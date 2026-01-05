¿Kimberly ‘La más preciosa’ en crisis económica? La youtuber es criticada por vender su ropa en redes

Kimberly Irene, mejor conocida como Kimberly ‘La más preciosa’, enfrenta una nueva polémica que ha encendido las redes sociales. La creadora de contenido, integrante del colectivo conocido como '‘las Perdidas’, anunció la venta de algunas cosas, aparentemente de segunda mano, en sus plataformas digitales. Este hecho generó un amplio debate en comentarios. ¿Cuál es la razón detrás de sus ventas?

¿Cuáles son los productos que Kimberly ‘La más preciosa’ vende en sus redes sociales?

Kimberly ‘La más preciosa’, en su cuenta oficial de Instagram, en días recientes ha compartido una serie de publicaciones en las que vende prendas de ropa y algunos artículos de calzado.

Los precios variaban, algunas tenían un precio desde los 250 pesos, pero también habían tenis que llegaban casi a los 2000 pesos, algo que los internautas no dejaban pasar para criticar duramente esta actividad inusual en sus redes sociales.

Seguidores de la youtuber se enfrentaron en comentarios, pues a pesar de que para algunos fue un intento legítimo de emprendimiento, para otros se convirtió en motivo de críticas, burlas y especulación sobre su situación económica. ¿Qué dicen las críticas?

¿Qué críticas recibió Kimberly ‘La más preciosa’ por vender en redes sociales?

El anuncio de la youtuber, Kimberly ‘La más preciosa’, logró enfrentar a un grupo de personas en todas y cada una de sus publicaciones en redes. Por un lado, seguidores defendieron la iniciativa de Kimberly, argumentando que cualquier figura pública tiene derecho a emprender y monetizar su imagen y pertenencias.

Sin embargo, la crítica más recurrente se centró en el estado de las prendas. Comentarios irónicos inundaron las publicaciones:



“Solo publica y ni ha de vender nada”,

“No que un México sin hambre” y,

“En la Ross, donde los compraste cuestan, $24.99. No jod*s, Kimberly La Más Carera.”

Más allá del debate por los precios, la venta de ropa desató rumores sobre una posible crisis económica. Algunos internautas interpretaron el gesto como una señal de dificultades financieras, hipótesis que se reforzó con comentarios sobre una supuesta caída en su popularidad y alcance en redes sociales.

Hasta el momento, Kimberly Irene no ha emitido declaraciones para aclarar los motivos detrás de esta decisión.

¿Quién es Kimberly ‘La más preciosa’?

Kimberly Irene, mejor conocida como Kimberly ‘La más preciosa’, es una influencer y creadora de contenido mexicana que logró posicionarse como una figura mediática destacada gracias a su personalidad auténtica, frontal y sin censura en redes sociales. Su actividad constante en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok la ha llevado a convertirse en una de las personalidades más visibles del entretenimiento digital en México en los últimos años.

Nacida en León, Guanajuato, Kimberly comenzó a captar la atención del público tras integrarse al colectivo ‘las Perdidas’, donde compartió escena con creadoras como Wendy Guevara y Paolita Suárez.

No obstante, su carrera ha estado marcada por diversas polémicas. Enfrentamientos públicos con personas cercanas, tensiones dentro del grupo y situaciones vinculadas a su vida amorosa han alimentado de manera recurrente el debate en redes sociales y en la prensa de espectáculos.

