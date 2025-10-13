Novia de Fede Dorcaz se enfrenta a rumores tras asesinato del cantante: “Dejen de inventar”

La trágica muerte de Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años, ha conmocionado al mundo del espectáculo. El jueves 9 de octubre, Dorcaz fue asesinado mientras circulaba por el Anillo Periférico en la Ciudad de México. Según informes, el ataque fue perpetrado por individuos en motocicleta, quienes le dispararon en un aparente un ataque directo.

Su novia, la influencer y cantante Mariana Ávila, se encuentra en el centro de la atención mediática tras compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales. En su publicación, Ávila defendió la integridad de Dorcaz, desmintiendo rumores sobre una posible infidelidad y aclarando que él viajaba solo en el momento del ataque.

Fede Dorcaz / Redes sociales

¿De qué murió el cantante Fede Dorcaz?

El asesinato de Fede Dorcaz ocurrió la noche del jueves 9 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Según reportes extraoficiales, el cantante fue atacado por individuos en motocicleta, quienes le dispararon. El periodista Carlos Jiménez señaló que probablemente se trató de un ataque directo, pues no se llevaron ninguna de las pertenencias del argentino.

En los videos que se han filtrado de cámaras de seguridad se perciben a los agresores quienes huyeron del lugar en motocicletas sin llevarse pertenencias de la víctima. Dorcaz se encontraba en México para participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy, del programa Hoy, donde iba a debutar junto a su novia, la influencer Mariana Ávila.

Fede Dorcaz lanza nuevo sencillo / Cortesía

¿Por qué Mariana Ávila se enfrentó a usuarios en redes sociales?

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, se enfrentó a usuarios en redes sociales tras el asesinato del cantante argentino en la Ciudad de México. La confrontación comenzó cuando Ávila publicó un emotivo mensaje en X (anteriormente Twitter), donde defendió la integridad de Dorcaz y desmintió rumores sobre una posible infidelidad. En su publicación, Ávila aclaró que Dorcaz viajaba solo al momento del ataque y pidió justicia sin desinformación.

La situación escaló cuando una usuaria respondió a la publicación de Ávila, sugiriendo que Dorcaz iba acompañado de una mujer y que el ataque fue un ajuste de cuentas. Ávila respondió de manera contundente, señalando que fue la primera en acudir a la fiscalía y que, de existir otra persona involucrada, ya se habría conocido su identidad. Además, pidió al público que dejara de inventar información para dañar la imagen de su pareja fallecido.

Post de Mariana Ávila sobre su novio Fede Dorcaz / Captura de pantalla

¿Qué se sabe sobre la investigación del asesinato de Fede Dorcaz?

La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos que llevaron al asesinato de Fede Dorcaz. Aunque se ha especulado sobre un posible ajuste de cuentas, las autoridades aún no han emitido una declaración oficial que confirme esta hipótesis.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Dorcaz fue atacado por individuos en motocicleta mientras circulaba por la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. La SSC indicó que Dorcaz fue abatido por los agresores. Testigos reportaron que los agresores huyeron del lugar en motocicletas sin llevarse pertenencias de la víctima.

