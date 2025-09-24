Dalilah Polanco se enfrenta con Alexis Ayala por sus comentarios sobre Guana en La casa de los famosos México

Las noches de cine en La casa de los famosos México 2025 se han vuelto uno de los momentos más intensos para los habitantes, pues además de ofrecer un respiro de la rutina, se convierten en una ventana para descubrir secretos, estrategias y percepciones que muchas veces sacuden la convivencia. Esta semana, la proyección de dos películas generó un ambiente cargado de tensión, especialmente con la cinta titulada La teoría de la traición.

Mientras algunos famosos se divirtieron con la primera película enfocada en las ocurrencias de Abelito, el verdadero choque vino después. Dalilah y Shiky quedaron visiblemente incómodos al descubrir no solo las nominaciones de Guana, sino también los comentarios de Alexis Ayala.

¿Qué pasó en la película La teoría de la traición, que proyectaron en la noche de cine de La casa de los famosos México?

Durante la proyección, los habitantes pudieron ver cómo Guana nominó a Dalilah Polanco y Shiky algo que para muchos dentro del cuarto Noche representó una traición. Las imágenes mostraron su decisión y el impacto que generó en las estrategias de La casa de los famosos México 2025.

Pero lo que encendió aún más las emociones fueron las declaraciones de Alexis Ayala contra Guana. El actor expresó su molestia con la actitud de Guana dentro de la casa, señalando que no entendía por qué debía cantar a todas horas ni interrumpir con remates los comentarios de los demás.

“¿Qué ver…* tiene que estar cantando todos los pu…s días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cab…, hace teatro musical (…) No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador” Alexis Ayala

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas entre los habitantes y posteriormente entre los seguidores del reality, quienes debatieron en redes sociales sobre el papel del ensamble teatral y la participación de Guana dentro del programa.

¿Cómo reaccionaron Dalilah Polanco y Shiky a los comentarios de Alexis Ayala en la noche de cine de La casa de los famosos México?

Las reacciones fueron inmediatas. Dalilah Polanco y Shiky no pudieron ocultar su molestia, no solo por la nominación de Guana, sino por escuchar lo que Alexis Ayala pensaba realmente sobre él. La incomodidad se reflejó en sus gestos y comentarios, pues ambos quedaron en silencio por algunos instantes, mostrando el impacto de lo que acababan de ver.

Ya en el comedor, después de la función, Alexis Ayala reconoció que la película lo hizo ver como un “villano”, pero aseguró que estaba tranquilo porque asumía lo que había dicho.

“Hay que ver cómo lo tomaron afuera, porque sí estuvo fuerte como de villano. Yo estoy muy tranquilo. Ese día cuando me dijiste ‘es muy fuerte lo que dijiste’, te dije ‘sí y lo creo’. Por lo pronto vamos viviéndolo día a día” Alexis Ayala

Shiky tomó la palabra para aclarar que Guana no había actuado con maldad, sino que su estrategia simplemente no funcionó. Explicó que el comediante estaba consciente de su error y le confesó que, de haber ganado, pensaba salvarlo como compensación por la maniobra fallida.

Por su parte, Alexis insistió en que lo dicho ya era parte del juego pasado, pues Guana ya no estaba en la casa.

“Tú no compres batallas que no son tuyas, él ya lo resolverá desde afuera. La casa se mueve con pasión, no con maldad” Alexis Ayala

Durante la conversación, Mar Contreras notó el silencio de Dalilah y la cuestionó. La actriz respondió que prefería no emitir juicios apresurados, pero dejó claro que no compartía la idea de que lo que pasa en la casa se queda ahí.

“Porque finalmente, el público, que es un jugador más, no está en la casa y creo que cualquier sonido que haga eco en el exterior puede ser tomado no de la manera que presumimos. Quisiera no decir nada porque no creo mucho en ello” Dalilah Polanco

Alexis replicó que de todas formas sí estaba dando una opinión, lo que generó un breve cruce de palabras. Aldo de Nigris intervino para señalar que, al final, es el público quien decide y tiene un panorama más amplio de lo que sucede dentro y fuera del juego.

Finalmente, Dalílah reconoció que la estrategia de Guana no salió como esperaba, aunque no dejó de señalar que fue un error evidente:

“Sí creo que fue una gran pend..., un error de cálculo en el momento en el que quiso. Sacó números, dijo ‘probablemente se pudiera lograr algo que finalmente no se logró’. Sí me pareció fuerte lo que sucedió” Dalilah Polanco

¿Cuándo será la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La final de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025 a las 20:30 horas (hora del centro de México). Durante esta transmisión en vivo, el público tendrá la última palabra para elegir al ganador de la temporada, tras varias semanas de convivencia, retos y controversias que han mantenido a los participantes bajo la mirada constante de millones de espectadores.

Durante esa noche, los finalistas disputarán el título y los 4 millones de pesos que están en juego, frente a millones de espectadores, con transmisión por las Estrellas y la plataforma ViX.

