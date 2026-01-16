¿Nicola Porcella es “chapulín” con Jorge Losa? Asegura pasaría una noche con Ferka, exnovia de su antes amigo

La amistad de Nicola Porcella y Jorge Losa llegó cuando compartieron juntos La casa de los famosos México, y es que a pesar de sus múltiples enfrentamientos en el reality, se forjó una buen relación entre ambos, quienes hasta días antes del inicio del programa, se pusieron de acuerdo para ver a quiénes nominar, pero posteriormente las cosas se rompieron. Ante esto, una reciente declaración de Porcella lo ha puesto en el centro de las críticas, pues habló abiertamente de Ferka, expareja de Losa. ¿Qué dijo exactamente?

Ferka y Jorge Losa / Luis Pérez

¿Cómo fue la amistad de Nicola Porcella y Jorge Losa y por qué terminó?

A pesar de la amistad que forjaron Nicola Porcella y Jorge Losa en La casa de los famosos México, las cosas fueron cambiando de rumbo, y es que Losa habló para el medio Vaya Vaya, al finalizar el programa, sobre las actitudes y comentarios que el actor peruano hacía para afectarlo:

Yo pensaba que era mi amigo y que son patadas de ahogado. Es la frustración que él mismo ha expresado de no ganar. Es Nicola. (...) Eso no se pone, pero sí se dice que Jorge está haciendo trampa, pero no se dice lo tramposos que son ellos y lo que intentan desacreditarme. Jorge Losa

Según Losa, Nicola Porcella se encontraba muy frustrado por perder repetidamente las pruebas de liderazgo y, por ese motivo, presuntamente intentaría buscar la manera de “perjudicarlo”, al igual que al resto de los participantes de la casa.

Tal vez te interese: LCDLFM: Nicola sufre ataque de ansiedad por el rechazo y la desconfianza del team infierno

Jorge Losa / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Ferka, expareja de Jorge Losa?

Las redes sociales explotaron luego de las recientes declaraciones de Nicola Porcella durante el pódcast Cómplices del desmadre, en el que comparte conducción con Wendy Guevara, pues el peruano mencionó a Jorge Losa y Ferka. ¿Cuál fue la razón?

En el clip que ya se viralizó, tanto Guevara como Porcella hablan de una posible molestia que se generó en Ferka hace unos años, ya que Nicola asegura que ella se puso celosa por la relación entre Wendy y Jorge Losa: “ Se puso celosa por ti la Ferka ”, dijo el peruano.

No conforme a las declaraciones que ya eran polémicas, Nicola agregó algo que para muchos fue “subido de tono” y hasta “funable":

Yo hablé en uno de los episodios de aquí que ahora me tocará darme a la Ferka. Nicola Porcella

—Wendy Guevara: "¿Sí te la echarás?”. —Nicola: “Sí, a huev*".

Los comentarios de Nicola Porcella parecieron no caer bien en los internautas, que no solo reprobaron la forma en referirse a Ferka, si no también en “pedalearle la bicicleta” a un examigo:



“Nombre qué caballero y una vie... más de su amigo, eso no me sorprende”,

“Ese Nicola, que feo se expresa de las mujeres. Se nota que le faltó mamá” y,

“Este par juran que tod@s quieren con ellos, lo insinúan con todos sus dizque amigos, que asco de tipejos los 2".

Lee: Jorge Losa dice que se quería “comer” a Wendy Guevara y Ferka no soportó ¡Nimodérrimo!

De que me perdí estos días?😱🤭 pic.twitter.com/0rrJPvs5bI — Maremoto 2.0 (@Terremotodemar) January 15, 2026

¿Quién es Nicola Porcella y cuál es su trayectoria?

Nicola Porcella es un actor, modelo y conductor de televisión peruano. Sus primeros pasos en el ámbito artístico los dio como modelo y deportista, sobresaliendo también en competencias de artes marciales mixtas y boxeo amateur.

Su reconocimiento llegó con los realities de competencia física, en especial “Esto es guerra”, donde se consolidó como una de las figuras más destacadas gracias a su rendimiento deportivo, carisma y liderazgo.

Impulsado por esa popularidad, incursionó en la actuación, formando parte de distintas telenovelas y series tanto en Perú como en otros países.

Con el tiempo, Nicola expandió su carrera a nivel internacional al establecerse en México, donde participó en producciones televisivas y realities como La casa de los famosos México.

Te puede interesar: Nicola Porcella respalda a su amiga Wendy Guevara después del asalto; ¿culpa a Marlon Colmenarez?