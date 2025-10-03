Piloto que murió junto a Débora Estrella da positivo en autopsia toxicológica: ¿Qué había consumido?

El accidente aéreo en el que murió la conductora de televisión Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros Argueta ha tomado un giro inquietante. Los exámenes toxicológicos practicados al piloto dieron positivo, según medios locales como El Norte. Aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha confirmado que estas sustancias fueran la causa directa del accidente, los resultados sí representan un elemento clave en la investigación que se encuentra en curso. ¿Cuál fue el resultado?

¿Cómo murió la conductora de Telediario, Débora Estrella, y quién la acompañaba?

Débora Estrella, conductora de Telediario, perdió la vida en un accidente aéreo que tuvo lugar alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León. La avioneta en la que viajaba cayó por causas que aún están siendo investigadas.

El accidente ocurrió en una región de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate. Al arribar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave. Protección Civil del Estado de Nuevo León identificó a las víctimas como Débora Estrella, quien iba como pasajera, y el piloto, Bryan Ballesteros Argueta.

Algunos testigos presenciaron el desplome del avión cerca de un río y lograron capturar imágenes del suceso, las cuales se difundieron rápidamente en redes sociales. Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del accidente.

¿Cuál fue el resultado de la autopsia realizada a Débora Estrella y el piloto?

De acuerdo con las primeras versiones y un reporte del diario El Norte (retomado por Univisión), Bryan Ballesteros Argueta, piloto (que iba con Débora Estrella), presuntamente habría descendido brevemente de la aeronave buscando otra unidad, pero al no encontrarla, presuntamente habría decidido continuar el vuelo en la misma avioneta. Esta acción, ahora considerada irregular, es objeto de una investigación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que busca esclarecer si hubo negligencia operativa o fallas mecánicas.

Uno de los hallazgos más sensibles del caso fue el resultado positivo en el examen toxicológico del piloto Bryan Ballesteros Argueta. Según la información disponible retomada por el medio El Norte y citada por Univisión, se encontraron rastros de alcohol y hi3rba en su organismo , lo que ha despertado alarma tanto en la comunidad aeronáutica como en la opinión pública.

Según el informe del médico forense (retomado por Univisión), se habría determinado que Ballesteros Argueta presuntamente presentaría 183 miligramos de etanol por litro de sangre, lo que indicaría que presuntamente habría consumido bebidas.

“La muestra de sangre de la persona que ingresara al Servicio Médico Forense como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta y a quién se le practicará la autopsia número 3180-25, resultó detectada para etanol con una concentración de 0.183 miligramos de etanol por cada litro de sangre. (...) La muestra de orina de la persona que ingresara al Servicio Médico Forense como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta y a quién se le practicara la autopsia número 3180-25, resultó detectada para metabólitos procedentes del consumo de mari...” Sesún dijo el servicio Médico Forense

Por su parte, Débora Estrella no presentó ninguna sustancia en su cuerpo, de acuerdo con el mismo reporte médico-legal. La Fiscalía aclaró que el consumo de estas sustancias por parte del piloto no implica automáticamente que hayan sido la causa del accidente, pero sí constituyen un elemento crucial en la investigación penal y administrativa.

Cabe destacar, que esta no es necesariamente la razón por la que ocurrió el accidente en el que ambos fallecieron, solo es una línea más de investigación.

¿Quién era Bryan Ballesteros Argueta, piloto que murió en el accidente junto a Débora Estrella?

Bryan Ballesteros Argueta fue identificado en los informes oficiales como el piloto a cargo de la aeronave. Con experiencia en el ámbito de la aviación, había desempeñado funciones como primer oficial en distintas aerolíneas, lo que respaldaba su competencia como piloto profesional.

No obstante, la información disponible sobre su carrera es algo escasa, un reporte del diario El Norte, compartió que Ballesteros fue piloto de una aerolínea famosa.

Algunos testigos afirmaron que Ballesteros estaba instruyendo a Débora Estrella en el manejo de la aeronave, una actividad que, según fuentes cercanas, había comenzado recientemente. La participación de Estrella en el vuelo, junto con su rol como aprendiz, genera dudas sobre los factores que llevaron al accidente.

