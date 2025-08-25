Muere querido periodista de televisión: lo hallaron sin vida en su casa; así anunciaron su deceso en vivo

La industria del periodismo enfrenta el luto. Se confirmó la muerte de un querido periodista, quien, presuntamente, fue hallado sin vida en su casa, a los 46 años. Sus compañeros de televisión quedaron conmocionados con esta lamentable noticia y le dedicaron un desgarrador mensaje en vivo.

El pasado viernes 22 de agosto se dio a conocer la lastimosa noticia de la muerte del querido periodista, quien también fungió como colaborador de televisión. Te contamos lo que sabe de su inesperado deceso.

Muere querido periodista a los 46 años / Pixabay

¿Qué periodista murió a los 46 años el 22 de agosto de 2025?

En medio de la emisión en vivo del programa ‘Y ahora sonsoles’, de Antena 3, la conductora Pepa Romero dio a conocer la lastimosa noticia de la muerte del periodista Javier Cid, los 46 años, quien, presuntamente, fue hallado sin vida en su hogar el pasado viernes 22 de agosto.

Entre lágrimas, Pepa Romero dio a conocer a toda la audiencia la desgarradora noticia de la muerte del colaborador del programa.

Hallan sin vida a Javier Cid, a los 46 años / IG: @javiercid_

“Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido”, dijo la conductora.

“Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena Vázquez”, agregó.

Así anunciaron su muerte:

Pepa Romero se rompe al anunciar el fallecimiento de Javier Cid en #YASVERANO pic.twitter.com/3vIRAq6wSz — TVMASPI (@sebas_maspons) August 22, 2025

¿De qué murió el periodista Javier Cid, a los 46 años?

Según información de El país, el periodista Javier Cid, presuntamente, fue hallado sin vida en su casa en el céntrico barrio de La latina, en Madrid, el pasado viernes 22 de agosto del 2025.

Al momento, la prensa local no han revelado las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales no tardaron en despedirlo con emotivos mensajes. Incluso, el medio ‘El mundo’, en el cual laboró Javier Cid, publicó un desgarrador mensaje por la muerte del comunicador.

Se desconocen las causas del fallecimiento de Javier Cid / IG: @javiercid_

“Destacó en ámbitos muy distintos, como la entrevista, la opinión o el reportaje, pero se enorgullecía especialmente del premio Alan Turing, recibido en 2019, por su defensa de los derechos LGTBI… Un lugar donde rompió moldes y deja huella. Su ciudad eterna. Descansa en paz, compañero”, se lee en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue Javier Cid, periodista que fue hallado sin vida?

Nacido en Zamora, España en 1979 y criado en Pamplona, Javier Cid trabajó más de dos décadas en Unidad Editorial, donde llegó a ser jefe de sección del suplemento Gran Madrid. También colaboró en programas como:

Y ahora sonsoles (Antena 3),

La sexta Xplica y

Telemadrid, donde destacó por su ingenio y estilo crítico.

El periodista Javier Cid fue defensor de los derechos LGTBIQ+, y recibió en 2019 el Premio Alan Turing por su compromiso con la igualdad. Además, publicó los libros:'Diario de Martín Lobo’ y ‘Llamarás un domingo por la tarde’.