Kimberly, la más Preciosa, reacciona a ardiente colaboración de su ex Óscar Barajas con Charlotte Lascurain, ¿celos?

Tras la separación de Kimberly Irene ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas, la influencer Charlotte Lascurain dio a conocer que hará una colaboración con él para una plataforma de contenido exclusivo. Sin embargo, esto no le quita el sueño a la integrante de las ‘Perdidas’.

¿Qué piensa Kimberly Irene ‘la más Preciosa’ sobre colaboración de su ex, Óscar Barajas, con Charlotte Lascurain?

Kimberly dejó muy claro que le tiene sin cuidado que Óscar haga videos o fotos subidas de tono con Charlotte:

“Si él quiere y ella también, pues que hagan la colaboración. ¡Me da igual! No me mortifica por nada. Aprendí a madurar y no pienso detenerlos. Ellos sabrán lo que hacen. Lo que sí les digo a quienes piden colaboración (los 3 juntos) es: No lo haré. No me gusta hacer eso”.

Kimberly Irene indiferente ante la colaboración de su ex Óscar Barajas con Charlotte Lascurain. / Redes sociales

Charlotte también ha asegurado que está interesada en conquistar el corazón de Óscar. Al parecer esto tampoco le afecta a Kimberly: “Que haga su intento. No me interesa. Tengo muy claro quién soy. En esta vida nada es fácil y, si lo quiere hacer, adelante. Yo no la considero enemiga, más bien ella se siente menos que yo”.

“Mientras yo esté de por medio, ella sabrá a lo que se atiene. Ya se lo advertí. Le deseo las mejores vibras y que consiga lo que quiera”.

Kimberly Irene indiferente ante la colaboración de su ex Óscar Barajas con Charlotte Lascurain. / Redes sociales

Kimberly Irene ‘la más Preciosa’ responde a críticas de Charlotte Lascurain sobre su cuerpo

Kimberly ‘la más Preciosa’ también reaccionó a las críticas que le ha hecho Charlotte sobre su cuerpo: “Ella tiene una mentalidad pobre. Piensa que, por tener cuerpo,algo que a mi consideración no tiene, puede dejarse llevar por las apariencias. Cualquiera se puede poner bubis. Pobrecita”.

Kimberly estuvo en el ojo del huracán tras filtrarse unas fotos en las que besa a un misterioso hombre. Además, la captaron con unos bailarines semide....

“Sí, me mandaron las fotos, pero es un amiguito de la comunidad. Lo conocí por una amiga. Esa foto ya tiene muchísimo tiempo. No hagan escándalo donde no lo hay (ríe). No salgo con nadie”.

La integrante del clan de ‘las Perdidas’ le advirtió a Óscar Barajas que no se dará cuenta cuando le llegue el amor a su vida.

“Hasta Óscar subió a sus redes sociales: ‘Que seas muy feliz con tu nuevo marido’ (carcajadas). Me saca muchas risas. Es muy inseguro.El día que de verdad sea muy feliz con alguien, no se enterará”.

Kimberly Irene indiferente ante la colaboración de su ex Óscar Barajas con Charlotte Lascurain. / Redes sociales

¿Kimberly Irene ‘la más Preciosa’ y Óscar Barajas ya se divorciaron?

A pesar de que Óscar Barajas ha declarado que ya están en trámites de divorcio, Kimberly lo desmintió:

“No nos hemos divorciado y tampoco estamos en proceso. Está loco. De hecho, hace ratito estuvo aquí en mi casa. Todavía nos vemos, solo que ya no como pareja. Juntos, pero no revueltos. Si quiere regresar, que se ponga a trabajar”.

En lo profesional, triunfa en teatro. “Estuve contemplada para (el reality) “La granja VIP”, solo que ya no me dijeron nada. Por lo pronto, continuaré con mi gira en Perfume de Gardenia”, concluyó.

Kimberly la más preciosa revela separación de Óscar Barajas y él confirma. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Óscar Barajas, ex de Kimberly Irene ‘La más preciosa’ y Charlotte Lascurain?

El pasado 1 de octubre Charlotte Lascurain y Óscar Barajas se reunieron y terminaron dándose un tremendo beso que compartieron en redes sociales.

Charlotte nos comentó: “(Óscar) Me dijo que quiere tener intimidad conmigo... Ahora que ya es soltero y yo también, no tendría problema en llevar la química más allá de la colaboración”.

Óscar expresó: “El divorcio ya está en trámites... Tendré una colaboración con Charlotte... No creo que se dé algo más allá con ella”.

El ex de Kimberly Irene, Óscar Barajas, y Charlotte Lascurain fueron captados juntos en un club nocturno. ¿Colaboración o romance? / X

