Maquillista denuncia humillación de Elizabeth Álvarez y asegura que lo hizo llorar en “Perfume de gardenia”

El maquillista Héctor Huerta denunció en TikTok que fue contratado los pasados 14 y 15 de octubre para maquillar a las integrantes del elenco de “Perfume de Gardenia” durante sus presentaciones en La Paz y Los Cabos. Sin embargo, aseguró haber tenido una pésima experiencia con la actriz Elizabeth Álvarez.

Maquillista denuncia malos tratos de Elizabeth Álvarez

Héctor comenzó su relato explicando cómo fue contratado para maquillar a algunas artistas del elenco de “Perfume de Gardenia” entre ellas Elizabeth Álvarez, quien aseguró fue “grosera”

“Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos, nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo”. Héctor Huerta, maquillista

El maquillista detalló que, mientras atendía a otras artistas como Kimberly y Lola “la trailera”, se preparaba para maquillar a Elizabeth Álvarez en su propio camerino, pero desde el inicio la actriz mostró mala disposición:

“Se pasó de lanza. A las 4 de la tarde comenzábamos a maquillar a Elizabeth Álvarez, ella tiene su propio camerino, me dijo que la maquillara ahí. Me presenté y desde que comencé ella súper mala onda, llegó a las 5:40 pm cuando la obra empezaba a las 6 pm y se fue a mojar el pelo, pero se enojó porque no traíamos un peine especial”.

Elizabeth Álvarez / Cortesía de la artista

El maquillista señaló que Elizabeth Álvarez comenzó a cuestionar todos los productos utilizados y a imponer restricciones sobre el maquillaje.

“Luego me pregunta a quién maquillaste y le dije a Lola y a Kimberly, y me dice: ‘Oye, no quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly’. Le dije está bien, quedó bien bonita, pero luego le puse unos brillitos y me dijo: ‘¿Qué crees que soy, una cabaretera?’, y se los quité.

“Pero cuando me salí, se quejó con quien nos contrató de que no éramos profesionales, que no traíamos todos los utensilios. Después ya me dijo: ‘Saca tus cosas’, pero ya no había tiempo. Le dije: ‘Oye, no me da tiempo, pero te dejo el maquillaje para que te haga tu retoque’”, relató.

Elizabeth Álvarez es acusada por un maquillista por malos tratos. / Redes sociales

¿Por qué Elizabeth Álvarez le gritó al maquillista Héctor Huerta?

Según el maquillista, se quedó a hacer retoques a algunos integrantes del elenco de “Perfume de Gardenia”, por lo que regresó al camerino de Elizabeth Álvarez para recoger su maquillaje. Sin embargo, la situación se salió de control cuando notó que algunos miembros del elenco entraban al camerino de la actriz para tomar spray para el pelo.

Consciente de que esto podría generar un conflicto, Héctor decidió entrar para recoger sus pertenencias, pero en ese momento Elizabeth Álvarez, quien ya había regresado a su camerino, se enfureció.

"¿Qué te pasa? Te dije que no me gusta que se metan a mi camerino. ¿No ves que ahí dice Elizabeth Álvarez? Le dije: ‘Perdón, es que se estaban metiendo a tu camerino’, y ella me respondía: ‘Quita esa cara’ y ‘si se me pierde algo va a ser tu culpa’. Yo le intenté explicar que justo ya estaba por sacar mis cosas para que no entraran, y la verdad no fue mi intención. No tuve empatía, me puse a llorar enfrente de todos, y ella seguía gritándome, mientras había varias personas presentes.” Héctor Huerta, maquillista

Elizabeth Álvarez / Cortesía de la artista

¿Héctor Huerta, maquillista, se quejó de Aracely Arámbula?

Aunque la experiencia de Héctor Huerta con Elizabeth Álvarez durante “Perfume de Gardenia” fue negativa, no todo fue malo en su paso por la obra.

El maquillista destacó la actitud de Aracely Arámbula, la estelar de la puesta en escena, a quien describió como un verdadero ángel. Según Héctor, Arámbula mostró una gran humildad y cordialidad con todo el equipo, incluso con él y su equipo.

“Esa fue mi mala experiencia con Elizabeth Álvarez pero no todo estuvo tan mal, estaba Aracely Arámbula que es un ángel, ella la estelar y super humilde con todos”, finalizó.