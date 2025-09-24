Exhiben presunto ‘complot’ del team Noche en La casa de los famosos México ¿Aldo de Nigris rompió las reglas?

La casa de los famosos México genera una nueva controversia casi en su recta final. Y es que “exhibieron” al extinto cuarto Noche presuntamente haciendo posible ‘complot’ para la próxima gala de nominación, lo que fue considerado como haber roto una regla que está establecida desde un inicio y que en redes señalan que merecen una sanción. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué dicen que Aldo de Nigris rompió las reglas previo a entrar a La casa de los famosos México?

Aunque son pocas, las reglas en La casa de los famosos México 2025 son bastante estrictas. Una de las principales establece que los habitantes confirmados no deben comunicarse entre ellos antes del estreno del programa, tampoco deberían ingresar con alianzas o estrategias preestablecidas.

Sin embargo, Wendy Guevara reveló en su podcast “Cómplices del desmadre” (en el que comparte conducción con Nicola Por ella), que antes del estreno de La casa de los famosos México 2025, habló con Aldo de Nigris y Aarón Mercury para informarles que Abelito también participaría en el reality. Además, les sugirió acercarse a él y generar contenido juntos. Wendy incluso mencionó que aconsejó a Aldo y a Aarón formar equipo con Abelito.

“Yo le dije a Aarón y a Aldo, les dije: ‘Agárrense a Abelito y hagan mucho contenido’” Wendy Guevara

Desde el arranque del programa, la cercanía entre Aldo, Aarón y Abelito fue evidente y bien recibida por los espectadores, quienes los apodaron ‘La triple A’. Aunque Wendy insistió en que la relación entre ellos era genuina, varios usuarios han expresado su inconformidad al considerar que dicha unión podría haber sido premeditada por la integrante de ‘las Perdidas’.

los de noche se han llenado la boca diciendo q noche es favorito porque no vinieron con estrategia de afuera: aquí wendy confirmando que les dijo a aldo y aaron q entraría abelito y q se juntaran con él. JAJAJAJ con razón uno no quiso hacer equipo con día#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YE9x3LcgtA — riv (@ponyoogirl) September 23, 2025

¿El team Noche hizo ‘complot’ en La casa de los famosos México? Los exhiben en redes

Esta tarde un clip se viralizó en redes sociales, en el que se muestra al team Noche “organizándose” para la siguiente nominación, pues aseguran, hay una estrategia que puede beneficiarlos en vista de la próxima gala en La casa de los famosos México.

La plática entre Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y Aldo de Nigris (quien plantea la idea) está causando controversia, ya que se muestra cómo se “ponen de acuerdo” para intentar tener un empate en los votos del extinto cuarto Noche.

Aldo comparte su estrategia con el team y dice lo siguiente:

“Abelito uno a Aarón, y todos quedan con uno. Ahorita como somos cuatro, ya sería a la suerte, como si todos tuviéramos cero. (...) Yo te tiro a ti (señlando a Alexis), tú me tiras a mí, tú a Abelito (señalando a Aarón) y Abelito a ti, y ya.” Aldo de Nigris

Es aquí que internautas argumentan que el hecho cuenta como ‘complot’, ya que claramente la regla dice que no pueden ponerse de acuerdo en quién van a votar , de tal manera que piden se aplique una sanción. En redes como X, pueden leerse comentarios como:



"¡Espero Rosa María Noguerón haga algo y haya castigo para los de noche! Aunque solo haya 2 de día, esto es COMPLOT!”,

“Desde que empezó el programa hacen eso y Rosa María Noguerón no ha hecho NADA” y,

"¡Debe haber castigo! Aquí están diciendo nombres y acordando cómo nominarse.”

¿Habrá sanción? Está por verse en estos días.

Espero @ronogueron haga algo y haya castigo para los de noche! Aunque solo haya 2 de día esto es COMPLOT! La regla es clara, no puedes decir a quien nominarás, ni con cuantos puntos!! Fin #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 pic.twitter.com/Gt6qfkNYFN — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) September 23, 2025

¿Por qué el team Noche dijo que “Guana” los traicionó en La casa de los famosos México?

El “Guana” inició su participación en La casa de los gamosos México formando parte del team Noche. Sin embargo, cuando Elaine Haro ganó la moneda del destino, decidió intercambiar lugares con él, enviándolo al cuarto Día mientras ella pasaba a Noche, una decisión que generó bastante polémica.

El conflicto llegó cuando de manera inmediata a este cambio, “Guana” prometió lealtad al nuevo equipo, y según varios usuarios y habitantes “ventiló” cosas de su anterior cuarto, y a partir de ahí se ganó el título de “traidor”.

La cosa no paró ahí, pues recientemente una estrategia del comediante fue reprobada por seguidores del programa, pues decidió nominar a sus propios compañeros de Día: Shiky y Dalílah Polanco, el resultado de esto, fue que ambos subieran a la placa de la semana.

En el posicionamiento del pasado domingo 21 de septiembre en La casa de los famosos México, “Guana” fue el único habitante del extinto cuarto Día al que se le posicionaron, pues todos y cada uno de los no nominados, lo tacharon de desleal.

Fue en redes sociales que los internautas señalaron un posible “acuerdo” entre los habitantes de Noche para atacar a “Guana” esa noche y con un discurso similar, ya que en todos los casos, se quejaron de su cambio de actitud y por la forma en que le dio la espalda a su anterior equipo.

