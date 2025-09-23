Fans piden que Guana no vuelva a Me caigo de risa tras salir de La casa de los famosos México, ¿deseo concedido?

La salida del comediante “Guana” de La casa de los famosos México 2025 no pasó desapercibida. A un día de su eliminación del reality, un sector del público ha manifestado su rechazo a que el comediante regrese al elenco de Me caigo de risa, programa con el que estuvo vinculado durante varias temporadas. ¿A qué se debe esto? Te contamos.

¿Por qué se considera a “Guana” un “traidor” en La casa de los famosos México?

La participación de “Guana” en La casa de los famosos México 2025 dio un giro significativo. Aunque inicialmente fue uno de los favoritos del público (logrando evitar la eliminación en varias ocasiones), con el tiempo perdió ese respaldo.

El cambio en la percepción pública ocurrió cuando Elaine Haro decidió mover a “Guana” al cuarto Día, alejándolo del cuarto Noche, donde se encontraba su grupo original. Al integrarse al nuevo equipo y mostrar lealtad hacia ellos, en redes sociales comenzaron a surgir acusaciones de traición a su anterior cuarto.

Conforme avanzaron las semanas, su situación se complicó aún más debido a ciertas actitudes que generaron sospechas entre los seguidores, quienes insinuaban una posible intervención de la producción a su favor. Uno de los rumores más difundidos fue el de un presunto romance con Rosa María Noguerón, la productora del reality , aunque ella misma ha negado dichas afirmaciones.

Estas controversias, junto con la percepción de que “Guana” traicionó a su equipo original, han dañado notablemente su imagen, convirtiéndolo en uno de los participantes más criticados del programa.

Lee: Productora de La casa de los famosos México rompe el silencio sobre su presunto romance con el Guana

Luis Rodríguez ‘el Guana’ / Redes sociales

¿Por qué el público ya no quiere a “Guana” en Me caigo de risa?

Desde su eliminación ayer 21 de septiembre de La casa de los famosos México, “Guana” ha recibido múltiples comentarios en redes sociales que piden que no vuelva al programa conducido por Faisy. Bajo frases que incluían a Mariana Echeverría en la conversación, usuarios recordaron cómo en 2024 una situación similar se dio con la también comediante, quien fue duramente criticada por su actitud en La casa de los famosos México y cuya imagen pública sufrió un fuerte desgaste.

En el caso específico de “Guana”, los fans y seguidores tanto de La casa de los famosos México, como de Me caigo de risa, no quieren su regreso al icónico programa que lo reúne junto a Faisy, Armando Hernández, Gaby Platas, entre muchas otras celebridades. En redes pueden leerse los siguientes comentarios:



“Guana eran de los que igual me caían bien al verlo en Me caigo de risa y terminó por parecerme insoportable. Bye con él”,

"¿Todos los de Me caigo de risa serán tan nefastos como Mariana, “Guana” y Jessica (Segura)? y,

“Ay, “Guana”. Fuiste mi más grande decepción de la temporada tanto potencial que tenías y tan traidor, parece que todos los de Me caigo de risa son déspotas por ejemplo Mariana Echeverría”

La comparación entre ambos casos ha tomado fuerza entre los seguidores más fieles del programa. Para muchos, la participación en realities ha cambiado la percepción del público sobre los comediantes y no ven con buenos ojos su regreso a Me caigo de risa.

Te puede interesar: ¿Guana traiciona a sus aliados en La casa de los famosos México? Tras nominar revela cuál fue su estrategia

Guana y Mariana Echeverría / Redes sociales y canva

¿Qué comentó “Guana” tras su salida de La casa de los famosos México 2025?

Después de ser el octavo eliminado de La casa de los famosos México, “Guana” participó en la postgala donde abordó, entre otros temas, las acusaciones de traición hacia el equipo del cuarto Noche. El comediante explicó que inicialmente formaba parte de la “manada original” de ese cuarto, pero que, al considerar importante respetar las reglas del juego, optó por apoyar al cuarto Día, ya que en ese momento se encontraba con ellos.

A pesar de su postura, “Guana” reconoció que entendía que sus antiguos compañeros pudieran verlo como “traidor”, especialmente por cómo se dieron los hechos tras su cambio de habitación.

“Es muy respetable. De este lado, de los tres que estábamos aquí, yo no lo vi como una deslealtad hacia nadie, yo lo vi como una realidad. En la votación que yo hice la hice en el momento y cambiando una estrategia porque a la octava semana ya no puedes planear una estrategia” “Guana”, durante postgala

Durante la conversación, Wendy Guevara trató de hacerle ver que el cuarto en el que se encuentra una persona no debería definir su lealtad .

Te puede interesar: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, explota vs ‘Guana’ ¡Lo tachó de hipócrita! ¿Cuál fue la razón?