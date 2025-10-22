¿Kimberly ‘La más preciosa’ confirma maltrato de Elizabeth Álvarez en Perfume de gardenia?: “Estoy harta”

Elizabeth Álvarez ha sido motivo de conversación en los últimos días. Y es que un maquillista aseguró haber recibido malos tratos por parte de la actriz mientras la preparaba para una función de ‘Perfume de gardenia’. En medio de todo esto, Kimberly ‘La más preciosa’, quien trabaja con ella en la obra, rompe el silencio y revela cómo es su comportamiento, ¿han tenido problemas?

Elizabeth Álvarez / Redes sociales

¿Quién es el maquillista que acusa a Elizabeth Álvarez de haberlo tratado mal en ‘Perfume de gardenia’?

Hace algunos días, el maquillista Héctor Huerta compartió un video en TikTok hablando sobre su experiencia maquillando al elenco de ‘Perfume de gardenia’. Relató que lo contrataron para las funciones en La Paz y Los Cabos, el 14 y 15 de octubre.

Aseguró que presuntamente Elizabeth Álvarez no solo le gritó, sino que también mostró una mala actitud y hasta llegó tarde; específicamente, 20 minutos antes de que comenzara la obra.

Por si esto fuera poco, también sostuvo que, presuntamente, la actriz le habría exigido que no usara el mismo material con el que maquilló a Kimberly ‘La más preciosa’ y que no le pusieran brillos en los ojos, ya que no era una “cabaretera”.

“Luego me pregunta a quién maquillaste y le dije a Lola y a Kimberly, y me dice: ‘Oye, no quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly’. Le dije está bien, quedó bien bonita, pero luego le puse unos brillitos y me dijo: ‘¿Qué crees que soy, una cabaretera?’, y se los quité”, indicó.

Tras esto, la celebridad presuntamente habría ido a quejar con la producción, diciéndoles que no traía el material adecuado. Asimismo, relató que, al ir por su material, presuntamente Elizabeth habría enfurecido al ver a varias personas dentro de su camerino.

Héctor Huerta, maquillista “(Ella me dijo) ‘¿Qué te pasa? Te dije que no me gusta que se metan a mi camerino. ¿No ves que ahí dice Elizabeth Álvarez?’. Le dije: ‘Perdón, es que se estaban metiendo a tu camerino’, y ella me respondía: ‘Quita esa cara’ y ‘si se me pierde algo va a ser tu culpa’. Yo le intenté explicar que justo ya estaba por sacar mis cosas para que no entraran, y la verdad no fue mi intención. No tuve empatía, me puse a llorar enfrente de todos, y ella seguía gritándome, mientras había varias personas presentes”

Maquillista que acusó a Elizabeth Álvarez de maltrato / Redes sociales

¿Qué dijo Kimberly ‘La más preciosa’ sobre las acusaciones contra Elizabeth Álvarez en ‘Perfume de gardenia’?

A través de un video para redes sociales, Kimberly ‘La más preciosa’ abordó este tema y se dijo sumamente molesta de que la estuvieran mencionando en este tipo de asuntos, asegurando que solo querían “colgarse” de su nombre.

“Yo no autorizo ni permito que hablen. Es mi trabajo y son mis compañeras de trabajo. Los estimo, los aprecio y los quiero. Yo ya estoy harta de que usen mi imagen para poder figurar”, expresó.

Sobre Elizabeth Álvarez, aseguró que era una gran persona, desmintiendo así la versión del maquillista, a quien acusó de solo querer crear polémica.

“(Elizabeth Álvarez) Hasta me llevó de sus sombras a mí y a Aracely. Se me hace raro que diga este chico que le dijo a ella. Él quiere hacer polémica. No quiere resolver un problema, quiere hacer polémica” Kimberly, ‘La más preciosa’

¿Qué dijo el maquillista Héctor Huerta sobre la reacción de Kimberly ‘La más preciosa’?

El maquillista que acusó a Elizabeth Álvarez de maltrato no dudó en contestarle a la influencer Kimberly ‘La más preciosa’. Héctor Huerta se dijo muy decepcionado de ‘la Perdida’, ya que pensaba que eran amigos, además de que nunca habló mal de ella.

También sostuvo que su única intención con su video era exponer los supuestos maltratos de Elizabeth Álvarez, los cuales lo hicieron sentir muy mal y hasta le provocaron el llanto.

“Dices que no somos amigos; está bien, no pasa nada. No te dije nada; yo solamente dije lo que dijo la mujer y hasta te mandé mensaje y te dije: ‘Cuídate de esa mujer por lo que dijo y por lo que hizo’. Si te vas con ella, perfecto, son compañeras. Si quisiera mencionarte, te destruyo”, expresó.

Hasta el momento, Elizabeth Álvarez no se ha pronunciado ante esta polémica. De igual forma, Kimberly tampoco le ha respondido al maquillista.

