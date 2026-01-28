Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, reacciona al entrenamiento de Karely antes de su pelea en Ring Royal

A poco más de un mes de que suban al ring, la pelea de box entre Marcela Mistral y Karely continúa generando conversación en redes sociales. Ambas figuras se enfrentarán el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey como parte del evento Ring Royale, un espectáculo que, aunque nació como entretenimiento, ha sido asumido con disciplina por las protagonistas.

Marcela Mistral / Captura de pantalla

¿Qué dijo Marcela Mistral sobre el entrenamiento de Karely?

Karely publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde se le observa entrenando box con guantes puestos, ejecutando ganchos, golpes rectos y movimientos defensivos para esquivar impactos. El material rápidamente acumuló interacciones y comentarios por parte de sus seguidores.

Entre las respuestas destacó la de Marcela Mistral, quien reaccionó directamente en la sección de comentarios del video. La conductora escribió:

“Mis respetos campeona, eres una crack. Será un placer este combate por tu nivel de compromiso”. Marcela Mistral

El mensaje fue visible para los usuarios y generó respuestas posteriores. Karely respondió al comentario de su contrincante agradeciendo el reconocimiento y señalando que el objetivo del enfrentamiento también es mostrar que ambas han trabajado seriamente para el evento.

“¡Muchas gracias! Que se vea que no solo somos bonitas, también unas guerreras y a demostrarlo en el ring” Karely Ruiz

Este intercambio ocurrió en el marco de la preparación previa al combate y quedó registrado en redes sociales, donde ambas han documentado parte de sus entrenamientos.

Entrenamiento de Karely Ruiz / Captura de pantalla

¿Cómo se están preparando Karely y Marcela Mistral para la pelea?

Tanto Karely como Marcela Mistral han compartido en sus perfiles oficiales diversos videos y fotografías relacionados con su entrenamiento de box. En dichas publicaciones se observa que ambas están siendo guiadas por boxeadores profesionales, realizando rutinas físicas, ejercicios de resistencia y prácticas técnicas sobre el ring.

El evento Ring Royale contempla combates de exhibición entre figuras públicas, sin embargo, las protagonistas han mostrado que la preparación va más allá de una simple presentación escénica. Los entrenamientos difundidos incluyen sesiones intensivas y prácticas constantes, de acuerdo con lo que ellas mismas han compartido en redes sociales.

Los seguidores han reaccionado a los avances mostrados por ambas, destacando la constancia y el enfoque en la preparación física rumbo al enfrentamiento programado para marzo. La difusión de estos entrenamientos ha incrementado la expectativa en torno al evento.

La influencer Karely y Marcela Mistral se enfrentarán en una pelea de box / Captura de pantalla

¿Dónde y cuándo será la pelea entre Marcela Mistral y Karely?

La pelea de box entre Marcela Mistral y Karely se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, ubicada en Nuevo León. El evento forma parte de Ring Royale, un espectáculo que reúne a figuras del entretenimiento en enfrentamientos de box.

La venta de boletos inició el 19 de diciembre, con precios que van desde los 628 hasta los 6,820 pesos, dependiendo de la zona seleccionada. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del recinto y del evento.

Además del combate entre Mistral y Ruiz, Ring Royale incluirá otros enfrentamientos que se han ido anunciando progresivamente. Entre los combates confirmados se encuentran Abelito contra Bull Terrier, El Patrón contra Chuy Almada, Carlos Trejo contra Alfredo Adame y Aldo de Nigris contra Nicola Porcella.

Con la fecha cada vez más cercana, ambas protagonistas continúan mostrando su preparación en redes sociales, mientras el evento sigue generando atención entre el público y los seguidores del espectáculo.

