Fede Dorcaz: Tras su asesinato, un video de su novia Mariana Ávila, donde se despidió de él, se vuelve viral

La industria del espectáculo sigue de luto por la trágica muerte de Fede Dorcaz. En el programa ‘Hoy’ confirmaron que el cantante argentino falleció previo a que lo anunciaran como uno de los integrantes del reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Desde ese momento, los mensajes de tristeza no han cesado en redes sociales. Ahora, se volvió viral en video en el que su novia, Mariana Ávila se despidió de él. ¿Ella estuvo presente en la tragedia?

Cabe señalar que Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran una de las parejas que competirían en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Sin embargo, la tragedia rodeó este gran reto, ya que esta mañana los conductores del matutino confirmaron que le arrebataron la vida al cantante argentino.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre” Conductores de Hoy

Fede Dorcaz esto dijo en su última entrevista a Hoy. / Captura de pantalla

¿Cómo murió Fede Dorcaz, participante de ‘La estrellas bailan en Hoy’?

Fede Dorcaz, quien sería participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre de 2025. De acuerdo con los primeros reportes, el joven, de 29 años, fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas. Al momento, las autoridades investigan si se trató de un asalto o de un ataque directo.

Luego, el periodista Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, informó que Fede Dorcaz fue atacado a tiros por sujetos que se desplazaban en dos motocicletas. Según comenta el comunicador, presuntamente, se habría tratado de un posible ataque directo, ya que el cantante fue hallado con todas sus pertenencias, lo que, según el reportero, descartaría la versión de un intento de asalto.

Fede Dorcaz, cantante argentino, fue asesinado por unos sujetos en Periferico. / Redes sociales

“LOS BUSCAN. Son los tipos que mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz. Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos. Por la mañana, él estuvo en @Televisa @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan”. C4 Jiménez

Por su parte, el reportero Jesús Arias dio a conocer más detalles de la tragedia que le quitó la vida a Dorcaz, dijo que los presuntos atacantes supuestamnte le habrían tirado directamente al cuello, lo que le habría causado la muerte instantánea.

“Es alcanzado metros más adelante por estos sujetos, quienes le disparan de manera directa, causándole, al menos, una herida por impacto de bala en la zona del cuello que le causa la muerte casi de manera instantánea”, comentó Jesús.

Fede Dorcaz / Redes sociales

“El hombre todavía alcanza a bajar de la camioneta. Es otra persona que circulaba por la zona que solicita la ayuda de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta este lugar. Sin embargo, ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a este hombre” Jesús Arias

Al momento, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y difundió imágenes de los presuntos agresores captados por cámaras de vigilancia para dar con su paradero.

¿Cuál fue el video de Mariana Ávila en el que se despidió de Fede Dorcaz, su novio?

Luego de que Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, le dedicó un emotivo mensaje por su muerte, en redes sociales se volvió viral un video del pasado en el que se les ve a ambos en plena despedida. Aunque en ese momento el clip fue de humor, los usuarios no tardaron en expresar su sentir con respecto a la que consideraron como una “trágica coincidencia”.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Mariana Ávila compartió un video, hace un par de meses, en el que se lee la frase: “Pasas todo el día con tu novio y llega la hora de despedirse”.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz publicaron un video en el que se despedían después de pasar todo un día juntos. / IG: @fededorcaz

En dicho clip, se les ve a ambos en pleno abrazo interpretando el audio de la película infantil ‘Monsters Inc.’. La escena se torna emotiva, así como desgarradora.

Como era natural, los comentarios de cibernautas no se hicieron esperar. Estas fueron algunas reacciones:



“Y gatito nunca regresó. Descansa en paz, Fede Dorcaz”,

“Y gatito se fue por siempre”

“Se fue para siempre, descansa en paz, Fede Dorcas”.

“Yo ni los conocía y aún así duele”,

“Ese video ahora duele”,

“La despedida fue para siempre”,

“Será que lo presintió?”.

“Mariana no sabía que era para siempre”,

“Ese gatito tiene que irse fue para siempre”

Así fue el momento:

¿Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, estuvo presente en el asesinato del cantante?

En medio del luto que se vive por la muerte de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, el periodista Óscar Mendoza, de Azteca Noticias, reportó que el extranjero no se encontraba solo cuando perdió la vida y que la mujer que lo acompañaba también habría sufrido heridas durante el ataque.

“Un hombre murió a balazos mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida...Uno de los proyectiles hirió gravemente al hombre, quien supuestamente era de origen argentino”, Óscar Mendoza

“Intentó pedir ayuda. Sin embargo, cayó y quedó tendido afuera de su camioneta. Ella resultó lesionada y fue trasladada a un hospital”, comentó.

Al momento, la novia del argentino no ha ofrecido declaraciones sobre la lamentable muerte de su pareja, así como tampoco se ha confirmado si ella era su acompañante durante la tragedia. No obstante, recientemente, revivieron cuál fue el sueño que no lograron cumplir Fede Dorcaz y Mariana Ávila.