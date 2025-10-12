Famoso actor de ‘Rápidos y furiosos’ fue detenido por maltrato animal; él mismo se entregó a la policía

Tyrese Gibson, actor mayormente reconocido por su participación en la saga de ‘Rápidos y furiosos’, se encuentra en el ojo del huracán. Recientemente se dio a conocer que había sido detenido en Georgia, Estados Unidos, por el delito de maltrato animal, ¿qué pasó?

Tyrese Gibson / Redes sociales

¿Por qué Tyrese Gibson, actor de ‘Rápidos y furiosos’, fue detenido?

De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, Tyrese Gibson fue arrestado el pasado 3 de octubre, después de que sus cuatro perros de raza mastín atacaran y mataran a la mascota de sus vecinos.

Si bien los hechos sucedieron en septiembre, cuando la policía acudió al domicilio del actor con una orden de allanamiento, se dieron cuenta de que este y sus animales no estaban en casa. No fue hasta octubre que él mismo acudió ante la autoridad para entregarse.

La defensa del famoso confirmó que su cliente no se encontraba en casa cuando ocurrieron los hechos, pero dejó en claro que él ha cooperado en todo momento con el caso y se siente sumamente arrepentido por lo ocurrido con la familia del animal fallecido.

“En cuanto a la orden de arresto por delito menor, el Sr. Gibson está cooperando plenamente con las autoridades para abordar y resolver este asunto de forma responsable. Expresa sus más sinceras condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente ocurrido mientras el Sr. Gibson se encontraba fuera de su hogar”, indicó el abogado.

Luego de entregarse, pasó un breve periodo en una cárcel del condado de Fulton y después fue liberado tras pagar una multa de 20 mil dólares, es decir, casi 367 mil pesos mexicanos.

Tyrese Gibson detenido / Redes sociales

¿Qué ha dicho Tyrese Gibson, actor de ‘Rápidos y furiosos’, sobre el caso en su contra?

Hasta el momento, Tyrese Gibson, actor de ‘Rápidos y furiosos’, no se ha pronunciado directamente ante esta situación. Sin embargo, su abogado ha insistido en que su cliente está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones.

“Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo”, resaltó.

Y agregó: “Es negligencia de su parte como propietario de la vivienda y de los animales, simplemente dejándolos andar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”.

Se desconoce si los afectados planean pedir algún tipo de compensación económica por lo ocurrido. Sin embargo, y de acuerdo con lo dicho por el abogado, Gilson hará lo que sea para resarcir el daño.

Tyrese Gibson actor / Redes sociales

¿Quién es Tyrese Gibson, actor de ‘Rápidos y furiosos’?

Tyrese Darnell Gibson, mejor conocido solo como Tyrese Gibson, es un actor estadounidense. Nació el 30 de diciembre de 1978. Actualmente tiene 46 años. A lo largo de su carrera, también se ha desempeñado como cantante, compositor, escritor y modelo.

Debutó en el mundo del entretenimiento en los años 90. No obstante, ganó popularidad desde que apareció en la segunda película de ‘Rápidos y furiosos’, volviéndose un personaje recurrente. Algunas de sus películas más famosas son:

“Baby Boy”

“Four Brothers”

“Transformers”

“Black and Blue”

“Morbius”

En cuanto a su vida personal, se ha casado dos veces y tiene dos hijas. Actualmente, se desconoce si tiene pareja, pero en múltiples ocasiones ha dicho que ahora solo le interesa su familia, su carrera y su fe.

