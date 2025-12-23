Murió Vince Zampella, cocreador de Call of Duty; así fue el choque en una carretera de California | VIDEO

La industria de los videojuegos se vio sacudida este martes 22 de diciembre tras darse a conocer la muerte de Vince Zampella, reconocido como uno de los creadores de la franquicia Call of Duty, luego de un accidente automovilístico ocurrido en el norte de Los Ángeles, California. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el vehículo en el que viajaba se impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió, dejando a los ocupantes sin posibilidad de salir.

Te puede interesar: El mundo de la belleza despide a una leyenda: Muere la primera Miss Universo de Brasil, a los 80 años

Vince Zampella / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Vince Zampella?

Según el reporte de la California Highway Patrol (CHP), el automóvil salió del camino por razones que aún no han sido precisadas. El vehículo impactó contra una barrera de concreto y, tras el choque, se incendió. En el interior viajaban dos personas.

Las autoridades informaron que, debido a la fuerza del impacto, uno de los pasajeros fue expulsado del automóvil, mientras que el conductor quedó atrapado dentro de la unidad en llamas. Ambos fallecieron en el lugar. En los reportes preliminares se indicó que Vince Zampella conducía el vehículo al momento del accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre qué provocó que el automóvil saliera del camino ni si hubo otros factores involucrados. La zona fue acordonada por elementos de emergencia, quienes trabajaron para sofocar el incendio y realizar las diligencias correspondientes.

Te puede interesar: Murió el icónico cantante que dio voz a “Driving home for Christmas”: así se confirmó su muerte a los 74

Vince Zampella / Captura de pantalla

¿Dónde ocurrió el accidente donde murio Vince Zampella y qué han dicho las autoridades?

El accidente tuvo lugar en la Angeles Crest Highway, una carretera conocida por sus curvas y tramos montañosos, ubicada al norte de Los Ángeles, California. De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió a la salida de un túnel, lo que ha sido mencionado en diversas publicaciones que circularon posteriormente en redes sociales.

Elementos de la California Highway Patrol confirmaron el fallecimiento de las dos personas involucradas y señalaron que la investigación sigue en curso. Hasta el momento, no se ha informado sobre la posible participación de otros vehículos ni sobre las condiciones climáticas al momento del accidente.

La información comenzó a circular con rapidez en redes sociales y plataformas digitales, donde incluso se difundió un video del momento posterior al accidente. Autoridades confirmaron que el siniestro ocurrió la tarde del domingo 21 de diciembre sobre la carretera Angeles Crest Highway, una vía montañosa ubicada al norte de la ciudad de Los Ángeles, y que las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

La difusión del video, compartido en redes sociales por el periodista Javier Ceriani, incrementó el impacto de la noticia. Las imágenes muestran el vehículo tras el choque y el incendio, lo que generó reacciones inmediatas entre usuarios y seguidores del mundo gamer.

Te puede interesar: Esposa de James Ransone, actor de IT, lanza desgarrador mensaje tras su muerte: “Lo nuestro es para siempre”

♬ suono originale - Tg La7 @tgla7 Grave lutto nel mondo dei videogiochi. Vince Zampella, uno dei nomi più influenti nella storia degli sparatutto moderni è morto domenica in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Los Angeles. Zampella aveva lasciato il segno nell'industria del gaming: co-creatore di Call of Duty, era responsabile di Respawn Entertainment. La notizia è stata diffusa lunedì da NBC Los Angeles. Lo schianto si è verificato lungo la Angeles Crest Highway, una strada di montagna a nord della città, nota per la sua pericolosità e per i frequenti incidenti. La California Highway Patrol ha confermato che l’impatto ha causato due vittime, senza rilasciare per ora i nomi ufficiali in attesa del completamento delle procedure di identificazione. Leggi l’articolo completo su tg.la7.it, clicca sul link in bio. #tgla7

¿Quién fue Vince Zampella y cómo fue su legado en la industria de los videojuegos?

Vince Zampella fue ampliamente reconocido por su papel como cocreador de la franquicia Call of Duty, lanzada en 2003 y considerada una de las sagas más influyentes y exitosas en la historia de los videojuegos. Su trabajo marcó un antes y un después en los juegos de disparos en primera persona, consolidando una comunidad global de millones de jugadores.

Además, Zampella fue fundador de Respawn Entertainment, estudio responsable de títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi, proyectos que ampliaron su impacto dentro de la industria gamer. Su trayectoria lo colocó como una figura clave en el desarrollo de videojuegos a nivel internacional.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, amigos, colegas y seguidores expresaron mensajes de condolencias a través de redes sociales. La cuenta oficial de Call of Duty publicó un mensaje en el que destacó su legado y la influencia de su trabajo en varias generaciones de desarrolladores y jugadores.

“Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de Call of Duty y en Activision, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento” Call of Duty

Te puede interesar: Novio de influencer muere tan solo cuatro días después de haberse comprometido; así lo despidieron