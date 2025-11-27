Novia de Fede Dorcaz reacciona a la detención de dos presuntos involucrados en su asesinato: “Consuelo”

Hace algunos días, se confirmó la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato de Fede Dorcaz, cantante argentino que iba a participar en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Mariana Ávila, pareja de Fede, reacciona y lanza un poderoso mensaje, ¿qué dijo?

Fede Dorcaz / Redes sociales

Te podría interesar: Fede Dorcaz: Su familia destapa por qué lo asesinaron y dicen qué pasará con su cuerpo

¿Cómo murió Fede Dorcaz, cantante y participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

El crimen de Fede Dorcaz se suscitó el 9 de octubre. El cantante e influencer de origen argentino regresaba a su casa, cuando la camioneta en la que viajaba fue interceptada por unos motociclistas. Los responsables le dispararon en múltiples ocasiones para después huir de la escena.

La celebridad habría fallecido de forma casi instantánea. Se ha dicho mucho sobre el hecho. Al principio, se dijo que había sido un ataque directo, pues, aparentemente, el joven habría grabado un delito días antes y planeaba denunciarlo a la policía. También se llegó a especular que “estaba en malos pasos”.

No obstante, la familia del joven lanzó un comunicado asegurando que su hijo habría sido “víctima de la delincuencia”, sugiriendo así que todo se suscitó por un asalto que salió mal.

“Fede Dorcaz perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, víctima de la delincuencia, tras salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa Las estrellas bailan en Hoy”, expresó la familia.

Días después del deceso de Dorcaz, sus parientes vinieron a México para poderse llevar el cuerpo de Fede a su natal Argentina y realizar los ritos funerarios correspondientes.

Fede Dorcaz / Redes sociales

No te pierdas: ¿Fede Dorcaz denunció un crimen? Revelan presunta causa del asesinato del colaborador de Hoy

Así reaccionó Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, tras la detención de dos presuntos sospechos

Hace algunos días, la autoridad dio a conocer que se había detenido a Andy ‘N’ y Geovanni ‘N’, dos presuntos implicados en la muerte de Fede Dorcaz. Actualmente, los sujetos se encuentran vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso y están en la cárcel a la espera del juicio que comprobará su culpabilidad o no.

“Andy ‘N’ fue detenido el 17 de octubre en @TuAlcaldiaGAM tras una persecución por un robo y Geovanni ‘N’ fue detenido el 20 de noviembre durante cuatro cateos en @AlcaldiaAO y @AlcaldiaMHmx. Tras la audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, los hombres fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán en un centro penitenciario”, informó Pablo Vázquez Camacho, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Aunque al principio mantuvo una postura hermética, hace poco Mariana Ávila lanzó un mensaje en el que se deja ver muy feliz por el arresto de los presuntos criminales. También reiteró su deseo de que Fede esté en un “lugar mejor”.

“Literalmente mi único consuelo es pensar que Dios sí existe y que hay un cielo donde él está siendo feliz, iluminado y pleno. Porque si no existe ese lugar, ya no sé qué haría. De verdad quiero y confío en que si exista, me niego a creer que solo seamos carne” Mariana Ávila

Cabe destacar que Mariana ha sido una de las más afectadas por la muerte de Fede. Tenían una relación muy formal y se planeaba que participaran como dúo en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Cuando se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de su novio, la joven se dijo muy dolida y cada cierto tiempo aprovecha sus redes sociales para conmemorarlo.

Literalmente mi único consuelo es pensar que Dios sí existe y que hay un cielo donde él está siendo feliz, iluminado y pleno. Porque si no existe ese lugar, ya no sé qué haría. De verdad quiero y confío en que si exista, me niego a creer que solo seamos carne. — Mariana Ávila (@marianaavilatw) November 26, 2025

¿Cómo fue la historia de amor entre Mariana Ávila y Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz y Mariana Ávila se conocieron a finales del 2023, en una fiesta. En aquel entonces no conversaron mucho. Posteriormente, coincidieron en un evento de música, donde se animaron a convivir más.

Anunciaron su relación en enero de 2024. Ellos declararon en su momento que, desde la primera cita, hubo mucha química. Ella lo describía como “su mejor amigo, su compañero de todos los días, su amado, su confidente, su estrella, su orgullo”.

Su relación fue sumamente pública y se veían muy felices. Tras la muerte del argentino, la joven se dijo muy dolida por la situación y esperaba que se hiciera justicia por su amado.

Mira: Asesinan a Fede Dorcaz: Su novia, Mariana Ávila, lo despide con desgarrador mensaje: “Te amaré siempre”