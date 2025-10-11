Mariana Ávila novia de Fede Dorcaz responde ¿el cantante iba con otra mujer cuando lo asesinaron?

La industria del espectáculo sigue conmocionada por el asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino que formaría parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. En medio del dolor, su novia, la actriz Mariana Ávila, compartió una publicación que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

La imagen compartida generó gran cantidad de reacciones y mensajes de apoyo, ya que llegó apenas horas después de que la joven pidiera respeto por la memoria de Fede Dorcaz y desmintiera versiones falsas sobre lo ocurrido.

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

¿Fede Dorcaz iba con una mujer al momento de su asesinato?

En su cuenta de X (antes twitter) Mariana Ávila actriz y novia de Fede Dorcaz compartió un mensaje en el que explicó lo que habría sucedido la noche en que su pareja perdió la vida. En el texto, la actriz escribió:

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó” Mariana Ávila

Con estas palabras, la novia del cantante desmintió que Fede Dorcaz estuviera acompañado de alguna mujer.

El mensaje de Mariana fue ampliamente replicado en redes sociales, donde decenas de usuarios y figuras del medio expresaron su solidaridad ante la pérdida.

¿Cómo fue la muerte de Fede Dorcaz?

La noche del jueves 9 de octubre, Fede Dorcaz perdió la vida en un hecho que ha conmocionado a la industria del entretenimiento. De acuerdo con reportes extraoficiales, el cantante y modelo argentino conducía su automóvil por Periférico, en la Ciudad de México, cuando fue atacado.

Fede fue localizado herido de bala. Carlos Jiménez C4 publicó que todas sus pertenencias personales permanecían intactas, por lo que, según él, posría tratarse de un ataque directo y no de un asalto. Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para determinar el móvil del crimen y localizar a los responsables, quienes, según las imágenes de vigilancia, se desplazaban en motocicletas en el momento del ataque.

El trágico suceso dejó consternada a la pareja, familiares, amigos y seguidores de Fede Dorcaz. Mariana Ávila, a través de sus redes, pidió justicia y respeto por la memoria de su novio.

Novia de Fede Dorcaz lo despide tras su muerte / Redes sociales

¿Qué relación tenían Fede Dorcaz y Mariana Ávila antes de la tragedia?

Fede Dorcaz y Mariana Ávila mantenían una relación sentimental desde hace más de año y medio. La pareja compartía momentos de su día a día, desde salidas y proyectos profesionales hasta divertidos videos en TikTok.

Ambos estaban entusiasmados con la idea de participar juntos en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. Fede, originario de Argentina, había ganado popularidad como modelo y cantante, mientras que Mariana contaba con experiencia en televisión y una presencia activa en redes, lo que hacía de su unión una de las más comentadas por los fanáticos del espectáculo.

En los últimos días, seguidores recordaron un video romántico que la pareja compartida en TikTok, donde simulaban una despedida con el audio de Monsters Inc. , clip que hoy adquiere un profundo significado al reflejar el cariño que los unía. Ahora a través de su cuenta de Instagram, la actriz y novia de Fede Dorcaz publicó varios mensajes de despedida dedicados al cantante. Entre ellos, se pueden leer frases como:



“Te amo con todo mi corazón como todos los días te lo digo, nenito vuelve, por favor, no quiero estar un día más sin ti.”

“Eres el hombre más hermoso del planeta tierra y el ángel más hermoso en el cielo, gracias por prestarnos tu hermosa presencia y hacernos felices a todos, ante mis ojos nunca nadie brillará tanto como tú, te amo te amo te amo y te amo y no quiero despedirme”

“Amaste todo lo que hiciste y a quienes conociste, entregaste todo de ti, no tenías ni un defecto, siempre impecable, sin vicios, siempre enfocado en tu mejor versión y en darme tu mejor versión. Te disfruté cada segundo que estuve contigo, no desperdiciamos nunca un minuto para amarnos al 100. Lo que tú y yo éramos, siempre seremos, un día estaremos juntos de nuevo mi amor. Te amo por siempre, te extraño y me derrito por verte.”

