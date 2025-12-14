Karime Pindter exhibe a Nicola Porcella: la dejó plantada y ¡ella se fue al antro con una mujer por despecho!

Karime Pindter contó sin filtros, una anécdota inesperada con Nicola Porcella. Durante su participación en el podcast “Cómplices al desmadre”, conducido por Wendy Guevara y el propio Nicola, la influencer recordó la ocasión en que el peruano la dejó vestida y alborotada.

¿Qué dijo Karime Pindter sobre su cita con Nicola Porcella?

Todo comenzó cuando Karime Pindter relató que, tras un beso entre ambos, quedaron en verse al día siguiente para asistir juntos a un evento de una campaña. Ella lo esperaba emocionada, pero Nicola jamás llegó.

“La que sí me dolió fue cuando un día nos besamos y todo bien. Me dijo que al otro día iba a pasar por mí para ir a un evento de una campaña… y me quedé vestida y alborotada. O sea, todo”, dijo Karime, visiblemente divertida pero sincera.

Karime y Nicola coincidieron como invitados de ‘Hoy’ y los rumores de romance comenzaron.

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella tras ser exhibido por Karime Pindter?

Nicola Porcela admitió su error frente a Karime Pindter: “Cometí el error de irme de fiesta”, dijo. Nicola no tardó en explicar lo que pasó, aceptando que la noche anterior se le salió de control.

“Es que sabes qué pasa… pido disculpas. Ya había quedado y cometí el error de irme de fiesta un día antes”, confesó el actor.

Karime comentó que, pese a todo, él pudo haberla llamado para curarse la cruda juntos, pues era “la primera cita”. Entre risas, la influencer añadió que hasta llegó a sospechar lo peor.

“Yo lo que pensé es que tenía una mujer en su casa”, soltó Karime.

Nicola reaccionó enseguida y la acusó juguetonamente de otra cosa: “Pero me dijiste que fuéramos a un hotel”, recordó el peruano entre carcajadas, mientras Wendy y Briggitte pedían el chisme.

Karime Pindter no se retractó y reconoció que el plan era ir a tomar unos tragos y ver qué pasaba.

“Bueno, ya dije: vamos al W, cenamos, unas copas, de fiesta y vemos… pero no me puse triste y me fui de machuque en un antro gay”, dijo la exacashore.

El peruano reveló que no se perdió la cita por desinterés, sino por miedo a quedar mal con la influencer y ella lo expusiera en su podcast Karime Cooler.“Fue mi miedo de quedar mal y que lo fuera a contar en Karime Cooler, sí me dio miedo”, dijo Nicola, provocando nuevas risas en el foro.

Karime Pindter responde si tiene una relación amorosa con Nicola Porcella / IG: @karimepindter / @nicolaporcella12

Karime Pindter se fue a ligar con otra mujer tras ser plantada por Nicola Porcella

Karime Pindter confesó que, movida por el coraje —porque sí, le dolió que Nicola Porcella la dejara plantada— decidió irse directo a un antro gay para olvidar el mal momento. Entre el ambiente, la fiesta y las copas, la influencer terminó teniendo un acercamiento con otra mujer. Aunque no reveló su identidad ni entró en detalles, Karime dejó claro que, pese al desaire de Nicola, la noche dio un giro inesperado… y terminó divirtiéndose.

Wendy lanzó la pregunta atrevida Karime.

— “¿Te agarraste a una mujer?”, dijo.

A lo que Karime, sin vergüenza alguna, respondió entre risas:

“Sí.”

Así, entre bromas, confesiones y anécdotas inesperadas, Karime y Nicola mostraron que su química sigue dando de qué hablar, incluso cuando las citas no se concretara y de hecho Nicola sorprendió al darle un beso a Karime Pindter.

