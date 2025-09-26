¿Victoria Ruffo apoya al team Noche tras polémicas de Dalílah Polanco, ex de Eugenio Derbez?

Tras la participación de Dalílah Polanco como habitante de La casa de los famosos México, la actriz ha sido cuestionada por acciones hecha tanto dentro, como fuera del programa. A pesar de que en algunas encuestas, Polanco se perfila para ganar esta tercera temporada, hay otro gran sector que no está a gusto con ella en el reality. Ahora, la actriz Victoria Ruffo...¿le da la espalda?

¿Eugenio Derbez le fue infiel a Sarah Bustani con Dalílah Polanco?

En los últimos días, un rumor inundó la prensa de espectáculos en nuestro país. Y es que la periodista Shanik Berman, reveló que la relación entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani terminó presuntamente por la llegada de Dalílah Polanco. Esto dijo Berman:

Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sara Bustani hace 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, sabes que tengo que pensar unas cosas y la muchacha que tenía, le decía Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalílah’ y luego Dalílah decía es que yo soy una señora de familia, una niña de familia, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia pues… Shanik Berman

De manera inmediata circularon las declaraciones realizadas por Berman y, por tanto, las críticas hacia Dalílah Polanco se unieron a las ya ganadas en su participación dentro de La casa de los famosos México.

El día de hoy, jueves 25 de septiembre, Shanik Berman se retractó de sus comentarios y pidió disculpas tras ventilar la supuesta infidelidad:

Quiero pedirle una disculpa a Dalílah Polanco porque dije que era la tercera en discordia entre Sarah Bustani y Eugenio Derbez. Como yo no estuve ahí y no les detuve la vela, no les detuve el colchón, además eso fue hace 23 años, una disculpita porque me equivoqué” Shanik Berman

Dalílah Polanco, Eugenio Derbez y Shanik Berman / Revista people y redes sociales

¿Victoria Ruffo es team Noche por culpa de Dalílah Polanco?

La actriz Victoria Ruffo es también una de las exparejas de Eugenio Derbez de esa relación surgió José Eduardo Derbez. Ahora, la actual controversia que rodea al actor y dos de sus ex, ha dado pie a creer que Victoria Ruffo está a favor del team Noche.

Fue durante la mañana de este jueves que la protagonista de Corona de lágrimas, compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que muchos usuarios aplaudieron la acción y lo tomaron como un “guiño” a la reciente polémica entre Derbez, Bustani y Polanco. Sin embargo, la actriz no ha confirmado que su texto sea en alusión a dicha polémica. Más bien, algunos usuarios señalaron que solo habría dejado claro que es team Noche.

La publicación de Victoria Ruffo decía lo siguiente:

“Siempre me ha gustado más LA NOCHE.” Victoria Ruffo, vía X

Los comentarios en el post estuvieron divididos, algunos defendían su postura, y otros tantos acompañaban la idea de que el Día era mejor:



“Doña Victoria Ruffo siempre del lado correcto de la Historia”,

“Quienes conocen la otra parte de la señora D, saben lo oscura que es…",

“La queen ha hablado es señal de que noche si o si debe llegar a la final y que saquemos a la otra dice #LaCasaDeLosFamososMx” y,

“Me imagino que por apoyo a Alexis y porque Dalílah fue novia de su ex jajaja, el chiste se cuenta solo”.

Siempre me ha gustado más LA NOCHE.🦇🦇🦇 — victoria ruffo (@victoriaruffo31) September 25, 2025

¿Por qué Dalílah Polanco ha sido criticada por el público de La casa de los famosos México?

Los últimos días ha habido una dura y negativa campaña en redes, en torno a la participación de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México 2025. Y es que ha sido envuelta en distintas polémicas que poco a poco han hecho cambiar la percepción del público.

Aquí te compartimos una serie de momentos que ha protagonizado Polanco en su estancia en La casa de los famosos México:



Dalílah Polanco captada escondiendo comida se ganó la desaprobación en redes sociales y la crítica por ser una acción de mal gusto .



. Caída de Dalílah Polanco A pesar de revelar que fue diagnosticada con fisuras en el tobillo y una lesión en la muñeca, en redes la tacharon de “exagerada” .



. ¿La favorita de la producción?: En su más reciente polémica, Dalílah Polanco es acusada en redes sociales de recibir presuntas ayudas por parte de la producción

