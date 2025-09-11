Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, explota vs ‘Guana’ ¡Lo tachó de hipócrita! ¿Cuál fue la razón?

En medio del furor por la tercera temporada de La casa de los famosos México, las tensiones dentro y fuera de la casa alcanzan nuevos niveles. Leticia Guajardo, conocida popularmente como doña Alegría o doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, no se guardó nada al opinar sobre el ‘Guana’. En un video reciente publicado en el canal de YouTube de Poncho de Nigris, la matriarca dejó claro su punto de vista sobre el comediante, a quien calificó de “hipócrita”. ¿Qué más le dijo?

¿Por qué dicen que ‘Guana’ traicionó al cuarto Noche en La casa de los famosos México?

La salida de ‘Guana’ del cuarto Noche en La casa de los famosos México, no fue decisión propia, respondió a una dinámica con la ‘Moneda del destino’, en la que Elaine decidió cambiarlo al cuarto Día, y ella misma se fue a Noche.

Lo que generó controversia fue su cambio de estrategia de manera inmediata, pues apenas pasaron unas horas y ‘Guana’ juró lealtad a Día, cosa que en redes sociales no pareció muy agradable. En su llegada a Día, dijo lo siguiente:

“Los amo a todo el mundo. Todos ustedes tienen mi alma y mi corazón. Les digo a los ojos, yo no voy a nominar a nadie de aquí” ‘Guana’ a cuarto Día

El ‘Guana’ también se reunió con los integrantes del cuarto Noche para comunicarles su decisión. Aunque aseguró que les tiene mucho cariño, explicó que ahora prefiere competir de forma individual y aliarse con el cuarto Día, a partir de aquí, lo catalogaron en redes como “traidor”.

Te puede interesar: Alexis Ayala intentó quitarse la vida antes de La casa de los famosos México: ¿Por qué lo hizo?

Luis Rodríguez Guana habla de su infidelidad / TikTok

¿Qué dijo Doña Lety sobre el ‘Guana’ y su participación en La casa de los famosos México?

En un tono directo y sin filtros, Doña Alegría (Leticia Guajardo) expresó su desprecio por ‘Guana’ durante una conversación familiar en el canal de su nieto Poncho de Nigris. Junto a ella estaban también la madre de Aldo y el actor Adrián Di Monte.

“Aborrezco al ‘Guana’ desde un principio, ha sido hipócrita. Está como ahí… estuvo ahí a fuerzas. Me cae bien gordo” Lety Guajardo (Doña Alegría)

Según Doña Lety, la traición al cuarto Noche fue evidente, cuando el actor cambió de equipo sin dudarlo, abandonando la lealtad y la confianza que su anterior cuarto le había brindado.

En comentarios, muchos internautas apoyan lo dicho por la abuela de Aldo de Nigris, pues concuerdan al considerar “traición” lo hecho por ‘Guana’ al interior del reality. Usuarios escribieron mensajes como:



“La felicito señora, yo también opino igual que usted”,

“Doña Alegría tiene sus pensamientos claros y decisivos”,

“Esa señora, me representa” y

“Doña Alegría hablando por todos los que nos cae mal ‘Guana’”.

Te puede interesar: Yetus revela que su ultima pelea con Aldo de Nigris: “me iba a soltar un madrazo” ¿no hay reconciliación?

¿Por qué Poncho de Nigris nombró “traidor” a ‘Guana’ en La casa de los famosos México?

La elección de Elaine Haro de cambiar de cuarto con el ‘Guana’ en La casa de los famosos México 2025 generó gran controversia. Tras el cambio, el conductor rompió su vínculo con el cuarto Noche y comenzó a colaborar con los integrantes del cuarto Día, lo que le valió el apodo de “traidor” en redes sociales, y que Poncho de Nigris replicaría.

“Traidor ‘el Guana’! Qué rápido cambió de camiseta, a cambiar la canción en chinga antes de que salga @LosTuexi. Jugada maestra de Elaine que se metió a noche. Así se bajan las ratas del barco cuando creen que se va a hundir #LaCasaDeLosFamososMx viene lo bueno” Poncho de Nigris, vía X

Para sorpresa de varios, Faisy respondió al mensaje y aseguró que ‘Guana’ no traicionó a nadie, sino que simplemente decidió jugar junto a quienes le resultan agradables.

“Yo creo que con quien conecta Guana de ese cuarto es con Aldo y Abelito. Eso de jugar por cuartos es muy retro”, sentenció Faisy.

Mira: ¿Polémica en La casa de los famosos México? Guana se corona Líder y Poncho de Nigris denuncia supuesto fraude