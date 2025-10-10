Muere querido periodista y cronista mexicano, a los 87 años ¿Quién fue Carlos Ferreyra?

Luego de que se informó de la lastimosa muerte del periodista de espectáculos, Javier Merino, la industria del periodismo se volvió a vestir de luto. Se confirmó el lamentable fallecimiento del comunicador Carlos Ferreyra Carrasco, a los 87 años.

La familia del periodista Carlos Ferreryra dio a conocer la noticia a través de redes sociales, publicación que se llenó de comentarios de despedida para el comunicador, quien fue considerado como la voz de una toda una generación del periodismo mexicano.

La familia de Carlos Ferreyra confirmó la muerte de afamado periodista. / FB: Carlos Ferreyra

Te puede interesar: Famosa conductora de TV muere durante asalto en su domicilio, huyendo de varios hombres cayó del tercer piso

¿Cómo anunciaron la muerte de Carlos Ferreryra, periodista mexicano?

No es la primera vez que la industria del periodismo se enfrenta a una dura pérdida. Hace unas semanas, la televisión mexicana también sufrió la muerte de la conductora Débora Estrella. Ahora, el gremio periodístico se estremeció con el anuncio del fallecimiento de Carlos Ferreryra Carrasco, quien dedicó más de seis décadas al oficio de informar.

A través de su cuenta de Facebook, la familia de Carlos confirmó que murió el pasado miércoles 8 de octubre, a los 87 años. Esto con un breve mensaje de despedida, así como los datos de dónde le dieron el último adiós sus seres queridos, hoy, jueves 9 de octubre.

Carlos Ferreyra será despedido en una funeraria de Santa Fe. / FB: Carlos Ferreyra

“Con mucho dolor les queremos compartir que Carlos Ferreyra Carrasco falleció hoy 8 de octubre de 2025”, se lee.

“Para los que gusten acompañarnos a su velorio estaremos en Gayosso de Santa Fe a partir de las 12 de la tarde del día jueves 9 de octubre”, agregaron.

Asimismo, el periodista Raymundo Riva Palacio externó su sentir ante el fallecimiento de Carlos a través de redes sociales: “Un periodista de los de verdad, consecuente, congruente y libre, acaba de fallecer”, escribió.

FB: Carlos Ferreyra

No te pierdas: Muere el hijo del boxeador Arturo Gatti de forma trágica: ¡Murió de la misma manera que su padre!

¿De qué murió el periodista Carlos Ferreyra Carrasco?

De acuerdo con Milenio, Carlos Ferreyra perdió la vida por causas naturales. Sin embargo, su familia no ha brindado más detalles sobre si actualmente enfrentaba alguna enfermedad que afectara su salud.

No obstante, los seguidores del ahora occiso, así como algunos colegas del medio, no tardaron en expresar sus condolencias a la familia. Incluso, le desearon el descanso eterno a Carlos. Estos fueron algunos comentarios:

“ Que en paz descanse el Maestro Carlos Ferreira. Paz y resignación para su hermosa familia y un abrazo solidario de la familia Ibarrola.”,

“Sr. Carlos Ferreyra donde quiera que esté, gracias por su existencia, por su caballerosidad, su don de gentes, por su gran legado, siempre con sencillez..”,

“Que tristeza! Todo maestro de periodismo y una excelente persona! Abrazo solidario a su familia y amigos”,

“Qué triste, una gran pérdida: un gran hombre, un ético profesional del periodismo y un gran ser humano. Mis condolencias a la familia”.

¿Quién fue Carlos Ferreryra Carrasco y cuál fue su trayectoria en el periodismo mexicano?

Carlos Ferreyra Carrasco fue un periodista mexicano de vasta trayectoria, reconocido por su integridad profesional y su compromiso con el ejercicio del periodismo como una vocación ética y crítica. Originario de Morelia, Michoacán, inició su carrera como reportero en la sección ‘Últimas noticias’ del diario Excélsior, donde forjó su estilo característico: directo, reflexivo y comprometido con la realidad social y política del país.

Carlos Ferreyra Carrasco también trabajó en diversos medios a lo largo de su carrera periodística. Algunos de los más destacados son:

Excélsior – Inició como reportero en la sección “Últimas Noticias”.

– Inició como reportero en la sección “Últimas Noticias”. El Universal – Editor de la sección Mundo.

– Editor de la sección Mundo. Milenio Semanal – Director durante seis años.

– Director durante seis años. Prensa Latina – Corresponsal internacional.

– Corresponsal internacional. Unomásuno – Reportero.

Además, colaboró con instituciones y medios en radio y televisión, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Senado de la República y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Además de su labor en los medios, Ferreyra Carrasco fue docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde compartió su experiencia y conocimientos con nuevas generaciones de periodistas. Su legado perdura en quienes tuvieron la oportunidad de aprender de su ejemplo de ética y dedicación al oficio. Cabe recordar que, hace unos días, también se confirmó la triste muerte de Brenda Morales, productora en Radio Fórmula.