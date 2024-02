Wendy Guevara defiende a Kimberly “la más preciosa” tras denuncia de Charlotte Lascurain

El pasado 27 de febrero, Charlotte Lascurain acudió ante las autoridades para interponer una denuncia en contra de Kimberly Irene ‘la más preciosa’ por presuntamente agredirla física y verbalmente.

En un encuentro con los medios, la creadora de contenido afirmó que Kimberly la ha violentado en diversas ocasiones e incluso la ha amenazado públicamente con “golpearla”, si es que se la llega a encontrar.

Charlotte aseguró que “teme por su seguridad” y por ello decidió iniciar un proceso legal para que haya un “precedente”, en caso de que algo le llegara a pasar.

“Me da miedo ir a las alfombras rojas, ir a los eventos, encontrármela y que me vaya a hacer algo. Temo por mi vida, sin embargo, ahorita hablé con las autoridades correspondientes para tener un precedente por si pasa algo” Charlotte Lascurain

Cabe destacar que, en su momento, la propia influencer nos contó, en exclusiva, que Kimberly comenzó a “odiarla” por haber reaccionado a una fotografía que subió su ahora esposo, Óscar Barajas.

“Todo empezó porque le di un like a la foto de su novio o esposo, porque ya ni sé, pero con eso siempre me quiere golpear. De hecho, en los últimos premios Miaw de MTV, donde nos encontramos, me empezó a gritar de cosas y me quería golpear, por eso es que tengo miedo”, expresó en aquella ocasión.

Wendy Guevara defiende a Kimberly Irene

Pese a los problemas que han tenido últimamente, Wendy Guevara no dudó en defender a Kimberly Irene. En un encuentro con la prensa, la ganadora de La casa de los famosos México recordó que su amiga se encuentra de viaje, por lo que las autoridades “no podrán encontrarla”.

La también presentadora sostuvo que Charlotte es una persona “problemática”, quien disfruta “atacando a los demás”, pero se enoja cuando le responden.

“Siempre ha sido muy problemática. Habla e insulta siempre a los demás influencers, entonces ya hasta que le hacen algo o así. Cuando tú eres cizañoso o eres una persona mala y grosera y atacas a otras personas sin saber, obviamente que va a haber reacciones de las otras personas”. Wendy Guevara

Para finalizar, reiteró que las acciones, ya sean buenas o malas, tienen una respuesta y se debe asumir las consecuencias: “Si yo ando abriendo el hocico a lo tonto de otras personas y a la mera hora lloro, pues no”, concluyó.

¿Por qué Wendy Guevara y Kimberly Irene están distanciadas?

Hace algunas semanas, Wendy se burló de la actuación de Kimberly en la serie Ellas soy yo y hasta puntualizó que últimamente “ya nadie la contrata”.

Esto hizo enfurecer a la influencer, quien se dijo muy decepcionada de la celebridad por “hablar mal de ella”, pese a la gran amistad que han tenido durante años.

