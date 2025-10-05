Reviven cómo Omar Chaparro cachó que Eugenio Derbez estaba con Alessandra Rosaldo, ¿y con Dalilah Polanco?

La reciente confesión de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México sobre una infidelidad que vivió años atrás reavivó uno de los episodios más comentados en la vida sentimental de Eugenio Derbez. Aunque Dalilah no mencionó nombres, la historia fue relacionada rápidamente por el público con el comediante y su actual esposa, Alessandra Rosaldo.

Este reencuentro mediático con el pasado también recordó a la opinión de Omar Chaparro, quien en 2023 relató cómo se enteró de la relación secreta entre Derbez y Rosaldo, cuando ambos mantenían vínculos sentimentales con otras personas.

Así fue el atrevido tuit de Dalilah Polanco durante la boda de Eugenio Derbez

¿Cómo se enteró Omar Chaparro del romance secreto de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

En marzo de 2023, Omar Chaparro recordó en su programa Tu-Night conducido por el mismo, que notó un cambio en la actitud de Eugenio Derbez durante la grabación de un proyecto para el Mundial de Alemania 2006.

“Lo vi... lo noté y le dije: '¿Estás muy enamorado?’” Omar Chaparro

Según Chaparro, Derbez estaba involucrado en otra relación en ese momento, lo que hacía que su acercamiento con Alessandra Rosaldo ¡se mantuviera en secreto!

Alessandra Rosaldo confirmó la anécdota, detallando que Chaparro insistió hasta descubrir su identidad.

“Que tú le estuviste insistiendo de ‘ya, dime de quién’ y él te dijo no, no, no’ y que tú le dijiste: ‘Alessandra Rosaldo’” Alessandra Rosaldo

Chaparro agregó que Derbez se sorprendió al ser descubierto y le preguntó cómo había adivinado su secreto, confirmando así la discreción con la que se manejó la relación.

¿Cómo descubrió Dalilah Polanco que Euginio Derbez le era infiel con Alessandra Rosaldo? Las fotos de la revista TVNotas

El testimonio de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México coincidió con las revelaciones de Chaparro sobre los primeros años del romance entre Derbez y Rosaldo. Dalilah contó que, tras notar señales de traición, se enteró a través de unas fotos en el que se veía a su ex con la amante en un estacionamiento. Aunque no dio nombres, describió con total precisión las fotografías que fueron publicadas por TVNotas en las que se ve a Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo.

Dalilah dijo que los hechos ocurrión un martes (martes de TVNotas) cuando recibió una llamada en la que se le preguntaba acerca de su opinión acerca de las fotos que se habían publicado. Por ello, llamó a una vecina para ir al puesto de periódicos más cercano. Finalmente, Dalilah dijo, en La casa de los famosos México, que al ver las fotos, hizo su maleta, le dejó a su ex la revista en la cama y se fue.

Foto de la que habló Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, así descubrió que Eugenio Derbez le era infiel con Alessandra Rosaldo. / Archivo TVNotas

Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en un estacionamiento, como lo contó Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre el inicio de su relación con Eugenio Derbez?

En una entrevista previa con Yordi Rosado, Alessandra Rosaldo aclaró que el inicio de su relación con Derbez fue complicado, ya que ambos estaban involucrados en relaciones anteriores.

“Ninguno de los dos lo buscamos, ninguno quiso lastimar a nadie e hicimos lo posible por separarnos y no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía. Él la parte de su historia la tendría que contar él” Alessandra Rosaldo

La cantante se enfatizó que sus sentimientos fueron claros desde el principio y que ambos tomaron decisiones para respetar a sus parejas anteriores, aunque finalmente decidieron iniciar su romance. La confesión de Chaparro complementa y afirma este relato, mostrando cómo terceros cercanos al comediante fueron testigos de los primeros indicios de su vínculo con Rosaldo, incluso antes de que se hiciera público.

El relato de Omar Chaparro, sumado al testimonio de Dalilah Polanco, permite reconstruir con detalle los inicios del romance entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como los momentos previos de discreción que caracterizaron la relación. Estos episodios, que vuelven a estar en el foco de la opinión pública, muestran cómo figuras cercanas al actor fueron testigos de su vida personal antes de que se hiciera conocida su historia de amor.

