¿Fede Dorcaz denunció un crimen? Revelan presunta causa del asesinato del colaborador de Hoy

El mundo del espectáculo mexicano continúa de luto tras la muerte de Fede Dorcaz, joven cantante y colaborador del programa matutino Hoy, quien fue asesinado mientras conducía su camioneta por el Periférico en la Ciudad de México. El crimen ha generado una ola de indignación y preguntas sin respuesta, especialmente tras revelarse que un video grabado por el propio artista que podría haber sido el supuesto detonante de su trágico final. ¿Qué decía ese vídeo?

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

¿Cómo murió el colaborador de Hoy, Fede Dorcaz?

El pasado 9 de octubre, Fede Dorcaz, quien iba a participar en la séptima edición de Las estrellas bailan en Hoy junto a su novia Mariana Ávila, fue asesinado en la Ciudad de México.

Según reportes del periodista Carlos Jiménez, el joven se encontraba a bordo de una camioneta cuando fue atacado a tiros por un sujeto que posteriormente huyó del lugar sin robar ninguna de sus pertenencias. Esta situación llevó al comunicador a sugerir que podría tratarse de un supuesto ataque dirigido.

Por su parte, Mariana Ávila negó que Dorcaz estuviera involucrado en actividades ilícitas y desmintió los rumores que lo vinculaban con otra mujer en el momento del crimen.

Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó. Mariana Ávila

Mira: Novia de Fede Dorcaz se enfrenta a rumores tras asesinato del cantante: “Dejen de inventar”

¿Cuál es el vídeo por el que presuntamente Fede Dorcaz fue asesinado?

Una de las teorías más inquietantes sobre el crimen de Fede Dorcaz apunta a un video que él mismo grabó días antes de su asesinato. Según declaraciones de su publicista, Otto Rojas en el programa Siéntese quien pueda, el artista presenció un asalto en la exclusiva zona de Polanco y decidió grabar y subir el material a sus redes sociales .

Sin embargo, tras la recomendación de su equipo, Dorcaz eliminó el video pocos minutos después de haberlo publicado. Pese a esta acción, se teme que el contenido haya sido visto por las personas involucradas en el hecho delictivo, quienes presuntamnete podrían haber tomado represalias.

Efectivamente grabó un asalto días antes de un robo y pues tenía el video y lo difundió pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales. Otto Rojas, al programa Siéntese quien pueda

Esta línea de investigación ha cobrado fuerza, pues coincide con la cronología del crimen y los posibles motivos detrás de un ataque aparentemente planeado. Esto es mera especulación .

Lee: Mariana Ávila ¿dejará ‘Las estrellas bailan en Hoy’ tras la muerte de Fede Dorcaz?; ¿Briggitte Bozzo entra?

Piden donaciones para repatriar el cuerpo de Fede Dorcaz, colaborador de Hoy que fue asesinado

Se ha lanzado una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos que permitan a la familia de Fede Dorcaz repatriar su cuerpo a Argentina, su país natal. La iniciativa fue publicada hace 21 horas, aparentemente por alguien cercano al entorno del artista.

En la descripción de la colecta se explica que tanto sus padres, Walter y Eugenia, como su pareja y amigos, están profundamente afectados por lo ocurrido.

Familia, novia y amigos están devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades. GoFundMe, campaña de donación

También se menciona que los padres del joven viajaron desde España hasta México y ahora enfrentan los elevados costos del proceso de repatriación, además de gastos relacionados con hospedaje, alimentación, vuelos y otras necesidades urgentes.

Hasta el momento, la campaña no ha recibido contribuciones. Por su parte, la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, difundió el enlace en sus redes sociales con un mensaje de solidaridad: “ Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada ”.

Lee: Mariana Ávila novia de Fede Dorcaz responde ¿el cantante iba con otra mujer cuando lo asesinaron?