Ella es Mayra Alejandra, la influencer que fue humillada y engañada por su exesposo, Erik ‘el Charrito’

Uno de los divorcios más mediáticos, al menos en redes sociales, de los últimos meses ha sido el de Erik Roberto Torres, mejor conocido como ‘El Charrito’, y Mayra Alejandra. Y es que su romance estuvo lleno de infidelidades y agresiones que siguen latentes hasta el día de hoy.

Te contamos cómo fue su historia de amor, por qué se separaron y, principalmente, quién es Mayra Alejandra, quien, para muchos, se ha convertido en un ejemplo de vida.

Mayra Alejandra y El Charrito / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mayra Alejandra y Erik ‘El Charrito’?

La historia de amor entre Mayra Alejandra y Erik Roberto Torres ‘El Charrito’ se remonta a 2007. Tras salir por un año, se casaron y conformaron una familia junto a sus tres hijos. Con el paso del tiempo, él comenzó su carrera de influencer, grabando el día a día junto a su esposa.

Todo parecía ir bien entre ellos y ‘El Charrito’ siempre presumía que Mayrita, como él le decía de cariño, era la “mujer de su vida”. Ambos abrieron un rancho en Texas y ella siempre lo apoyó en su carrera musical. Siempre se presentaron en redes sociales como “la familia perfecta”.

Las cosas cambiaron a finales de 2024. Los fans notaron que ya no grababan juntos, lo que desató rumores de una separación. Tras meses de especulación, en 2025 dieron a conocer su separación definitiva.

Justo después de la ruptura, salieron a la luz varias polémicas. Una de las más sonadas fue la infidelidad de él. El músico admitió abiertamente haber sido infiel y tener problemas con la bebida, por lo que, de manera pública, le suplicó una nueva oportunidad a Mayra.

Como esta última se negó, Erik comenzó a hablar mal de ella en redes sociales, diciendo, entre otras cosas, que ella también lo había engañado y era alcohólica. También amenazó con compartir un supuesto video en el que ella está teniendo relaciones con una mujer de nombre Alicia.

A raíz de todo esto, los fans comenzaron a criticarlo y hasta se ganó el apodo de “Cebolla morada”. Esto, debido a su bronceado. Y es que, según Erik, su pronto exesposa había prometido darle una segunda oportunidad y no lo cumplió. Actualmente, siguen en un proceso legal por el tema del divorcio, la división de bienes y la custodia de sus hijos.

¿Quién es Mayra Alejandra y qué ha dicho sobre su relación con ‘El Charrito’?

Mayra Alejandra Gallant, mejor conocida simplemente como Mayra Alejandra, es una creadora de contenido y pronto exesposa de Erik ‘El Charrito’. Se casó con él cuando tenía 18 años y tiene tres hijos. Es originaria de Guatemala, pero actualmente vive en Estados Unidos.

Aunque trató de mantener un perfil bajo, su expareja la grababa constantemente, algo que hasta después de anunciar la separación admitió que le molestaba. Durante su más reciente invitación al pódcast de “Un tal Fredo”, confesó que siempre intentó hablar con Erik para que no la grabara tanto. Sin embargo, este siempre se negaba o prometía que lo iba a hacer, pero al final no cumplía.

Pese a todo lo malo que él ha dicho sobre ella, Mayra ha mencionado que el hombre con el que se casó y ‘El Charrito’ son dos personas completamente diferentes. Sostuvo que la fama lo “cambió” completamente, haciendo que se creyera “intocable”.

Actualmente, ella y sus hijos residen en el rancho que abrió con su ex. También se sabe que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con quien sería su entrenador de gimnasio.

¿Quién es ‘El Charrito’, el hombre que engañó a Mayra Alejandra?

Erik Roberto Torres, mejor conocido como ‘El Charrito’, es un influencer y cantante que nació en México. Actualmente tiene 42 años. Es un músico bastante conocido en su comunidad y, hasta antes de su separación, era muy querido por los consejos que daba sobre matrimonio y romance.

En muchas ocasiones habló sobre lo difícil que fue comenzar su vida en Estados Unidos, afirmando que fue muy duro abrir su propio rancho.

Luego de haberse separado de ‘Mayrita’, inauguró un nuevo rancho y vende ropa de “paca”. Continúa grabando sus videos, pero ahora junto a una joven de 20 años a la que le dice “la chica misteriosa”.

Pese a tener una nueva novia, sigue hablando mal de Mayra, asegurando que “nadie la va a querer por ser una cuarentona y con tres hijos”. También dice que es un “gran partido”, algo que apoya su nueva pareja.

