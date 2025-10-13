Papás de Fede Dorcaz reaccionan a su asesinato: Está fue su última conversación ¿Cómo recuperaron su cuerpo?

La industria del espectáculo sigue de luto por la trágica muerte de Fede Dorcaz, integrante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. En medio de la conmoción por su inesperada pérdida; en esta ocasión, un amigo cercano al cantante argentino dio a conocer cuál fue la reacción de sus papás a su deceso, así como si ya les entregaron su cuerpo y la última conversación del famoso.

La información que ha salido a la luz sobre la muerte de Fede Dorcaz no ha pasado desapercibida en redes sociales. Incluso, su novia, Mariana Ávila, ha desatado controversia por sus recientes publicaciones. Estas en alusión al fuerte dolor que enfrentaría por el fallecimiento del cantante argentino a unos días de iniciar el proyecto ‘Las estrellas bailan en Hoy’ juntos.

Fede Dorcaz, sus papás ya reaccionaron a la muerte de su hijo. / Captura de pantalla

¿Quién fue Fede Dorcaz y de qué murió?

La noche del pasado jueves 9 de octubre, Carlos Jiménez, conocido como ‘C4 Jiménez’, dio a conocer que Fede Dorcaz fue asesinado a tiros por hombres que viajaban en dos motocicletas por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. De acuerdo con su versión, todo apuntaría a que supuestamente se habría tratado de un ataque directo, pues el cantante tenía consigo todas sus pertenencias, lo que, según el comunicador, descartaría la posibilidad de un robo.

Por otro lado, el periodista Jesús Arias compartió más información sobre el trágico hecho en el que perdió la vida Dorcaz. Señaló que los agresores, presuntamente, le habrían tirado directamente al cuello, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

“Es alcanzado metros más adelante por estos sujetos, quienes le disparan de manera directa, causándole, al menos, una herida por impacto de bala en la zona del cuello que le causa la muerte casi de manera instantánea”. Jesús Arias

Fede Dorcaz, revelaron las fotos de su asesinato antes de participar en Las estrellas bailan en Hoy / IG: @fededorcaz

En ese momento, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que inició una carpeta de investigación y publicó imágenes de los presuntos responsables captadas por cámaras de seguridad, con el fin de localizar su paradero.

Respecto al posible motivo del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que, al parecer, se trató de una agresión directa. Por el momento, no se han registrado detenciones vinculadas al caso y la investigación para dar con los responsables sigue en curso.

Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Dorcazberro, fue un cantante y modelo argentino nacido en Mar del Plata en 1996. A los 13 años se mudó con su familia a Palma de Mallorca, España y, más tarde, firmó un contrato como modelo en Barcelona.

Trabajó en distintos países como Italia y Estados Unidos. Paralelamente, desarrolló su carrera musical y lanzó varios sencillos desde 2017. En los últimos años vivía en México, donde buscaba consolidarse como artista y tenía previsto participar junto a su novia, Mariana Ávila, en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Mariana Ávila novia de Fede Dorcaz. / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionaron los papás de Fede Dorcaz a su asesinato?

Ahora, en una entrevista con Gerardo Escañero, ‘Vaya, vaya’, Héctor Navarro, amigo de Fede Dorcaz, dio a conocer más detalles sobre la noticia de su muerte. El también periodista compartió cuál fue la reacción de los padres del cantante argentino tras enterarse de su lamentable deceso.

De principio, Héctor comentó que se tardaron en confirmar el deceso de Fede Dorcaz debido a que buscaban que hubiera certeza de los hechos. Asimismo, puntualizó que los primeros en enterarse, además de su novia Mariana Ávila, fueron sus papás, quienes reaccionaron rápidamente y viajaron a México para “encontrarse con el cuerpo de su hijo”.

Fede Dorcaz: Así reaccionaron sus papás al asesinato / IG: @fededorcaz

“Los papás de Fede están viviendo en España, tener que darle la noticia a los señores, que ya vienen para México y desgraciadamente encontrarse con el cuerpo de su hijo”. Héctor Navarro

Eso no es todo, también reveló cuál fue la última conversación de Fede Dorcaz con su novia, Mariana Ávila, quien no se ha quedado callada ante las especulaciones que la rodean tras el asesinato del joven.

Al momento, no han salido a la luz más detalles sobre cómo los padres de Fede Dorcaz recuperaron su cuerpo. Sin embargo, sus seguidores siguen pendientes a la información de las autoridades, así como de sus seres cercanos para enterarse de cómo será su último adiós.

Fede Dorcaz / Redes sociales

¿Cuáles fue la última conversación de Fede Dorcaz con Mariana Ávila, su novia?

Luego de que Mariana Ávila desmintió que Fede Dorcaz, su novio, presuntamente viajaba con una mujer cuando lo asesinaron , quien supuestamente habría salido herida en el trágico hecho; ahora, Héctor Navarro compartió que el RP del cantante argentino le reveló que la pareja del famoso fue la primera persona en enterarse de esta tragedia. Incluso, detalló cuáles fue su última conversación con el cantante y sus últimos momentos con vida al lado de su novia.

“Me comenta su RP que Fede salió del ensayo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ a las 7:30 de la noche, se despidió de Mariana en las instalaciones de Televisa y cada quien se fue en su coche”, dijo Héctor.

“Lo más curioso del asunto es que ese día Fede iba a ir con Mariana a su casa, pero le dijeron de un evento de una marca. Le dijo a Mariana: '¿Cómo ves?’. Y ella le respondió: ‘Pues como tú quieras, pero adelante, si quieres’. Se despidieron y se fueron”. Héctor Navarro

Asimismo, el periodista comentó que Mariana, al no recibir respuesta de Fede por un gran lapso de tiempo, comenzó a angustiarse, hasta que las autoridades le dieron la noticia.

“Pasaron los minutos y Mariana le escribió, pero Fede ya no contestó, entonces Mariana se empezó a angustiar, porque eran las 8:30 de la noche y no le contestaba. Fue hasta las 10:30 que las autoridades tomaron el teléfono de Fede y le dieron la noticia a Mariana de lo que había sucedido”. Héctor Navarro

Ante los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Dorcaz a Ávila, la influencer pidió a los usuarios de redes sociales que dejaran de especular. Incluso, aclaró que ella fue la primera en presentarse ante la fiscalía y que, de haber otra persona implicada, su identidad ya habría sido revelada.

Así lo dijo Héctor Navarro:

¿Quién era Mariana Ávila, la novia de Fede Dorcaz?