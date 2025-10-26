Conductores de Hoy colocan a Fede Dorcaz en la ofrenda de Día de Muertos tras su asesinato, VIDEO

Apenas han pasado dos semanas desde que el mundo del espectáculo se estremeció con la noticia del asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino que había conquistado al público mexicano con su carisma y talento. Este 24 de octubre, los conductores del programa Hoy decidieron rendirle un emotivo homenaje al incluir su fotografía en la tradicional ofrenda de Día de Muertos que colocan cada año.

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

¿Cómo recordaron a Fede Dorcaz en el programa Hoy?

Durante la emisión especial del matutino Hoy, en las cápsulas dedicadas a la tradicional ofrenda de Día de Muertos, uno de los conductores principales tomó el micrófono mientras sostenía entre sus manos el retrato de Fede Dorcaz y expresó con voz entrecortada:

“Hoy vamos a recordar en la ofrenda a nuestro querido Fede Dorcaz, un chavo con muchísimos sueños por realizar.” Conductores en Hoy

A su lado, Karime Pindter presentó una cápsula dedicada al paso del cantante argentino por el programa, resaltando su carisma, disciplina y talento, especialmente recordando su entusiasmo por integrarse al reality de baile. La producción del matutino incluyó la imagen de Fede junto a la de otras celebridades que han fallecido, como parte de la tradicional ofrenda del Día de Muertos que Televisa realiza cada año para honrar a las figuras que marcaron la historia de la televisión mexicana.

El tributo causó gran emoción entre el público y en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su cariño hacia el joven artista que apenas comenzaba a consolidar su carrera musical con temas como “Moka”.

Fede Dorcaz en el programa Hoy

¿Qué dijeron la mamá y la novia de Fede Dorcaz tras el homenaje en Hoy?

La emotiva ceremonia no pasó desapercibida para los seres queridos de Fede Dorcaz. Su madre, Eugenia Trungelliti, compartió un mensaje lleno de amor y gratitud hacia la producción de Hoy por recordar a su hijo:

“Gracias por cuidar a nuestro Fede, él solo quería brillar. Te amo hijo mío. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!”. Eugenia Trungelliti

Por su parte, Mariana Ávila, cantante venezolana y pareja de Fede hasta el momento de su muerte, también reaccionó al homenaje. Aunque su mensaje fue breve, transmitió todo el cariño y respeto que sentía por el joven artista: “Gracias”, escribió en los comentarios del video publicado por el programa.

Este gesto por parte de Hoy no solo conmovió a los fans de Fede, sino que también reafirmó el cariño que sus compañeros le tenían.

¿Mariana Ávila le pondrá ofrenda a Fede Dorcaz este Día de Muertos?

A través de sus redes sociales, Mariana Ávila pidió apoyo a sus seguidores para aprender a hacer un altar dedicado a Fede.

“Quiero que me ayuden a saber cómo hacerle un altar a mi amorcito para el Día de Muertos. Es una tradición aquí en México y no sé hacerla, con él siempre dijimos que nos parecía hermoso cómo celebran este día y quiero que se sienta importante” Mariana Ávila

Post novia de Fede Dorcaz

Sin embargo, internautas le explicaron que en México existe una creencia ancestral: no se deben colocar ofrendas a personas recién fallecidas, pues sus almas aún están en tránsito hacia el Mictlán, el lugar de descanso final según la cosmovisión mexica. Poner una ofrenda antes de tiempo podría, según la tradición, interrumpir el viaje espiritual del difunto y evitar que su alma alcance la paz.

Ante los comentarios, Mariana agradeció la información y mostró respeto por la costumbre mexicana:

“Gracias a todos por sus comentarios, no sabía que había un tiempo para esto. Lo tomaré en cuenta, lo que más quiero y busco es que su alma esté feliz donde debe estar y no quiero interrumpir su viaje.” Mariana Ávila