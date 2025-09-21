Así despidieron amigos y periodistas a Débora Estrella, tras trágica muerte en accidente aéreo en Nuevo León

La noticia del fallecimiento de la conductora de noticias Débora Estrella, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo en García, Nuevo León, ayer 20 de septiembre, ha sacudido a la comunidad periodística, sus compañeros de trabajo y a la audiencia que la seguía cada mañana. En redes sociales y a través de comunicados oficiales, tanto colegas como amigos y autoridades expresaron su dolor y admiración por la periodista, quien, a pesar de su juventud, dejó una huella imborrable en el periodismo local.

¿Quién fue Débora Estrella, periodista de Multimedios que murió en un accidente aéreo?

Débora Estrella, nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, se destacó como una de las personalidades más reconocidas de la televisión del norte de México. A sus 43 años, se encontraba en el punto más alto de su carrera en los medios de comunicación. Desde 2018, fue la conductora principal del Telediario Matutino, transmitido por el canal Multimedios, donde su profesionalismo y cercanía con la audiencia la convirtieron en una de las figuras más apreciadas y respetadas de la televisión.

Además de su rol en Telediario, Estrella tuvo una participación significativa en los noticieros de Milenio Televisión y Canal 6, donde también fue la conductora del Telediario Ciudad de México durante los fines de semana. Su versatilidad y compromiso con el periodismo la posicionaron como una figura fundamental en las noticias tanto regionales como nacionales.

Antes de su incursión en la televisión, Débora comenzó su carrera en los medios de comunicación en la radio, en Frecuencia Tec, una estación del Tecnológico de Monterrey (ITESM), que también fue su alma mater.

A lo largo de su trayectoria, Débora también incursionó en el ámbito corporativo, colaborando con importantes empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma. Su habilidad para adaptarse a diferentes contextos y su constante búsqueda de la excelencia le permitió dejar huella en cada uno de los proyectos en los que participó.

¿Cómo despidieron amigos y periodistas a Débora Estrella?

Desde el momento en que se confirmó la noticia de su muerte, las expresiones de pesar comenzaron a llegar desde diversas partes del ámbito periodístico. Maru Lozano, conductora de MVS Noticias Monterrey , publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde recordó con cariño a su amiga y colega.

“Me quedo con los abrazos, las charlas, las sonrisas, el cariño… Te has ido demasiado pronto. Te recordaremos siempre, Deb. Mis condolencias a tu familia y compañeros” Maru Lozano, conductora de MVS Noticias

Maru Lozano, despedida a Débora Estrella / IG: marulozanollamas y canva

Por su parte, Sandra Sandoval, compañera de Débora Estrella en el mismo noticiero, compartió un mensaje más largo, donde evocó los momentos que compartieron y destacó la amistad que las unía.

“Fuiste mucho más que una compañera de trabajo; fuiste una amiga. (...) El mundo se sentirá un poco más gris sin ti, pero guardo la luz de tu sonrisa, así como la elegancia, educación y valores con los que siempre te desenvolviste”, escribió Sandoval.

Sandra Sandoval se despide de Débora Estrella / Redes sociales, IG: __sandrasandoval y canva

Linet Puente, conductora de Ventaneando, se unió a los colegas y amigos que se despidieron de Débora tras su sorpresiva y trágica muerte. La periodista compartió una serie de imágenes en las que puede verse gran relación entre ambas y recordó el paso de Débora en Hechos AM, programa de noticias de TV Azteca.

La televisora del Ajusco en sus redes sociales también despidió a Débora Estrella con un emotivo video relatado por Jorge Zarza en el que recordó su paso en el noticiero que compartieron en Azteca.

Débora Estrella fue una mujer incanzable. Aprendió el oficio frente a las cámaras... Siempre fue disciplinada... Recientemente realizaba prácticas de vuelo para ser piloto... Un accidente aéreo le interrumpió el exitoso camino que había consolidado. Débora Estrella genio y figura, delante y detrás de la pantalla. Jorge Zarza

¿Quién es José Luis García, el exesposo de Débora Estrella que reportó la muerte de la periodista?

José Luis García es un reconocido conductor y periodista mexicano, famoso por su trabajo en Televisa Monterrey, especialmente en el noticiero Las Noticias Monterrey. A lo largo de su carrera, se ha ganado el respeto como una figura influyente en el ámbito informativo de Nuevo León.

García estuvo casado con Débora Estrella durante más de diez años, pero en 2020 decidieron poner fin a su matrimonio. A pesar del divorcio, ambos lograron mantener una relación amistosa y respetuosa. Incluso cuando José Luis inició una nueva relación con la conductora Cecy Salamanca, manejaron el tema con discreción, evitando así controversias públicas.

En redes sociales, José Luis García es conocido por su cobertura informativa. Fue a través de su cuenta de Facebook que compartió una publicación sobre el accidente de una aeronave en Nuevo León, sin saber que su exesposa, Débora Estrella, estaba entre las víctimas .

Lo que comenzó como una simple actualización informativa rápidamente se llenó de especulaciones, especialmente cuando varios usuarios comentaron que podría tratarse de su exesposa. La situación se volvió aún más confusa a medida que los comentarios aumentaban, generando incertidumbre entre sus seguidores.

Poco después de hacer la publicación, José Luis eliminó la publicación de sus redes sociales, y ya no aparece en ninguna de sus plataformas oficiales.

