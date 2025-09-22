¿Corrieron a Nicola Porcella de ‘Hoy’? El actor abandona el programa matutino y la producción lo confirma

El popular conductor peruano Nicola Porcella sorprendió a la audiencia del matutino ‘Hoy’ al anunciar su salida del programa, decisión que ha generado múltiples reacciones entre compañeros, seguidores y medios. En redes comenzaron a especular sobre un posible despido. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Por qué Nicola Porcella salió del programa ‘Hoy’?

La productora del programa ‘Hoy’, Andrea Rodríguez, fue la encargada de confirmar que Nicola Porcella se alejará del matutino para enfocarse en nuevos proyectos, específicamente en su incursión como actor.

El carismático peruano formó parte del elenco de Amanecer, una telenovela producida por Juan Osorio, donde compartió pantalla con figuras como Fernando Colunga y Ernesto Laguardia, que se estrenó el mes de julio.

“Por el momento no se va a integrar, por el momento no. La empresa tiene preparado para Nicola cosas de novelas, entonces por el momento no se va a integrar, nos dolió el corazoncito, pero por el momento los planes de la empresa es que Nicola haga novelas y series”. Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’

Porcella, quien ganó gran popularidad tras su participación en La casa de los famosos México, se integró a ‘Hoy’ como conductor, logrando una buena conexión con sus compañeros y la audiencia.

Te puede interesar: ¿Adiós a ‘Las estrellas bailan en Hoy’? El matutino estrenará nuevo reality de famosos

¿Cómo reaccionaron compañeros y el público a la salida de Nicola Porcella de ‘Hoy’?

La noticia no pasó desapercibida entre los integrantes del matutino. Andrea Escalona, una de las conductoras del programa, expresó su tristeza por la partida de Nicola Porcella de ‘Hoy’ y destacó la conexión que logró con el equipo tanto a nivel profesional como personal.

En redes sociales, los seguidores del conductor también manifestaron su sorpresa. Algunos lamentaron su partida con mensajes de apoyo y buenos deseos, mientras que otros especularon si su salida será definitiva o si regresará una vez concluidos sus compromisos actorales.

También, los internautas mostraron su emoción por estos nuevos proyectos el actor con los siguientes comentarios:

“Todo el éxito a mi precioso”,

"¡Que bueno queremos verlo actuando mucho! Tiene mucho que dar en eso” y,

“Yo ya lo quiero ver de protagonista.”

Mira: Wendy Guevara y Nicola Porcella exhiben a Poncho de Nigris por no ir a su pódcast “Todo quiere para allá”

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Quién es Nicola Porcella y cuál es su carrera en televisión?

Nicola Porcella, originario de Lima, Perú, proviene de una familia con raíces italianas. Desde temprana edad mostró una fuerte pasión por el deporte, en particular el fútbol, lo que lo llevó a integrarse a las divisiones menores de varios clubes profesionales en su país e incluso representar a Perú en la selección juvenil. No obstante, una lesión y nuevos intereses lo alejaron de su camino como deportista profesional.

Su salto a la fama llegó con el programa de competencia y entretenimiento Esto es guerra, uno de los más populares de la televisión peruana. Durante años, Nicola fue una figura clave del show, convirtiéndose en uno de sus rostros más representativos y en un personaje recurrente en la prensa de espectáculos de su país.

En 2023, su carrera tomó un nuevo rumbo al unirse a la primera edición de La casa de los famosos México, reality producido por Televisa y ViX. Su autenticidad, carisma y sentido del humor conquistaron al público mexicano, destacando también su estrecha relación con la influencer Wendy Guevara, lo que le valió gran popularidad en redes y medios.

Gracias al impacto de su participación, Nicola fue invitado a formar parte del equipo de conductores del reconocido programa matutino “Hoy”, uno de los más vistos en la televisión mexicana.

Lee: Fernando Colunga y Nicola Porcella aparecen juntos y aclaran polémica de audio viral