Ferka estalla con Jorge Losa tras su ruptura por hablar de ella: “Ya no estamos en tu vida”

Ferka está decidida a que este año 2026 será un año muy diferente al 2025, la conductora afirmó esta será una época de depuración de soltar cosas para vivir otras experiencias.

“Cerré el año cerrando ciclos y poniendo límites a mi persona. Fue un año grandioso pero personalmente fue complicado terminé mi relación, me mudé, me alejé de gente que solo me drenaba”, dijo en entrevista a ‘El punto noticias’.

¿Por qué Ferka y Jorge Losa terminaron?

En 2024 terminaron después de haber estado juntos 9 meses. Él comentó que el truene se había dado por falta de compromiso de su parte. Más tarde te dimos a conocer la infidelidad del actor con Serrath. La misma conductora exhibió pruebas de lo sucedido.

A pesar de esta situación, en septiembre de 2024 decidieron darse otra oportunidad, pero ahora sí Ferka decidió dar por terminada la relación: “Ella ya tiene claro lo que quiere en la vida. Siempre ha sido una mujer independiente. Nunca ha esperado nada de ningún hombre. Al contrario, se ha enamorado tanto que los ha apoyado en todos los aspectos, pero todo tiene un límite. Ella es una mujer que lucha por salir adelante sola. ¿Crees que se va a detener por un hombre? ¡Jamás!”.

“Se han especulado infinidad de teorías sobre la ruptura entre Ferka y Jorge , que ella le fue infiel ¡es una total mentira! Nada de eso es cierto. Ella se cansó de esperar a un hombre que no está listo para progresar como pareja. Volvieron a pasar situaciones que Ferka ya no está dispuesta a vivir. Además, Jorge no ha encontrado trabajo estable, pero tampoco ve otras opciones. Se la pasa de aquí para allá y no hay claridad en lo que realmente quiere. Ella se cansó de mantenerlo”, expresó una fuente cercana a TVNotas

La fuente argumentó que la conductora se desgastó por ser el pilar económico en la relación. “Ella se dio cuenta de que él no caminaba por el mismo carril que ella. Aunque intentó jalarlo, él no dio el ancho. En su momento lo hablaron. Él le prometió el cielo y las estrellas. Hicieron varios planes juntos. Tenían su casa. Platicaron sobre llegar al altar, agrandar la familia, pero con el tiempo se convirtieron en falsas promesas”, concluyó.

¿Qué dijo Jorge Losa de su ruptura con Ferka?

Jorge Losa aclaró que no terminó su relación por su pódcast como se ha dicho, pero si porque tenían muchos puntos de vista diferentes y eso implicó descubrir que iban hacia puntos diferentes:

“No fue por el pódcast; teníamos un jueguito, bromas, pero no fue por eso… El pódcast nos ayudó a hacer catarsis, pero había cosas que no son sostenibles. Si tú piensas A y yo B, está bien tener puntos diferentes, pero si tenemos objetivos diferentes es como: a ver hasta qué punto podremos acompañarnos en este tren. Finalmente, en algún momento, en las paradas de este tren se van bajando personas de tu vida”.

Anteriormente confesó que incluso llegó a salir a pasear con el bebé de Ferka debido a que su relación era muy buena con el pequeño, pero fuera de eso no dio una mala declaración contra Ferka, pero a la conductora no le parece que él siga dando entrevistas sobre ella.

Ferka estalla porque Jorge Losa sigue hablando de ella en entrevistas

Ferka Quiroz volvió a alzar la voz y esta vez lo hizo molesta. La actriz y conductora explotó luego de darse cuenta de que Jorge Losa continúa hablando de ella en entrevistas, a pesar de que su relación terminó hace ya varios meses. Para Ferka, el tema no solo está agotado, sino que comienza a ser incómod.

Según contó, su molestia surgió al regresar de vacaciones y encontrarse nuevamente con declaraciones del actor relacionadas con su historia juntos. “Ya actualícense, pasaron seis meses, ya es 2026. Yo regresé de vacaciones en 2026 y lo primero que veo en redes es una entrevista de él hablando de mí”, expresó.

La situación la hizo reaccionar de inmediato: “Para mí es como: ‘manito, sigues hablando de mí, ya supérame, no me parece bonito”.

Ferka reconoció que la relación fue importante para ella y que no fue algo que tomara a la ligera.

“Sí fue una relación que para mí fue importante, que la cuidé, la respeté y la valoré porque tenía un plan con él” Ferka

Sin embargo, consideró que hay cosas que deberían quedarse en privado: “Creo que hay que guardar esas cosas entre nosotros y no está padre”.

¿Qué mensaje le mandó Ferka a Jorge Losa tras volver a hablar de ella?

Ferka fue clara al señalar que no entiende por qué Jorge sigue tocando el tema públicamente en lugar de enfocarse en su carrera. “Habla de tus proyectos, de tus méritos propios, no sé, habla… pero ¿por qué hablar de algo que ya pasó? Sí me agüito”, confesó.

Ante esta situación, Ferka decidió actuar sin rodeos y comunicarse directamente con él.

“Sí le mandé un mensaje, ya sabes, no me ando con medias tintas. Por supuesto le mandé un mensaje y le dije: ‘Deja de hablar de mí y de mi hijo, ya no estamos en tu vida’”. Ferka

Finalmente, dejó claro que ha hecho un proceso personal para cerrar ese capítulo. “Ya son seis meses, ya fui a terapia, me fui a llorar, ya fue”, dijo. Aun así, reconoció que no fue fácil encontrarse nuevamente con ese tema en los medios: “No está padre y no sentí bonito ver que sigue hablando”.

