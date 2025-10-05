¿Óscar Barajas ya olvidó a Kimberly? Se filtra video con Charlotte Lascurain ¡beso y beso!

Óscar Barajas, ex de Kimberly Irene “La Más Preciosa”, volvió a dar de qué hablar tras aparecer muy cercano a la influencer Charlotte Lascurain. Aunque ambos aseguraron que su encuentro fue por una simple colaboración, ¡un video viral los mostró besándose en un club nocturno!, lo que desató rumores de romance y burlas hacia Kimberly. La polémica creció porque no es la primera vez que Charlotte se relaciona con Óscar, incluso cuando él todavía estaba casado con la actriz, y porque entre ambas ya existían viejas rencillas y hasta una denuncia por supuestas amenazas.

¿Óscar Barajas y Charlotte Lascurain están juntos? El video que desató el escándalo

¡El chisme está que arde! Un video viral muestra a Óscar Barajas, exesposo de Kimberly Irene “La más preciosa”, besando apasionadamente a la influencer Charlotte Lascurain en lo que parece ser un club nocturno. Aunque él asegura que se trata de una colaboración, las imágenes hablan por sí solas: se ven cariñosos, cercanos y compartiendo un beso que ha encendido las redes sociales.

La grabación circula justo cuando la separación entre Kimberly y Óscar sigue dando de qué hablar. La ruptura estuvo marcada por acusaciones de infidelidad, humillaciones y hasta maltrato físico, según declaraciones del propio Barajas. Ahora, su aparición con Charlotte no solo reaviva el drama, sino que también pone en duda si realmente se trata de una simple colaboración profesional.

Charlotte Lascurain ya había revelado en TikTok que tuvo un “fugaz romance” con Óscar cuando él aún estaba con Kimberly. Y aunque ambos han aparecido juntos en videos recientes, diciendo que trabajan en contenido, los seguidores no les creen ni tantito. Muchos interpretan sus bromas como indirectas y burlas hacia Kimberly, quien ha sido blanco de críticas y comentarios sarcásticos por parte de ambos.

¿Fue colaboración o romance? El beso entre Óscar Barajas y Charlotte Lascurain

Aunque Óscar Barajas publicó en Instagram que su reunión con Charlotte Lascurain fue para grabar un video juntos, el clip del beso ha dejado a muchos con la ceja levantada. En el video se les ve en actitud muy cercana, compartiendo un momento íntimo que difícilmente puede interpretarse como parte de una simple colaboración.

Charlotte, por su parte, no ha dado declaraciones directas sobre el beso, pero sí ha compartido contenido que muchos consideran provocador. En uno de los videos, se le ve junto a Óscar mientras él hace comentarios sarcásticos que los fans interpretan como indirectas hacia Kimberly. La reacción del público fue inmediata: miles de usuarios replicaron el clip en TikTok, defendiendo a Kimberly y criticando lo que consideran una burla.

“También lo va a mantener?”

“La que se lo queda pierde”

“Kimberly viendo: me quitaste un mantenido”

“Ríanse ahora, ya les va a tocar lo mismo o peor que a nuestra hermosa Kimberly”

“A la Kimberly ni le importa que esté con ella”

“Al fin un peso menos para Kimberly”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. #fyp #kimberlylamaspreciosa ♬ sonido original - ️ @charlottelascurain15 Jajaja ame 🤭🤭🤭 #charlottelascurain

¿Cuándo se separaron Kimberly Irene y Óscar Barajas?

La historia de amor entre Kimberly Irene y Óscar Barajas comenzó en diciembre de 2023, pero terminó en medio de un escándalo. Fue en 2004 cuando Kimberly anunció en redes sociales que su matrimonio había llegado a su fin. Poco después, Óscar rompió el silencio y reveló los motivos detrás de la ruptura.

“Tuvimos un pequeño conflicto que detonó todo. Decidí retirarme por problemas de infidelidad, humillaciones y maltratos físicos por parte de Kimberly”, declaró Barajas. Además, confesó que encontró audios, mensajes y fotos comprometedores en el celular de Kimberly, lo que lo llevó a confrontarla. “Cuando le reclamé, su reacción fue muy impulsiva. Agarró y aventó el celular hasta estrellarlo. Se quedó callada y me corrió de la casa”, relató.

Estas declaraciones causaron revuelo en redes sociales, donde los fans de Kimberly salieron a defenderla, mientras otros cuestionaban la versión de Óscar.

Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas posando en su boda. / Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

¿Quién es Charlotte Lascurain y qué polémicas ha tenido con Kimberly Irene?

Charlotte Lascurain es una influencer que ha ganado notoriedad en TikTok por sus videos virales y su estilo directo. Pero también ha estado envuelta en varias polémicas, especialmente con Kimberly Irene. En febrero de 2024, Charlotte presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Kimberly por presuntas amenazas y hostigamiento.

Según Charlotte aseguró sentirse vulnerable después de que Kimberly reaccionara agresivamente a publicaciones relacionadas con Óscar Barajas. Esto escaló hasta episodios de agresión verbal, por lo que Charlotte solicitó medidas de protección. Aunque el proceso legal no concluyó con una sentencia, dejó claro que entre ambas hay una historia de confrontación que sigue latente.

Hasta ahora, la inseparable amiga de Wendy Guevara ha guardado silencio ante el escandaloso video que muestra a su ex muy acaramelado con Charlotte Lascurain.