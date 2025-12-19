Elizabeth Álvarez enfrenta los rumores con Kimberly ‘La más preciosa’; ¿no quiso compartir brochas?

Elizabeth Álvarez rompió el silencio y, por primera vez, se pronunció sobre los rumores que la colocaron en el centro de una supuesta polémica con Kimberly ‘La más Preciosa’. La actriz decidió aclarar su postura luego de que un maquillista aseguró públicamente que ella se habría negado a compartir los mismos instrumentos de maquillaje con la influencer.

No te pierdas: Jorge Salinas dice en vivo que Elizabeth Álvarez no es el amor de su vida: así reacciona la actriz

Elizabeth Álvarez contesta al escándalo con Kimberly ‘La más preciosa’ por no querer compartir brochas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo surge la polémica entre Elizabeth Álvarez y Kimberly ‘La más preciosa’?

Todo surgió luego de que el maquillista Héctor Huerta compartió en TikTok su experiencia trabajando con el elenco de Perfume de gardenia durante las funciones realizadas en La Paz y Los Cabos, los pasados 14 y 15 de octubre. En su testimonio, relató que fue contratado para maquillar a varias figuras del montaje, entre ellas Elizabeth Álvarez y Kimberly ‘La más preciosa’, y que su vivencia estuvo marcada por momentos de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

De acuerdo con Huerta, la situación más delicada se dio cuando, presuntamente, Elizabeth Álvarez le habría pedido que no utilizara los mismos instrumentos ni productos que había empleado previamente para maquillar a Kimberly. El maquillista aseguró que la actriz también le solicitó retirar unos brillos de los ojos, argumentando que no correspondían con su personaje y que no era una “cabaretera”. Estas declaraciones generaron debate, especialmente por la forma en que el propio Huerta describió el intercambio y el tono que, según él, se utilizó.

El relato del maquillista también incluyó señalamientos sobre una supuesta mala actitud por parte de la actriz, quien —siempre según su versión— habría llegado con poco tiempo de anticipación antes de que iniciara la obra y posteriormente se habría quejado con la producción por considerar que el material de maquillaje no era el adecuado. La tensión, afirmó, aumentó cuando Elizabeth Álvarez se molestó al ver a varias personas dentro de su camerino mientras él recogía sus herramientas.

Huerta narró que el momento más complicado ocurrió cuando, presuntamente, la actriz le reclamó de manera directa y frente a otros integrantes del equipo, lo que lo llevó a romper en llanto. Su testimonio, contado desde una experiencia personal, detonó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, colocando en el centro de la conversación el supuesto desencuentro entre Elizabeth Álvarez y Kimberly ‘La más preciosa’, aunque los señalamientos parten únicamente de la versión del maquillista.

No te pierdas: Andrea Noli revela cómo inició su romance con Jorge Salinas y la reacción que tuvo al saber de su embarazo

Maquillista que acusó a Elizabeth Álvarez de maltrato. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Elizabeth Álvarez tras la polémica con Kimberly ‘La más preciosa’?

Elizabeth Álvarez decidió enfrentar los comentarios y aclarar de manera los señalamientos que surgieron en torno a su relación con Kimberly ‘La más preciosa’. La actriz de La fea más bella dijo que entre ambas no existe ningún problema y que, por el contrario, mantienen una convivencia cercana y afectuosa.

“No hay nada que ocultar. Nosotras nos llevamos increíble, ella es una extraordinaria compañera. Durante un año hemos trabajado juntas y le he aprendido mucho a Kimberly”, expresó la esposa de Jorge Salinas durante una entrevista con el programa De primera mano.

La actriz destacó que durante el año que han compartido escenario pudo conocer de cerca a Kimberly, a quien describió como una mujer “tan trabajadora, tan auténtica, tan honesta, tan brillante”, cualidades que, dijo, la han llevado a admirarla y a tomarle un cariño especial. Elizabeth Álvarez enfatizó que las giras teatrales permiten ver a las personas tal como son y que, en ese contexto, su relación con la influencer se ha vuelto aún más cercana.

“Yo la adoro… ella llena de alegría a donde va y para mí es un placer compartir con ella... Cuando uno hace gira artística así es y conoces a las verdaderas personas como son. Yo la quiero muchísimo”, reiteró Álvarez.

Para desmentir cualquier versión de distanciamiento o incomodidad, Elizabeth Álvarez fue clara al explicar que su convivencia va más allá del escenario y los reflectores. “Compartimos todo”, afirmó, al enumerar situaciones cotidianas como el camerino, los traslados en camión y avión, e incluso detalles tan simples como la comida y los espacios personales. Para la actriz, esta cercanía confirma que entre ambas existe respeto y cariño genuino, y que compartir con Kimberly ‘La más preciosa’ ha sido, en sus palabras, “un verdadero gusto y un placer”.

No te pierdas: Jorge Salinas, en medio del dolor: Sus hijos están de luto por una pérdida devastadora

Tras ser señalada, Elizabeth Álvarez aclara si existe un problema con Kimberly ‘La más preciosa’ y pone fin a los rumores. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la reacción de Kimberly ‘La más preciosa’ ante la poleḿica con Elizabeth Álvarez?

Kimberly ‘La más preciosa’ decidió poner un alto a la controversia con Elizabeth Álvarez y aclarar su postura a través de un video publicado en sus redes sociales. La influencer dejó claro que no estaba de acuerdo con que se le mencionara en este tipo de señalamientos y aseguró que la estaban utilizando para generar atención mediática. Para ella, el tema se desvió hacia un uso indebido de su imagen, algo que dijo ya no estar dispuesta a permitir.

En su mensaje, la creadora de contenido enfatizó que su relación con el elenco y el equipo de trabajo ha sido siempre profesional y basada en el respeto. Subrayó que no autoriza que se hable en su nombre ni que se le coloque en conflictos ajenos, al tiempo que recalcó el cariño que siente por sus compañeras: “Es mi trabajo y son mis compañeras de trabajo. Los estimo, los aprecio y los quiero”, expresó.

Respecto a Elizabeth Álvarez, Kimberly fue contundente al desmentir cualquier versión de enfrentamiento y aseguró que la actriz es una gran persona. Incluso señaló que, en la práctica, existía un ambiente de compañerismo, al recordar que la actriz compartía sus propios productos de maquillaje con ella y con Aracely Arámbula. Para la influencer, las declaraciones del maquillista no buscaban resolver un problema real, sino generar polémica, reafirmando así que entre ella y Álvarez no existe conflicto alguno.

No te pierdas: Jorge Salinas: ¿Destapan infidelidad a Elizabeth Álvarez con un bailarín? VIDEO