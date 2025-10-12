Mariana Ávila ¿dejará ‘Las estrellas bailan en Hoy’ tras la muerte de Fede Dorcaz?; ¿Briggitte Bozzo entra?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy se prepara para arrancar este lunes 13 de octubre, pero la tragedia ha marcado el inicio del reality show. El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien iba a participar junto a su novia, la influencer Mariana Ávila, fue asesinado el 9 de octubre en la Ciudad de México. El suceso ha conmocionado al mundo del espectáculo y ha dejado incertidumbre sobre el futuro de la pareja en el programa.

Muere Fede Dorcaz, participante confirmado de Las estrellas bailan en Hoy / IG: @fededorcaz

¿Mariana Ávila continuará en Las estrellas bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz?

La participación de Mariana Ávila en la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy estaba confirmada junto a su novio, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz. Ambos formaban una de las parejas más esperadas del reality, pues en los ensayos mostraban gran química y entusiasmo por debutar en la pista del matutino. Sin embargo, la tragedia cambió por completo sus planes.

El 9 de octubre de 2025, Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años, fue asesinado mientras conducía su vehículo por el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes extraoficiales dos individuos a bordo de motocicletas interceptaron su camioneta y le dispararon.

Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, confirmó en entrevista con medios que Mariana no participará en esta temporada debido al difícil momento emocional que atraviesa:

“Seguirán siendo trece parejas y tendremos una pareja que nos estará brillando desde allá desde el cielo. Está en shock, devastada. Hay que apoyarla todos, ha sido un momento muy complicado”. Andrea Rodríguez

La productora explicó que la producción decidió mantener el número de parejas original, por lo que una nueva dupla sustituirá a Ávila y Dorcaz.

Rodríguez también relató que Fede había ensayado un día antes de su fallecimiento y que todo el equipo quedó impactado con la noticia. En honor a la memoria del joven artista, la producción aseguró que Las estrellas bailan en Hoy rendirá un homenaje especial durante el estreno del 13 de octubre

Por ahora, Mariana Ávila se encuentra enfocada en su proceso personal tras la pérdida de su pareja, y no ha emitido declaraciones públicas sobre si regresará más adelante al reality o a sus proyectos musicales. Mientras tanto, colegas del medio y seguidores han mostrado su apoyo en redes sociales, enviándole mensajes de aliento y respeto ante su dolorosa situación.

¿Quién es Briggitte Bozzo y por qué regresa a Las estrellas bailan en Hoy?

Briggitte Bozzo es una actriz venezolana nacida el 19 de agosto de 2001 en Maracay, Venezuela. Inició su carrera artística a una edad temprana y ha participado en diversas telenovelas mexicanas, destacándose por su versatilidad y carisma. Entre sus papeles más reconocidos se encuentran “Abismo de pasión”, “Silvana sin lana” y “Like”. Además, fue finalista en la segunda temporada de La casa de los famosos México en 2024, donde ocupó el quinto lugar.

En la edición 2023 de Las estrellas bailan en Hoy, Bozzo participó junto a su entonces pareja de baile, Luja Duhart, logrando posicionarse entre los primeros lugares del certamen. Aunque no resultaron ganadores, su desempeño y química en la pista fueron ampliamente reconocidos por la audiencia y los jueces.

Para la séptima temporada del reality show, que inicia el 13 de octubre de 2025, Briggitte Bozzo regresa como participante tras la salida de Mariana Ávila, quien decidió no continuar en el programa debido al reciente fallecimiento de su pareja, Fede Dorcaz. La producción de Hoy anunció el regreso de Bozzo durante el Teletón 2025, destacando su energía y compromiso con el proyecto.

Briggitte Bozzo / Captura de pantalla

¿Con quién hara pareja Briggitte bozzo en las estrellas bailan en hoy?

En un encuentro con los medios, la actriz Briggitte Bozzo confirmó que podría formar pareja de baile con Aarón Mercury, influencer y finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Bozzo explicó que, aunque no quiere que exista un shippeo entre ellos ya que ella se encuentra en una relación actualmente.

La actriz destacó que esta nueva dupla representa un gran reto para ambos, ya que deberán combinar sus estilos y demostrar coordinación y talento ante los jueces y el público del matutino. Además, Bozzo aseguró que se siente emocionada por regresar al programa y honrar la memoria de Fede Dorcaz, compañero de Mariana Ávila, quien decidió no participar tras su trágico fallecimiento.

