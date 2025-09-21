Exesposo de Débora Estrella reporta muerte de la periodista ¡Sin saber que era ella! Así fue el momento.

La periodista y conductora Débora Estrella, conocida por su trabajo en Telediario, falleció en un trágico accidente aéreo en García, Nuevo León, dejando una profunda conmoción en México. La noticia, ya de por sí desgarradora, adquirió un matiz aún más triste cuando se supo que el exesposo de Estrella, José Luis García, había informado del siniestro sin saber que ella estaba entre las víctimas. ¿Cómo pasó exactamente?

¿Cómo murió Débora Estrella y quién la acompañaba?

El trágico accidente que causó la muerte de Débora Estrella ocurrió alrededor de las 18:50 horas el sábado 20 de septiembre, en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cercana al Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

La avioneta, cuyo motivo del desplome todavía se encuentra bajo investigación, se estrelló en un área de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate. Al llegar los primeros socorristas, ya se había confirmado el fallecimiento de las dos personas a bordo .

Fue Protección Civil de Nuevo León quien identificó a las víctimas, entre ellas a Débora Estrella, quien iba como pasajera y Bryan Ballesteros Argueta, el piloto de la aeronave . Testigos en la zona captaron el momento en que la avioneta cayó a orillas de un río cercano, y la escena fue rápidamente difundida en las redes sociales.

¿Quién es José Luis García, exesposo de Débora Estrella que reportó muerte de la periodista?

José Luis García es un conductor y periodista mexicano, reconocido por su trabajo en Televisa Monterrey, especialmente en el noticiero Las noticias Monterrey. A lo largo de su carrera, ha sido considerado una figura respetada en el ámbito informativo del estado de Nuevo León.

García estuvo casado con Débora Estrella por más de diez años y fue en el año 2020 que terminaron el matrimonio . Aunque se divorciaron, ambos mantuvieron una relación respetuosa. Incluso cuando José Luis comenzó una nueva relación con la conductora Cecy Salamanca, el asunto se manejó con discreción, evitando generar controversias públicas.

Vía redes sociales, José Luis García es una figura reconocida por su cobertura en noticias. Fue en Facebook que el también periodista compartió un post sobre el accidente de una aeronave en Nuevo León sin saber que Estrella se encontraba entre las víctimas.

Sin embargo, lo que comenzó como una actualización informativa se transformó en un instante lleno de especulaciones. La situación se tornó aún más confusa cuando en los comentarios muchos comentaban que probablemente era su exesposa .

Horas después de publicar el trágico hecho, la publicación fue eliminada, y ya no aparece en ninguna de sus redes sociales oficiales.

José Luis García y Débora Estrella / FB: José Luis García, redes sociales y canva

¿Cuál fue la última publicación que compartió Débora Estrella en redes sociales?

Horas antes del fatal accidente, Débora Estrella había compartido en sus redes sociales una imagen de la avioneta en la que viajaba, acompañada de un mensaje.

¿Adivinen qué...? Débora Estrella, vía última historia en Instagram

La fotografía compartida por Estrella generó una ola de reacciones en las plataformas digitales . Muchos usuarios, al enterarse del accidente, comenzaron a vincular la imagen con el accidente que se había dado a conocer horas después.

"¿Será Débora?”, se preguntaron varios, ante la coincidencia de que Estrella había mostrado una imagen de la avioneta poco antes de su muerte .

