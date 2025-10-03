¿Quién fue el actor Javier Manrique y de qué murió a los 56 años de edad?

Este viernes 3 de octubre, Javier Manrique, el querido actor peruano que triunfó en la televisión española, recordado por su inolvidable papel en “Camera café”, murió a los 56 años. Su repentina partida generó conmoción entre sus seguidores. Esto es lo que sabemos de su repentina partida. Este deceso se suma a la triste pérdida de Yolanda García Duhalt, mejor conocida en el medio artístico como “Toska Nina”.

¿De qué murió Javier Manrique, actor de “Camera café”?

Hasta el momento, la causa de muerte de Javier Manrique no ha sido revelada. La noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora X.

“Fallece el actor Javier Manrique, que participó en películas como ‘Mi gran noche’, ‘Todo es mentira’, ‘El día de la bestia’, ‘Así en el cielo como en la tierra’ o ‘Más que amor, frenesí’”.

La reacción de colegas y fans no se hizo esperar. Jimmy Barnatán, actor y cantante, compartió en redes sociales su tristeza por la muerte de Javier Manrique:

“Muy triste, tristísimo, al enterarme del fallecimiento de Javier Manrique. Coincidíamos constantemente desde el principio de nuestras carreras en Inocente, Inocente, series de TV y en varias películas. Era un tipo fabuloso y profesional. De infinita sonrisa y gran corazón. Descansa en paz”, escribió.

El actor peruano Javier Manrique murió a los 56 años. / Redes sociales

¿Quién fue Javier Manrique, actor peruano que murió?

Nacido en Lima, Perú, Javier Manrique se trasladó a España y pronto se convirtió en un rostro habitual de la televisión.

Desde finales de los años 80 participó en series emblemáticas como “Farmacia de guardia”, “La casa de los líos”, “A las once en casa” y “Turno de oficio”.

Sin embargo, su personaje más icónico llegó en “Camera Café”, interpretando a Lorenzo, un empleado con un humor particular que se ganó la simpatía del público.

¿En qué películas actuó Javier Manrique?

Su carrera también brilló en el cine. Manrique trabajó con directores reconocidos como Álex de la Iglesia y José Luis Cuerda, consolidándose como un actor versátil capaz de moverse entre la comedia, el drama y el cine de culto. Entre sus películas más destacadas se encuentran “El día de la bestia”, “Las brujas de Zugarramurdi”, “Mi gran noche”, “Todo es mentira” junto a Penélope Cruz y Coque Malla, “Así en el cielo como en la tierra” y “Más que amor, frenesí”..

En los últimos años, Javier Manrique decidió dar un giro a su carrera y dejó temporalmente la actuación para enfocarse en su faceta como representante de actores. Con su propia agencia, Manrique Management, se dedicó a impulsar y guiar la carrera de jóvenes talentos, entre ellos el actor Marco Cáceres, consolidándose también como mentor dentro de la industria.

