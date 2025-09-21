¿Quién era Bryan Ballesteros, piloto que acompañaba a Débora Estrella en el accidente en el que murieron?

El 20 de septiembre de 2025, el municipio de García, en Nuevo León, vivió una tragedia aérea que dejó a la comunidad local y a la nación en shock. La caída de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca de la zona de Laderas-Riveras del Interpuerto, cobró la vida de la reconocida periodista Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros Argueta, quienes viajaban juntos en la aeronave, pero... ¿Quién era Bryan Ballesteros?

¿Cómo fue el accidente en el que murió la periodista Débora Estrella y quién la acompañaba?

El fatal accidente que resultó en la muerte de la periodista Débora Estrella ocurrió alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

La avioneta, cuyo desplome aún está bajo investigación, cayó en un área de difícil acceso, lo que dificultó las labores de rescate y confirmó que las dos personas a bordo ya habían perdido la vida cuando llegaron los primeros equipos de emergencia.

Protección Civil del Estado de Nuevo León fue la encargada de identificar a las víctimas, incluyendo a Débora Estrella, quien viajaba como pasajera y el piloto de la aeronave, Bryan Ballesteros Argueta . En este contexto, ¿quién es Bryan Ballesteros?

Te puede interesar: ¿Débora Estrella presentía su muerte? Exhiben publicaciones dedicadas a su amigo fallecido ¡Hace una semana!

¿Quién era Bryan Ballesteros Argueta, piloto que murió en el accidente de avioneta en Nuevo León?

Bryan Ballesteros Argueta, quien estaba al mando de la aeronave, fue identificado como piloto aviador en los reportes oficiales. Con una carrera en el campo de la aviación, Ballesteros había trabajado previamente como First Officer en diversas aerolíneas, y tenía un historial profesional que lo avalaba como un piloto capacitado.

Sin embargo, la información sobre su trayectoria es relativamente limitada y hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre su formación o los permisos de operación que poseía.

Algunos testigos mencionaron que Ballesteros había estado enseñando a Débora Estrella a pilotar la aeronave, una actividad que, según fuentes cercanas, había iniciado hace poco. La presencia de Estrella en el vuelo, sumada a su involucramiento en el proceso de aprendizaje como piloto, plantea interrogantes sobre las circunstancias del accidente.

Ballesteros, un joven de apenas 30 años, era conocido por su pasión por la aviación y su dedicación al aprendizaje . Aunque no se han revelado muchos detalles sobre su vida personal, su perfil profesional y su compromiso con su carrera dejan claro que se trataba de una persona seria y responsable en su trabajo.

Te puede interesar: Muere importante periodista de espectáculos mexicana por complicaciones de Covid-19

Bryan Ballesteros, piloto / IG: deboraestrella, LinkedIn y canva

¿Quién fue Débora Estrella y cuál fue su carrera en televisión?

Débora Estrella, nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, se consolidó como una de las personalidades más reconocidas de la televisión en el norte de México. A sus 43 años, su carrera en los medios estaba en su mejor momento.

Desde 2018, Estrella fue la conductora del Telediario Matutino en el canal Multimedios, donde su profesionalismo y su cercanía con la audiencia la hicieron una de las figuras más queridas y respetadas del medio.Además de su rol en el Telediario, Estrella tenía una participación destacada en los noticieros de Milenio Televisión y Canal 6, donde presentaba el Telediario Ciudad de México los fines de semana.

Su versatilidad y dedicación al periodismo la convirtieron en una pieza fundamental tanto en el ámbito regional como nacional.Antes de su carrera en televisión, Débora comenzó en los medios a través de la radio, trabajando en Frecuencia Tec, una emisora del Tecnológico de Monterrey (ITESM), donde también recibió su formación profesional.

A pesar de su pasión por la comunicación, Estrella también era abogada de formación, carrera que estudió en la misma institución. A lo largo de su trayectoria, Débora diversificó su carrera hacia el ámbito corporativo, desempeñándose en grandes empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma . Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y su constante búsqueda de la excelencia le permitió dejar huella en cada uno de los proyectos en los que participó.

Mira: Muere Alberto Padilla, periodista y exconductor mexicano, tras desvanecerse en una reunión con amigos