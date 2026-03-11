Jorge Losa, tras rivalidad en LCDLFM, no perdona y reta a Poncho de Nigris en el ring: “Más que puesto”

A pocos días del esperado “Ring Royale” que organiza Poncho de Nigris y, en medio de las peleas virales entre famosos, Jorge Losa pone sobre la mesa un posible enfrentamiento con el regiomontano, con quien compartió temporada en “La casa de los famosos México”.

Durante su visita al programa “Todo para la mujer”, el actor no dudó en afirmar que sí se atrevería a medirse con Poncho en el ring tras su fuerte rivalidad que tuvieron en su paso por “La casa de los famosos México.”

Jorge Losa reta a Poncho de Nigris a pelear en el ring y superar sus roces. / Redes sociales

¿Poncho de Nigris se rajó a pelear contra Jorge Losa?

Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando Poncho de Nigris y Wendy Guevara coincidieron en la Ciudad de México para una firma de autógrafos. Entre risas y bromas, la interacción quedó grabada en un video de YouTube que ya circula por las redes.

Wendy le aconsejó a Poncho dejar las confrontaciones: “Tú ya no te andes peleando”, a lo que él respondió invitándola a un evento tipo Supernova: “Te quería invitar a una velada”.

“No, ahorita ando bien ocupada”, contestó Wendy. “En marzo”, insistió Poncho. Ella preguntó: “¿Voy a pelear yo con los de aquí de México?” y él le aclaró: “No, va a estar más chida”.

Fue entonces que Wendy soltó la bomba: “Quiero decirles algo: Poncho se le rajó a Jorge Losa”. Incluso, mostró un audio burlándose de la negativa de De Nigris, lo que encendió las especulaciones entre fans.

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre una pelea con Jorge Losa?

Durante ese mismo encuentro, Poncho de Nigris explicó con total franqueza por qué no aceptaría un enfrentamiento con Losa y dejó ver que no lo considera un rival. Afirmó que ya está olvidado y no es tan conocido.

“Hay niveles. Me voy a pelear con Albacete. ¿Dónde quedó Albacete? Está perdido. Nadie lo conoce, nadie se acuerda de Jorge Losa. No voy a andar levantando muertos”, sentenció, dejando claro que su negativa no es personal, sino estratégica.

Jorge Losa reta a Poncho de Nigris a pelear en el ring y superar sus roces. / Redes sociales

¿Cómo retó Jorge Losa a Poncho de Nigris en el ring?

Por su parte, Jorge Losa recordó su rivalidad con Poncho de Nigris durante “La casa de los famosos México”, donde él pertenecía al team Cielo y Poncho al team Infierno. “Yo le dije: vamos a echarnos un tiro y así limamos asperezas, no ha salido la oportunidad, había que preguntarle a él, si no quiere, si tiene muchos proyectos”, contó en Todo para la mujer.

El actor fue enfático: “Por mi parte, yo estoy aquí dispuesto, la parte que me toca a mí está sobre la mesa. Independientemente de que quiera, Poncho sabe de sobra que se llenaría el lugar, eso sí lo sabe, las cartas están sobre la mesa”.

