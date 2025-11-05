¿Vanessa labios 4K desmiente a Kimberly? Revela que Elizabeth Álvarez también fue grosera con otra maquillista

A mediados de octubre, el maquillista Héctor Huerta denunció en TikTok haber tenido una pésima experiencia con la actriz Elizabeth Álvarez cuando fue contratado por el elenco de “Perfume de Gardenia”. Aunque Kimberly “La más preciosa” salió a desmentir al maquillista, su amiga e influencer Vanessa 4K aseguró que otra maquillista también vivió una experiencia negativa con la actriz

Maquillista acusó a Elizabeth Álvarez por presuntos malos tratos

Héctor comenzó su relato explicando cómo fue contratado para maquillar a algunas artistas del elenco de “Perfume de Gardenia” entre ellas Elizabeth Álvarez, quien aseguró fue “grosera”

“Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos, nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo”,comentó Héctor Huerta en su cuenta de Tiktok.

Elizabeth Álvarez es acusada por un maquillista por malos tratos. / Redes sociales

El maquillista relató que mientras trabajaba con el elenco de Perfume de Gardenia, tuvo un incómodo encuentro con Elizabeth Álvarez, a quien iba a maquillar en su camerino. Según contó, desde el inicio la actriz mostró mala disposición:

“Me preguntó a quién había maquillado y cuando le dije que a Kimberly, respondió: ‘No quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly’. Luego le puse unos brillitos y me dijo: ‘¿Qué crees que soy, una cabaretera?’”.

Tras eso, aseguró que Elizabeth se quejó con la producción por supuesta falta de profesionalismo. Más tarde, cuando el maquillista regresó por sus cosas, la actriz se enfureció al verlo entrar en su camerino:

“Me gritó: ‘¿Qué te pasa? Te dije que no me gusta que se metan a mi camerino. ¿No ves que ahí dice Elizabeth Álvarez?’... Me dijo que si se le perdía algo sería mi culpa”.

El maquillista confesó que la situación lo superó:“Me puse a llorar enfrente de todos y ella seguía gritándome”.

Maquillista que acusó a Elizabeth Álvarez de maltrato / Redes sociales

Kimberly ‘La más preciosa’ defendió a Elizabeth Álvarez de acusaciones del maquillista

A través de un video para redes sociales, Kimberly ‘La más preciosa’ abordó la polémica de Elizabeth Álvarez. Se mostró sumamente molesta de que la mencionaran en este tipo de situaciones, asegurando que solo buscan “colgarse” de su nombre.

“Yo no autorizo ni permito que hablen. Es mi trabajo y son mis compañeras de trabajo. Los estimo, los aprecio y los quiero. Yo ya estoy harta de que usen mi imagen para poder figurar”, expresó.

Sobre Elizabeth Álvarez, Kimberly defendió a la actriz, asegurando que es una gran persona y desmintió la versión del maquillista, a quien acusó de buscar únicamente generar polémica.

“(Elizabeth Álvarez) Hasta me llevó de sus sombras a mí y a Aracely. Se me hace raro que diga este chico que le dijo a ella. Él quiere hacer polémica. No quiere resolver un problema, quiere hacer polémica”

Kimberly ‘La más preciosa’ revela si ha recibido maltratos de Elizabeth Álvarez / Redes sociales

Vanessa labios 4K exhibe que Elizabeth Álvarez se portó “grosera” con otra maquillista

Vanessa labios 4K, amiga de “las Perdidas”, habló sobre la reciente polémica en torno a Elizabeth Álvarez y aseguró que una maquillista del norte del país le contó que la actriz también se comportó de manera “grosera” con ella.

“Pues sobre eso no te puedo decir qué pasó, ya salió a desmentir Kimberly, pero hablaré por mí. Hace poco fui a maquillarme allá en Mexicali y justo me atendió una chica que la maquilló en una obra con Jorge Salinas. Dice que no le tocaba hacerlo, pero le hizo el favor porque su maquillista no había llegado, y me platicó que Elizabeth se portó muy grosera”.

Por ello, Vanessa 4K cree que el maquillista Héctor Huerta dice la verdad. “Yo sí le creo al maquillista, pero no puedo opinar mucho; eso fue lo que le tocó vivir a ella, sabrá Dios.”

¿Quién es Vanessa labios 4k y cúal es su relación con Las perdidas?

Vanessa Labios 4K, cuyo nombre verdadero es Vanessa Vázquez, es una mujer trans, influencer y generadora de contenido digital. Nació en León, Guanajuato, y actualmente vive en Jalisco.

Tiene una relación cercana con Wendy Guevara y ha estado vinculada al grupo “Las perdidas”, aunque ha aclarado que no se considera parte de él de manera formal.

Se ha hecho popular gracias a sus transmisiones en vivo y, sobre todo, por la expresión “¡De mujer!”, que se ha convertido en un lema viral en redes sociales, representando el empoderamiento dentro de la comunidad LGBTQ+.

