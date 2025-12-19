Pelea de la influencer Karely vs. Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, revive una rivalidad de años

La influencer Karely volverá a colocarse los guantes y subir al ring en un combate que ha generado atención desde su anuncio en redes sociales. La modelo e influencer regiomontana enfrentará a Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, en una pelea que retoma una rivalidad que se remonta a varios años atrás y que ahora tendrá un nuevo episodio en un escenario deportivo.

Te puede interesar: Famosas que celebrarán su primer Día de las Madres en 2025, embarazadas o ya con su bebé en brazos

Karely Ruiz / Instagram

¿Cuándo y dónde será la pelea entre la influencer Karely y Marcela Mistral?

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el enfrentamiento entre Karely y Marcela Mistral está programado para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes del norte del país. El anuncio confirmó que se tratará de un evento de gran formato, con más combates y espectáculos musicales a lo largo de la noche.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que iniciará la venta de boletos ni los precios de las localidades. Sin embargo, los organizadores señalaron que en los próximos días se revelarán más detalles sobre la cartelera completa y la dinámica del evento, que busca reunir a figuras del entretenimiento y las redes sociales en un mismo escenario.

El combate ha sido promocionado como un evento especial debido al perfil mediático de ambas participantes, quienes cuentan con una amplia presencia en plataformas digitales y una base de seguidores que ha reaccionado de inmediato al anuncio del enfrentamiento.

Te puede interesar: ¿Dani Flow pagó la atención médica de la hija de Lupita TikTok? La influencer no tendría dinero suficiente

Karely Ruiz y Marcela Mistral / Facebook

¿Por qué Karely vuelve a pelear tras su última victoria en el ring contra Karina García?

La pelea con Marcela Mistral marcará el regreso de Karely al boxeo luego de su participación en Stream Fighters 4, evento realizado en octubre de 2025 en Bogotá, Colombia. En esa ocasión, la influencer regiomontana se enfrentó a la creadora de contenido colombiana Karina García, combate del que salió victoriosa.

Tras ese enfrentamiento, Karely había manifestado que no tenía certeza de volver a subir al ring. No obstante, con el paso de los meses y ante la confirmación de este nuevo duelo, la influencer decidió aceptar el reto y preparar un nuevo combate, ahora frente a una rival con la que existe un antecedente mediático.

El anuncio de su regreso fue acompañado por imágenes promocionales y mensajes en redes sociales, donde se confirmó que el combate forma parte de una cartelera pensada para el entretenimiento en vivo, combinando deporte, espectáculo y figuras del mundo digital.

Te puede interesar: Hallan muerta a la tiktoker y exnovia de Alex Marín, en un departamento de Tijuana

¿Cómo surgió la rivalidad entre Marcela Mistral y la influencer Karely?

La rivalidad entre Marcela Mistral y Karely tiene su origen en el año 2020, durante la participación de ambas en el programa de televisión “Mitad y mitad”. En ese momento, Marcela Mistral se desempeñaba como conductora del espacio, mientras que Karely, entonces de 18 años, acudió como invitada cuando comenzaba a ganar visibilidad en redes sociales.

Durante la emisión, se presentaron comentarios que generaron tensión entre ambas. Marcela Mistral cuestionó el tipo de contenido que Karely compartía en plataformas digitales y realizó declaraciones que provocaron incomodidad en la influencer. La situación se intensificó cuando Poncho de Nigris, esposo de Mistral, intervino con un comentario que también fue señalado como detonante del conflicto.

Desde entonces, el intercambio de declaraciones y referencias entre ambas se mantuvo presente en distintos momentos, alimentando una rivalidad que ahora será llevada al ring en un combate formal, anunciado públicamente y con fecha definida.

Te puede interesar: Karely y Yeri MUA anuncian colaboración: “La que todos esperaban”