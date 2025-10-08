Famoso influencer mexicano presuntamente asesina a su novia frente a su hija; así quedó la escena del crimen

Tras el asesinato de Miguel de la Mora, estilista de las estrellas, afuera de su estética, Micky’s Hair Salón Masaryk, un nuevo caso vuelve a conmocionar a las redes sociales. Se confirmó la detención de Rodolfo ’N’, influencer conocido como ‘el Wero bisnero’, quien presuntamente habría asesinado a su novia, frente a su hija.

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, mayormente conocido como ‘C4 Jiménez’, compartió en redes sociales el momento de la dentición de Rodolfo ’N’, ‘el Wero Bisnero’, así como exhibió cómo quedó la escena del crimen. Imágenes que no pasaron desapercibidas entre los usuarios.

Rodolfo ‘N’, ‘el Wero bisnero’, se volvió tendencia en redes sociales por el presunto asesinato a su novia. / X: @telediario / @c4jimenez

¿Cómo fue que Rodolfo ’N’, ‘el Wero bisnero’, presuntamente asesinó a su novia en su departamento en Atizapán?

Rodolfo ’N’, conocido en redes sociales como ‘el Wero bisnero’ y popular por sus videos sobre consejos para generar ingresos, fue señalado como el presunto autor del asesinato de una mujer identificada como su novia, Renata, ocurrido dentro de una vivienda en el municipio de Atizapán en el Estado de México, el pasado 4 de octubre.

El periodista Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, señaló en su programa ‘C4 en alerta’ que ‘el Wero bisnero’ y su esposa (es casado y tenía novia) residían en el mismo edificio que la víctima, dentro de un conjunto habitacional en Atizapán. Según dijo, el asesinato ocurrió frente a la hija de Renata tras una pelea entre el influencer y ella.

Rodolfo ‘N’, ‘el Wero bisnero’, fue detenido por las autoridades tras presuntamente asesinar a su novia / X: @telediario / @c4jimenez

Según Jiménez, el influencer tenía sus pertenencias y ropa listas para ser incineradas tras el crimen. Esto, presuntamente lo habría hecho con la ayuda de su esposa, Ana Paulina ‘N’. El comunicador señaló que ella, presuntamente, habría intentado colaborar con él para borrar las pruebas del crimen. Sin embargo, ambos fueron detenidos antes de que lograran escapar.

Asimismo, el periodista presentó en el programa ‘C4 en alerta’ un video donde se aprecia al ‘Wero bisnero’, aparentemente, en la búsqueda de huir con poca ropa de las autoridades. Incluso, el hombre habría chocado con la pluma de la caseta del lugar al intentar escapar.

Así aprehendieron a Rodolfo ‘N’, el Wero cisneros, en Atizapán. / X: @telediario / @c4jimenez

“INTENTÓ QUEMAR LA ROPA del CRIMEN, en SU HORNO. Rodolfo vivía en Loma Antiguacon su esposa. Pisos arriba, vivía Renata con quien tenía una relación. El sábado subió y la ma.. La @PoliciaAtizapan lo detuvo @FiscaliaEdomex indaga”. Carlos Jiménez

INTENTO QUEMAR LA ROPA del CRIMEN, en SU HORNO

Rodolfo Sandoval

Vivía en Loma Antigua @GobAtizapan con su esposa.

Pisos arriba, vivía Renata con quien tenía una relación.

El sábado subió,y la mató.

La @PoliciaAtizapan lo detuvo@FiscaliaEdomex indagapic.twitter.com/juJ9hBh7P6 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 7, 2025

¿Cómo quedó la escena del crimen en la que Rodolfo, ‘el Wero bisnero’, presuntamente asesinó a su novia?

Luego de que Carlos Jiménez compartiera los primeros detalles del atroz caso que se le atribuye a Rodolfo ’N’, ‘el Wero bisnero’, el comunicador también presentó cómo quedó la escena del crimen, la cual no pasó desapercibida por usuarios en redes sociales.

A través del programa ‘C4 en alerta’ y en la cuenta de ‘X’ de Telediario se mostró cómo, en el lugar de los hechos, los elementos de seguridad del Estado de México hallaron una puerta corrediza de vidrio completamente destrozada, con fragmentos esparcidos por el suelo del área de sala-comedor de la vivienda de Renata.

Así se veía el lugar en el que Rodolfo ‘N’, ‘el Wero bisnero’, presuntamente asesinó a su novia. / X: @telediario / @c4jimenez

Dentro de la vivienda y muy cerca del sitio donde fue hallado el cuerpo de la víctima, según Carlos Jiménez, las autoridades encontraron huellas con líquido vital. No obstante, según el periodista, una de las cosas que más llamaron la atención habría sido que algunas pertenecían a un adulto, mientras que otras parecían ser de una menor, posiblemente la hija de Renata.

Fuera del domicilio, de acuerdo con el reporte citado, las autoridades localizaron la camioneta en la que el presunto culpable intentó huir. El vehículo, de color blanco, presentaba manchas de líquido vital visibles en la manija de la puerta del conductor.

A varios días de esta terrible situación, el pasado 7 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que Rodolfo ’N’ fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. El presunto responsable permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

Así quedó el lugar:

Así quedó la escena del crimen tras el presunto asesinato de Rodolfo ‘N’, ‘el Wero bisnero’. / X: @telediario / @c4jimenez

¿Quién es Rodolfo ’N’, ‘el Wero bisnero’?

Rodolfo ’N’, conocido en redes sociales como ‘el Wero bisnero’, es un creador de contenido e influencer mexicano que se hizo popular por compartir consejos sobre finanzas personales, emprendimiento y formas de generar ingresos.

En plataformas como Instagram, Facebook y TikTok acumuló miles de seguidores interesados en su estilo motivacional y en sus llamados “tips bisneros” para alcanzar la independencia económica. Esta dura situación sucede tras el terrible asesinato del hermano de Romario Ventura, exparticipante de ‘MasterChef México’.