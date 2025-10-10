Fede Dorcaz: Filtran fotos y video del asesinato del cantante que participaría en Las estrellas bailan en Hoy

La noticia de la muerte de Fede Dorcaz, quien participaría en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, conmocionó a toda la industria del espectáculo. El matutino ‘Hoy’ confirmó la desgarradora noticia en la transmisión de la mañana de este viernes 10 de octubre. Ahora, Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, compartió imágenes de asesinato del cantante argentino.

En redes sociales no ha pasado desapercibida la noticia de la muerte de Fede Dorcaz. Incluso, los conductores del matutino no tardaron en expresar sus condolencias ante la situación, la cual los tendría conmocionados, ya que el también modelo fue considerado para ser uno de los participantes de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su novia, Mariana Ávila.

¿Cómo anunciaron la muerte de Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en ‘Hoy’?

La noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales del programa ‘Hoy’, donde compartieron un comunicado en el que expresaron su pesar por el fallecimiento del cantante y enviaron sus condolencias a los familiares del cantante. También señalaron que Fede Dorcaz y su pareja, Mariana Ávila, tenían planeado participar juntos en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre” Programa Hoy

Asimismo, le dedicaron un enternecedor mensaje en vivo, tras lanzar su comunicado a través de sus redes sociales. Los conductores del programa se mostraron totalmente impactados por dicha situación.

¿De qué murió Fede Dorcaz, cantante argentino?

Según el reportero Antonio Nieto, Fede Dorcaz, cantante originario de Argentina, fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, no se ha determinado si se trató de un asalto o de un ataque directo.

“Era modelo y cantante, el joven ASESINADO en Constituyentes: El argentino, Federico Dorcazberro, fue atacado a tiros cuando manejaba su camioneta, casi al cruce con Periférico. Al parecer, se trató de una agresión directa”, se lee.

En redes sociales, se especuló que el famoso presuntamente habría intentado resistirse a un asalto, lo que habría provocado que los delincuentes lo agredieran. Sin embargo, todo continúa en el terreno de las especulaciones.

Fede Dorcaz participaría en La estrellas bailan en Hoy / IG: @fededorcaz

Por su parte, su equipo de prensa emitió un comunicado en el que expresaron su profundo dolor por la noticia y pidieron al público recordarlo por su talento y calidad humana. Sin embargo, no dieron más detalles sobre si se trató de un ataque directo o bien un asalto al cual se resistió.

“Fede Dorcaz era un artista lleno de sueños y metas por cumplir. Su partida deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron, trabajaron con él y lo admiraban. Su legado artístico y humano vivirá en el corazón de todos los que lo amamos y acompañamos en su camino”, se lee.

Era modelo y cantante, el joven ASESINADO en Constituyentes:



El argentino, Federico Dorcazberro, fue atacado a tiros cuando manejaba su camioneta, casi al cruce con Periférico.



Al parecer, se trató de una agresión directa. pic.twitter.com/JaK5qBPUnV — Antonio Nieto (@siete_letras) October 10, 2025

¿Qué fotos del asesinato del cantante Fede Dorcaz se filtraron en redes sociales?

En medio de la lastimosa situación que enfrenta el programa ‘Hoy’, así como los seres queridos de Fede Dorcaz, en redes sociales se han dado a conocer más detalles del asesinato del cantante argentino. El periodista Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, compartió más detalles de lo sucedido.

Fede Dorcaz fue asesinado por dos sujetos el jueves 9 de octubre. / IG: @fededorcaz

A través de su cuenta de ‘X’, Jiménez publicó fotografías en las que se ven los restos de Fede en plena calle, así como las imágenes captadas de quienes serían los presuntos culpables de la muerte de Dorcaz. Asimismo, el periodista de nota roja señaló que autoridades ya estarían en búsqueda de estos sujetos.

“LOS BUSCAN. Son los tipos que mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz. Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos. Por la mañana, él estuvo en @Televisa @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan”. Carlos Jiménez

LOS BUSCAN

Son los tipos q mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz en @AlcaldiaMHmx

Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos.

Por la mañana, él estuvo en @Televisa @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan. pic.twitter.com/shFykvTASH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 10, 2025

Eso no es todo, Carlos Jiménez puntualizó que se habría tratado de un presunto ataque directo a Fede Dorcaz, dado que este fue encontrado con todas sus pertenencias, lo que habría desacatado, según él, que sería un asalto.

“MA... a ARGENTINO en PERIFÉRICO. Un hombre originario de Argentina que iba en esta camioneta rentada, fue asesinado de un balazo. Un tipo le disparó de manera directa.Le dejó su reloj, alhajas, $… Llegó a matarlo y huyó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”, escribió.

Después, el comunicador compartió en redes el video tras el asesinato del Fede, el clip sería de un automovilista que pasó por el lugar de los hechos. En este audiovisual se escucha como gritan: “Lo mat... wey”.

Así lo publicó Carlos Jiménez:

“LO MATARON, WEY!"

La @FiscaliaCDMX y la @SSC_CDMX rastrean en distintas colonias de @AlcaldiaMHmx a los 4 tipos q mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.

De esa zona salieron, y ahí se ocultaron.

Así grabó un automovilista, segundos después del crimen. pic.twitter.com/tPp7MwTmMA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 10, 2025

¿Quién fue Fede Dorcaz, cantante que sería confirmado en Las estrellas bailan en ‘Hoy’?

Federico Dorcaz, mejor conocido como Fede Dorcaz, fue un cantante y modelo argentino nacido el 28 de enero de 1996, quien falleció a los 29 años.

A los 13 años, se mudó con su familia a España en busca de nuevas oportunidades, y al cumplir 18, inició su carrera como modelo en una agencia internacional. Gracias a ello, trabajó en Italia y Estados Unidos, colaborando con prestigiosas marcas como Armani y Dolce & Gabbana.

Muere Fede Dorcaz, participante confirmado de Las estrellas bailan en Hoy / IG: @fededorcaz

Su incursión en la música comenzó en 2017 con el lanzamiento de su sencillo ‘Si tú me quisieras’, lo que dio inicio a una trayectoria que lo llevó a ofrecer presentaciones en México y a posicionarse como una promesa del pop latino.

En 2023, sedecidió radicar en México para fortalecer su carrera artística. Además, era una figura influyente en redes sociales, con más de 367 mil seguidores en Instagram. Fede Dorcaz tenía prevista su participación en el concurso ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su pareja, Mariana Ávila.