las ex del actor, a todas les fue infiel?

¿Cómo es la relación actual entre los hijos de Eugenio Derbez?

A diferencia de lo ocurrido en el pasado, los hijos de Eugenio Derbez —Aislinn, Vadhir, José Eduardo y la menor— han mostrado una buena relación entre ellos. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, los hermanos se expresan con cariño y suelen compartir momentos familiares, incluso frente a cámaras.

Vadhir y José Eduardo, pese a ser hijos de diferentes madres, han demostrado tener una conexión sólida y respeto mutuo. En diversas ocasiones han hablado sobre su relación y la forma en que crecieron con historias de vida muy distintas, pero unidos por el mismo padre.

Eugenio Derbez también ha señalado en entrevistas anteriores que se siente orgulloso de que sus hijos mantengan cercanía, pues para él, “reconstruir los vínculos familiares” ha sido una prioridad con el paso de los años.

Te puede interesar: Reviven cómo Omar Chaparro cachó que Eugenio Derbez estaba con Alessandra Rosaldo, ¿y con Dalilah Polanco?