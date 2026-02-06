Sobrino de Edith Márquez, a días de la muerte de su madre, anuncia fallecimiento de su papá: “Una pesadiila”

La muerte de Lily Márquez, hermana de Edith Márquez, hace unos días, conmocionó a fans y seguidores de la cantante mexicana. Edith despidió a su hermana con un desgarrador mensaje en redes sociales, y describió el momento como un “silencio amargo”. Ante esta pérdida, una nueva muerte azota a la familia, su sobrino, tras quedar sin su mamá, anuncia la muerte de su padre. Así dio la noticia.

Edith Márquez llorando en sale el sol / Sale el sol

¿De qué murió Lily Márquez, hermana de Edith Márquez?

La tarde del miércoles 4 de febrero, José Camar, sobrino de Edith Márquez, dio a conocer la muerte de su madre. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un mensaje lleno de emotividad para despedirse de ella.

“ Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome ”, se lee en la publicación.

Aunque no especificó la causa del fallecimiento, era conocido que Lily Márquez enfrentaba cáncer de mama. Meses antes, José había difundido un video para solicitar apoyo económico, ya que buscaban explorar alternativas médicas luego de que los especialistas indicaran que su madre ya no podía someterse a quimioterapias.

Incluso, se creó una campaña en GoFundMe, donde se explicaba que los gastos médicos. También pidió a sus seguidores que compartieran información sobre posibles tratamientos alternativos.

¿Cómo anunció el sobrino de Edith Márquez la muerte de su padre?

Como bien escribe José, sobrino de Edith Márquez, parece que es una pesadilla la que está viviendo, pues a solo dos días de confirmar la muerte de su madre, hoy tiene que despedir a su padre.

La noticia fue dada por él mismo en su cuenta oficial de Instagram, en el que dedicó unas emotivas pero desgarradoras palabras, pues al igual que su mamá: “ Hoy mi padre también partió al cielo ”.

En el mensaje puede leerse lo siguiente:

Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía,mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir. Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste. (...) Descansa por siempre, hoy eres libre de todo. José, sobrino de Edith Márquez

¿Qué dijo Edith Márquez a la muerte de su hermana Lily Márquez?

Edith Márquez publicó en Instagram un mensaje acompañado de fotos inéditas de su hermana Lily. En el texto, señaló que mantenían un vínculo muy cercano, por lo que su partida representa un dolor profundo.

También mencionó la valentía con la que su hermana enfrentó su enfermedad y afirmó que, aunque ya no esté “en este plano”, la llevará siempre en el corazón:

“ Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador… Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto, hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti ”, escribió Edith.

Como parte final del mensaje, compartió que espera algún día volverse a abrazar y reír junto a ella, como muchas veces hicieron.

