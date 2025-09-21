¿Débora Estrella presentía su muerte? Exhiben publicaciones dedicadas a su amigo fallecido ¡Hace una semana!

Este sábado por la noche, la noticia del fallecimiento de Débora Estrella, conductora del Telediario Matutino de Multimedios, conmocionó a la comunidad periodística y al público en general. La periodista perdió la vida en un trágico accidente aéreo ocurrido en García, Nuevo León. En redes, reviven un mensaje de hace semanas, en el que Estrella... ¿habría presentido su muerte?

¿Cómo murió la periodista y conductora de Telediario Matutino, Débora Estrella?

El trágico accidente que causó la muerte de Débora Estrella ocurrió alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García. La avioneta, cuya causa de desplome aún está siendo investigada, cayó en un área de difícil acceso, lo que dificultó las labores de rescate.

Al llegar los primeros socorristas, se confirmó que las dos personas a bordo ya habían fallecido. Fue Protección Civil del Estado de Nuevo León quien identificó a las víctimas, incluyendo a Débora Estrella, quien viajaba como pasajera y al piloto de la aeronave, Bryan Ballesteros Argueta .

Testigos en la zona captaron el momento en que la avioneta cayó a orillas de un río cercano, y la escena fue rápidamente difundida en las redes sociales. Aún siguen las investigaciones sobre la razón real de la caída de la avioneta.

Lee: Muere importante periodista de espectáculos mexicana por complicaciones de Covid-19

¿La periodista Débora Estrella presentía su muerte? Esto compartió hace unos días

Débora Estrella, comunicadora de 43 años, quien trabajaba en Multimedios Televisión, fue una de las figuras más reconocidas del periodismo local. Sin embargo, lo que ha conmocionado aún más a sus seguidores son unas inquietantes publicaciones que hizo en redes sociales días antes de su muerte, las cuales muchos ahora interpretan como un presagio de lo que estaba por ocurrir .

Lo que muchos no saben, es que días antes del fatal accidente, la periodista había publicado un mensaje y una foto que ahora parece premonitorios el día 13 de septiembre, es decir, hace una semana:

“Extrañando todos los días y desde hace ya 27 años a mi mejor amigo. Sergio Eduardo Cantú Lazarin” Débora Estrella, vía Instagram

Este fue un mensaje que dedicó a una persona especial para ella: Sergio Eduardo Cantú Lazarin, su mejor amigo, quien murió desde hace ya hace 27 años. A través de Instagram, Débora compartió una imagen tipo polaroid, creada mediante Inteligencia Artificial, en la que aparece abrazándolo .

En comentarios, muchos señalaron que podría tratarse de premonición, de destino y que probablemente en un escenario ideal “se habrían reunido nuevamente” pero en otro plano. En el post, ya pueden leerse comentarios como:



“Él te esperaba”,

“Mira ya estás con él. QEPD” y,

“Qué triste que esa foto haya sido premonitoria”.

Lee: Muere Alberto Padilla, periodista y exconductor mexicano, tras desvanecerse en una reunión con amigos

¿Cómo se despidieron amigos y periodistas de la conductora, Débora Estrella?

Desde que se confirmó la muerte de la periodista Débora Estrella, comenzaron a llegar muestras de condolencia desde distintos sectores del periodismo. Maru Lozano, conductora de MVS Noticias Monterrey, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, recordando con afecto a su amiga y colega.

“Me quedo con los abrazos, las charlas, las sonrisas, el cariño… Te has ido demasiado pronto. Te recordaremos siempre, Deb. Mis condolencias a tu familia y compañeros”, dedicó Maru Lozano.

Maru Lozano, despedida a Débora Estrella / IG: marulozanollamas y canva

Débora Estrella también formó parte de TV Azteca, en específico, dentro de Fuerza Informativa Azteca, por lo que también la televisora del Ajusco compartió un mensaje a manera de homenaje. Por su parte, el conductor Jorge Zarza se unió a las condolencias y compartió el siguiente mensaje:

Débora Estrella deja un vacío en la Televisión. Abogada y conductora de noticias. Entusiasta siempre. Disciplinada y de regia postura. Compartimos el pan y la sal, la charla y la pantalla. Te voy a extrañar. Descanse en Paz. Jorge Zarza

Débora Estrella y Jorge Zarza en TV Azteca / Redes sociales, canva y FB: Jorge Zarza

Linet Puente, conductora de Ventaneando, también mostró su tristeza vía redes sociales, pues compartió una serie de fotografías en la que plasmaron momentos con la fallecida Débora Estrella, demostrando que su amistad traspasó más allá de la pantalla. Ellas se conocieron en TV Azteca cuando Estrella entró a Hechos AM

Te puede interesar: Muere querido periodista de televisión: lo hallaron sin vida en su casa; así anunciaron su deceso en vivo